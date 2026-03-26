Škoda přišla téměř o všechny zákazníky na svém dlouho největším trhu a končí, už nedokáže konkurovat

včera | Petr Prokopec
Je to výmluvný krok dokazující ztrátu konkurenceschopnosti nejen mladoboleslavské automobilky, ale celého evropského automobilového průmyslu v jiném než jemu na míru zregulovaném prostředí. Ze Škody se stává o poznání víc regionální hráč než dosud.
Pro Škodu byla Čína zemí zaslíbenou. V roce 2017 na tomto trhu prodala 325 tisíc svých aut, o rok později pak registrace vzrostly dokonce na 341 tisíc kusů. Každý čtvrtý značkou vyrobený vůz tak končil v Říši středu, byl to pro ni jasné největší trh na světě. A význam Číny pro škodovku měl jen růst - mladoboleslavští plánovali, že v roce prodají za velkou zdí 600 tisíc vozů a tamní odbyt se stane páteři pro dosažení plánovaných 2 milionů prodejů v roce 2025. Jak rok 2025 dopadl, už víme, automobilka skončila skoro jen na polovině tohoto čísla.
Její plány se začaly ještě před příchodem koronavirové pandemie, když v roce 2019 v Číně prodala jen 282 tisíc vozů. O rok později šlo o 173 tisíc aut a pak už to byla jedna velká jízda dolů z kopce. Škoda musela čelit příkrému pádu - v roce 2021 Číňanům dodala 71 200 aut, v následujících letech šlo o 44 600 aut (rok 2022), 22 800 aut (2023), 17 500 aut (2024) a 15 000 aut (2025). Za posledních pět let se tedy automobilce v Číně povedlo prodat jen 171 100 vozů, tedy přibližně to, co v roce 2018 zvládla za 5 měsíců. To je až brutální.
Bylo tak vlastně jen otázkou, než mateřský koncern Volkswagen řekne „sbohem a šáteček“. K tomu podle Auto News právě došlo a Škoda v průběhu letoška v Číně zastaví prodej a tento trh zcela opustí. Aby dostála závazkům k dosavadním zákazníkům, nadále bude poskytovat poprodejní péči skrze dealery jiných koncernových značek. Přímo VW se pak pokusí absenci značky vykompenzovat svými modely, mnoho práce s tím ale mít nebude, 15 tisíc aut za rok je v Číně plivnutím do rybníka.
Tento vývoj ukazuje, jak evropský automobilový průmysl přichází o globální konkurenceschopnost. Říše středu za posledních pár let prošla změnami, kterým se někteří přizpůsobili lépe a jiní hůře. V podstatě všichni do nějaké míry trpí tím, že domácí publikum preferuje z velké části tamní automobilky před zahraničními, Škoda ale přišla prakticky o všechno, což obvyklé rozhodně není.
Navíc to není tak, že by Číňané přestali kupovat auta šitá pro jinou klientelu, naopak. Škoda své portfolio dlouho šila Číně na míru, nabízela tam řadu specifických modelů (Kodiaq Coupe, prodloužená Octavia PRO apod.) a tlačit na elektromobilitu začala i proto, že chtěla být úspěšná v zemi, kde se těchto aut prodává nejvíc na světě. Jenže nakonec tam nestihla nabídnout ani jeden. S těmito auty už Evropané nedokáží Číňanům konkurovat vůbec, VW by mohl vyprávět...
Mladoboleslavští se tak nově hodlají soustředit hlavně na Indii, kde loni prodali 70 600 aut, tedy skoro dvakrát tolik oproti roku 2024, kdy registrace činily jen 36 tisíc vozů. Tento zájem ale lze pochopit, neboť na tomto trhu je Škoda věrnější svým kořenům více než u nás - prodává tam jednoduchá spalovací auta za velmi rozumné ceny. O něčem takovém ale my Češi už můžeme pouze snít.
Taková Octavia PRO byla ušita na míru čínskému trhu, kde ceny po slevách klesly na nějakých 350 tisíc korun. Zatímco u nás by šlo o hit, v Říši středu to nestačí ani na prodeje ospravedlňující tisk katalogů. Škoda tak na tomto trhu končí, i když pro ni byl po léta tím vůbec největším na celém světě. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Auto News
