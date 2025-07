Škoda přijde s dalším novým RS, nadšence chce oslovit přesně tím, co z duše nenávidí dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Mladoboleslavská automobilka jede po dvou kolejích, kdy na jedné udržuje při životě přirozeně chtěné a na té druhé se pokouší vybudit zájem o přirozeně nechtěné. Nyní došla k názoru, že lidi milující řízení vezme u srdce triky známými z vietnamských tržnic.

Není tomu dlouho, co Britové vynesli nepříliš lichotivý verdikt nad Škodou Elroq RS. Mimo jiné uvedli, že akcelerace 340koňového elektrického SUV je sice zajímavá, nikoli však drtivá. To by jistě nebyl problém, pokud by vedle toho bateriové RS excelovalo třeba na okreskách. Jenže onen neohromující sprint je vlastně jeho největším trumfem. Udělené tři hvězdičky z pěti jsou tak spíš než co jiného palec ukázaný směrem dolů. A jednoznačné potvrzení toho, že udělat solidní sportovní auto z elektromobilu je sakra složité, pokud dnes vůbec možné.

Pro Škodu přitom nešlo o první pokus na tomto poli, ale už o druhý, neboť existuje také Enyaq RS. Tedy další elektrické SUV, jen větší, těžší, a přesto osazené stejným pohonem. Nadšené řidiče tak dokáže oslovit ještě méně. Mladoboleslavští ale stále mají pocit, že se jim povedlo stvořit něco mimořádného. A proto do téže řeky hodlají vkročit potřetí, neboť loga RS by se měl dočkat také Epiq. Tedy 4,1metrové SUV, které bude lehčí než jeho sourozenci, načež by s ním 340 kobyl mohlo zacvičit zase o trochu víc.

Není nicméně jisté, zda s takovým výkonem bude novinka moci počítat. Na rozdíl od již existujících SUV totiž dorazí na platformě MEB Entry, která počítá s pohonem předních kol. A také s bateriemi o kapacitě 38 a 56 kWh. I druhá zmíněná je přitom ekvivalentem pouze 14litrové nádrže na naftu, což znamená, že s tak vysokým výkonem byste jednou šlápli na plynový pedál, a následně rovnou zamířili k dobíjecí stanici. Spíše se tak dočkáme jen jednoho elektromotoru vpředu.

To pochopitelně nemusí být problém, zajímavých předokolek v historii vznikla celá řada. Jenže bateriový pohon u toho nebyl ani jednou. Nadšenci totiž nevyhledávají pouze vysoký výkon nebo zajímavý čas při sprintu, místo toho do popředí staví jiné hodnoty. Řada z nich pramení z nízké hmotnosti, která má souvislosti nejen s dynamikou a spotřebou, ale také ovladatelností, brzdnými schopnostmi, každodenní využitelností i dalšími provozními náklady. V ničem z elektromobily dnes neexcelují, ani nemají jak.

Bjorn Kroll, šéf produktového marketingu značky, nicméně očkem pomrkává po nesmyslném Enyaqu RS Race jako po základním stavebním kameni, který vše změní. „Vše, co jste v rámci někdejších emocí, na které jsme si zvykli za starých dobrých časů, je v něm zahrnuto. Vidíte ho a slyšíte ho,“ uvedl pro Auto Express. Tím odkázal na zvukové generátory a software, který má imitovat řazení u spalovacích aut. Souběžně s tím dodal, že u produkčních RS Škoda „tento recept použije“.

„Musíme jim dodat více emocí. Máte zde vysoký výkon, ten sám o sobě již nějaké generuje, ale zbytek absentuje. Musíte tedy dodat zvuk a změnu rychlostních stupňů, zkrátka takové věci,“ uvedl dále Kroll. A dokonce nezapomněl podotknout, že stávající nabídka je pouze začátek a Škoda u svých příštích RS „půjde směrem, na který jsme zvyklí u spalovacích aut“. Trochu nám zde unikají slova o snižování hmotnosti, na to ale zjevně v Mladé Boleslavi nehrají.

Znamená to tedy jediné - Epiq RS hodlá minimálně 220 kobyl spojit s falešným zvukem a stejně falešným řazením, tedy přesně tím, co nadšenci z duše nenávidí, tohle jsou triky z vietnamské tržnice. A k tomu auto přidá zhruba dvě tuny „živé váhy“? To znamená, že bude jen dalším elektromobilem z mnoha, které nabídnou pouze zrychlení v přímém směru, navíc ještě méně zajímavé než Enyaq s Elroqem. Do toho pak lidem budou vyhrávat reproduktory horší árie, než jaké známe z hollywoodských filmů. Opravdu někdo po něčem takovém touží? Pokud ano, nadšenci to nejsou ani omylem.

Už základní Epiq by nemusel vypadat špatně, jako RS pak na pohled zřejmě i potěší. Ale co dál? Elektrické RS s falešným zvukem a falešným řazením je předem k smíchu. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Express

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.