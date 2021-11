Škoda přepracovala své nejprodávanější SUV, na motory ale znovu „zapomněla” před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Škoda se postupem času stává jednou z nejkonzervativnějších velkých automobilek, což nakonec vzhledem k její klientele dává smysl. Po Kodiaqu, který zůstal čistě u spalovacích motorů, míří stejným směrem i Karoq.

Pro mladoboleslavskou automobilku je stále jasně nejdůležitějším modelem Octavia, v prodejích už ale na druhém místě vidíme SUV Karoq. Toho se od debutu v roce 2017 prodalo více než půl milionu exemplářů, přičemž značka soustavně dodává, že by snadno dosáhla na daleko vyšší čísla, pokud by k tomu měla „výrobní prostor”. Ve výsledku tak prodeje neovlivňuje ani tak zájem zákazníků, jako spíše výrobní kapacity, což možná i vysvětluje, proč se Škoda s faceliftem tohoto vozu moc nenadřela.

Pod kapotou se tak stejně jako v případě Kodiaqu nepohnul ani šroubek, což znamená, že auto nadále spoléhá čistě na spalovací motory. Naše představení ale odstartujeme u vzhledu, jakkoli o velkých změnách nelze hovořit. Máme tu jen přepracovanou čelní masku, na níž navazují užší světlomety. Ty je pak možné v rámci příplatkové výbavy vůbec poprvé osadit matricovými LEDkami. Mimo ně si můžeme povšimnout upraveného nárazníku, který je více lakován v barvě karoserie než dosud. Totéž se pak týká i nárazníku vzadu, kterému rovněž dělají společnost užší světla. Dorazil pak také rozměrnější střešní spoiler.

Karoq bude možné objednávat v devíti barvách karoserie, z nichž oranžový odstín Phoenix a šedý odstín Graphite jsou nové. Dále tu pak máme osvěženou paletu litých kol, kdy ve dvou případech lze sáhnout i po aerodynamických krytech. V případě velikosti pak nabídka končí u dvacetipalcového rozměru, který je k mání pro verzi Sportline. Ta dostala také odlišné spodní části obou nárazníků, stejně jako se chlubí černými detaily (maska chladiče, lišty oken, střešní ližiny či kryty zpětných zrcátek).

Výhradně pro Karoq Sportline je vyhrazen dvoulitrový čtyřválec naladěný na 190 koní, o které se stará pouze automatická převodovka DSG. Standardem je pak i pohon všech kol. V základu nicméně mladoboleslavské SUV počítá pouze s přední hnanou nápravou, již mohou roztáčet motory 1,0 TSI (110 koní), 1,5 TSI (150 koní) a 2,0 TDI (116 a 150 koní). Jedna-pětka disponuje vypínáním poloviny válců, zatímco u dieselů nechybí technologie Twin Dosing točící se okolo vstřikování močoviny alias AdBlue.

Přesunout se můžeme do kabiny, kde již v základu najdou zákazníci digitální přístrojový štít. Jeho osmipalcové provedení je nicméně možné nahradit 10,25palcovou verzí s rozšířeným menu. Dále je pak na výběr trojice multimediálních systémů s obrazovkami o úhlopříčce 8 až 9,2 palce, přičemž u vyšších úrovní nechybí ani virtuální asistentka Laura. Škoda se pak zároveň rozhodla nabídnout i ekologické čalounění, kdy třeba potah sedadel je vyroben z recyklovaných PET lahví.

Automobilka zmiňuje také bezpečnostní výbavu, nicméně v tomto ohledu již novinka není prakticky jediná. Nouzové brzdění, prediktivní automat či udržování vozu v jízdním pruhu jste si totiž mohli objednat i u verze před modernizací. To jen dokládá, kterak stávající facelift opravdu není z nejrozsáhlejších. Na nic jiného pak do budoucna ani nelze sázet, neboť investice do elektromobility jsou opravdu enormní - přestože přímo u tohoto vozu na ně nedošlo.

Facelift nadělil Škodě Karoq nová světla či nárazníky, zatímco uvnitř je možné počítat s digitálním přístrojovým štítem či potahem sedadel z recyklovaných PET lahví. Pod kapotou již na změny nedošlo, k dispozici nebude ani hybridní varianta. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.