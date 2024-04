Škoda překvapivě stvořila víc jak 1000koňové auto, řádit s ním budete moci i vy před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Pokud občas hovoříme o elektromobilech jako o prostředku jakési inflace výkonu, zapomínáme ještě na jednu cestu, která může „výkon lidu” dodat ještě levněji. To když nějaké auto reálně nevznikne vůbec a stane se doménou pouze virtuálního světa.

Svou budoucnost s elektromobily spojuje řada automobilových značek, přičemž některé chtějí na alternativní pohon najet co nejdříve. Nad takovým rozhodnutím jen kroutíme hlavou, neboť trh zkrátka na takto radikální změnu v individuální dopravě není připraven. Je třeba si uvědomit, že většina lidí horko těžko dosáhne na nové auto se spalovacím pohonem. Pokud si jej pak pořídí, logicky požadují, aby naplnilo svou podstatu - tedy jim usnadnilo život a dovezlo je kdykoliv a kamkoliv. Přičemž této služby by mělo být schopné klidně i několik dekád.

Již těchto pár požadavků klade stávající elektromobilitě do cesty řadu nepřekonatelných překážek. Zda se přes ně příští generace dostanou, je v tuto chvíli ve hvězdách. Jisté je pouze to, že bez převratně nových technologií to skutečně nepůjde. Tedy alespoň ne v reálném světě. Proč se ale obtěžovat něčím tak omezujícím, jako je kontakt se zemí, když v tom virtuálním můžete klidně vyletět do nebes? Něco takového nejspíše napadlo Škodu, která se nyní konečně rozhodla přijít se „socialistickým snem“ svého druhu, výjimečným elektromobilem pro každého.

Mladoboleslavská automobilka totiž představila vůz pojmenovaný Vision Gran Turismo, jenž měří 4 407 milimetrů na délku a 1 947 mm na šířku. Do vínku pak dostal bateriový paket o kapacitě 87 kWh, ze kterého jsou napájeny hned čtyři elektromotory. Každý má na starosti jedno kolo, přičemž celkově produkují neskutečných 1 088 koní a 1 020 Nm točivého momentu. Stávající Škoda Enyaq RS je tak novinkou hned trojnásobně překonána. Za toto SUV je navíc třeba platit, zatímco v konceptu se lze svézt skoro zadarmo.

Jak totiž naznačuje již samotný název, jde o další příspěvek do hry Gran Turismo 7. Škoda přitom ke spolupráci se studiem Polyphony Digital přistoupila vůbec poprvé. Designéři Franck Le Gall a Julien Petitseigneur přitom uvádí, že šlo o splněný sen. „Tahle hra podpořila mou vášeň pro auta i chuť stát se automobilovým designérem,“ říká druhý z nich. Zatímco dodává, že „postupem času jsem si s lítostí uvědomil, že značka s tak slavnou historií v motorsportu jako Škoda v této legendární hře není“.

Oba nadšenci tak spolu s Martinem Portešem a dalšími kolegy dali dohromady první skici a virtuální modely, které následně představili šéfdesignérovi Olivieru Stefanimu. I jeho projekt nadchnul, koncept odkazující na legendární Škodu 1100 OHC tak mohl být dotažen do konce. Hráči si přitom budou moci vybrat její vzhled, neboť k dispozici bude jak zelený nátěr zvaný Explorer, tak varianta Heritage, která se nechala inspirovat barvami Škody 130 RS, která v roce 1977 ovládla Rally Monte Carlo.

Studio Polyphony Digital se nicméně pochlubilo ještě třetí verzí, a sice lakovanou červeně, jako tomu bylo v případě originálu 1100 OHC. Toto provedení by se nicméně ve hře objevit nemělo. Lze tak už jen dodat, že pouhých 949 mm vysoký koncept s jediným sedadlem a závodním volantem si můžete užít ode dnešního dne, stejně jako pár dalších nových aut a scenérií. Jediné, co k tomu potřebujete, je Playstation, ona hra Gran Turismo 7 a připojení k internetu. Vedle 1 324 900 Kč, na kterých startuje Enyaq, vám na to bude stačit pakatel.

Vision Gran Turismo je nový příspěvek do legendární hry. Pro mladoboleslavskou automobilku šlo o vůbec první spolupráci se studiem Polyphony Digital, a nutno říci, že se opravdu vytáhla. Její koncept totiž dostal 1 088 koní. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec

