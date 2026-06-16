Škoda během testů i v USA ještě víc odhalila své nové vrcholné SUV, s dieselem by bylo nepřekonatelné
Petr ProkopecKompletně se představí příští týden, už teď toho z něj ale můžeme vidět dost. A říct si toho o něm můžeme ještě víc. Automobilka s prototypy najela přes 1,5 milionu testovacích kilometrů, škoda jen, že tolik energie neinvestovala do auta, které neoloví víc než pár procent Čechů.
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Škoda během testů i v USA ještě víc odhalila své nové vrcholné SUV, s dieselem by bylo nepřekonatelné
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Kompletně se představí příští týden, už teď toho z něj ale můžeme vidět dost. A říct si toho o něm můžeme ještě víc. Automobilka s prototypy najela přes 1,5 milionu testovacích kilometrů, škoda jen, že tolik energie neinvestovala do auta, které neoloví víc než pár procent Čechů.
Už příští týden strhne Škoda plachtu ze své další novinky, 23. června bude odhaleno nové vrcholné SUV značky s adekvátním jménem Peaq. Automobilka jej podobně jako nedávný Epiq navrhla v duchu nového designového jazyka Modern Solid, nakonec i poměrně značnou část jen lehce maskovaného auta můžeme vidět už teď.
V útrobách můžeme počítat s platformou MEB+. Půjde tedy znovu jen o elektrické auto, oproti základnímu elektromobilu ale používá tu verzi platformy, která primárně zaměstnává zadní kola. Škoda s nimi hodlá spojit buď baterie o kapacitě 63 kWh a elektromotor naladěný na 204 kobyl, nebo paket s 91 kWh a 286koňovou jednotku. To nejsou moc lákavé kombinace zejména v případě kapacity baterek, na tak velké auto je to málo. Ale o tom až za chvíli.
Peaq ostatně nebude nikterak vybočovat z nabídky koncernových elektromobilů stejného ražení, a tak nepřekvapí, že na vrchol zamíří verze 90x, která počítá se dvěma motory a stejným výkonem 299 kobyl, jakým disponuje třeba Škoda Enyaq RS. Zrychlení na stovku se u většího SUV odehraje za 6,7 sekundy, čemuž věřit lze, udávanému dojezd přesahujícímu metu 600 km ani ne. 91kWh paket baterek odpovídá asi 23litrové nádrží na naftu v dieselovém autě - 600 km s ním možná také někde nějak dojet půjde, ale určitě ne jakkoli normální jízdou. Navíc se dá předpokládat, že cena tohoto provedení, zvláště s vyšší úrovní výbavy, velmi snadno přesáhne 2 miliony korun.
Peaq tak vezme Škodu do zcela nových pater trhu, kde si značka nechce utrhnout ostudu. Prototypy nového vrcholného SUV tak v uplynulých měsících najely přes 1,5 milionu testovacích kilometrů, během kterých se kromě Evropy podívaly také do Afriky, Severní Ameriky či 200 kilometrů za polární kruh, kde teploty klesají až na -40 stupňů Celsia. Při takovém podnebí mrazu pak Škoda ověřovala, zda se kabina vyhřeje rychle a efektivně. Stejně tak byl ale důraz kladen na jízdu v takových podmínkách.
Vedle toho ovšem bylo elektrické SUV po dvanáct měsíců vystaveno také neúprosnému slunečnímu žáru během testů v poušti, kde technici sledovali odolnost laku či plastových komponentů. Během jízd s prototypy se pozornost pro změnu upínala hlavně k podvozkovým komponentům, které dostávaly nejvíce zabrat, podobně jako na brzdy a systémy chlazení. Zároveň bylo zapotřebí ověřit, že interiér je důkladně utěsněný a klimatizace jej dokáže rychle zchladit i ve spalující výhni.
Škoda Peaq by tedy měla nabídnout vedle bezkonkurenčního prostoru také vysoký komfort. Nízká hlučnost pak má dát vyniknout novému audiosystému Sonos, počítat lze také s tradičními prvky Simply Clever. Mezi ně přitom budou patřit i stěrače s integrovanými ostřikovači, které automobilka nabídne vůbec poprvé. Zda pak bude prvním z výrobců, kdo se s nimi nespálí, uvidíme až měsíce poté, co v druhém letošním pololetí odstartuje výroba a prodej.
Suma sumárum by tedy Peaq zákazníky oslovit mohl, kdyby... Kdyby používal „normální” pohon, se kterým by byl použitelnější, dostupnější a nepřišel by o nic podstatného. I nové Audi Q7, pořád nejméně o půl třídy výš posazené auto, se prodává s třílitrovým turbodieselem pod kapotou, protože v této třídě aut lidé skoro nic jiného nekupují. A stojí s ním mimochodem od 2,1 milionu Kč. Vydat se do podobných cenových vod s elektrickou Škodou se zjevně podťatými bateriemi je - eufemisticky řečeno - odvážné. Naopak zkusit to v nich se snadno o půl milionu levnějším dieselem... To by mohla být nepřekonatelná nabídka.
Ale kdo chce kam, pomozme mu tam. My už tedy jen dodáme, že výroba 4 874 milimetrů dlouhého SUV bude probíhat v Mladé Boleslavi, na rozdíl od zmíněné Škody Epiq, která kvůli nižším nákladům bude montována ve Španělsku.
Elektrická Škoda Peaq má za sebou náročné testování, jak se ostatně na vrchol nabídky SUV značky sluší. O to víc ale můžeme litovat, že k dispozici nebude s jiným než elektrickým pohonem. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Škoda Auto
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