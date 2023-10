Škoda prý končí v Číně. Na svém největším trhu na světě přišla prakticky o všechno, má uvolnit místo VW před 6 hodinami | Petr Miler

Škoda si malovala, že v roce 2025 bude prodávat přes 2 miliony aut ročně a mohutně se při tom opře o Čínu, kde neměla problém udat násobně více aut než v Německu, Británii nebo Česku. Je to pryč, podle nejnovějších informací spadla klec.

Ať se vám to líbí nebo ne, Škoda si za posledních 30 let prožila fantastickou „success story”. Z prakticky bezvýznamného středoevropského výrobce, který po dekádách existence v okovech komunistů vrhl z posledních sil na trh moderně sice střižený, ale v mnoha ohledech nedodělaný Favorit, se stala jedna z nejvýznamnějších evropských automobilek. Považte, že značka v roce 1991 vyrobila jen 172 tisíc aut pro celý svět a její celoevropské prodeje v roce 1993 spadly na 51 290 aut. To bylo na kapitulaci.

V tu chvíli ale už vládu nad firmou přebíral koncern VW, který byl již tehdy posedlý snahou rozšiřovat svůj záběr pomocí akvizic dalších značek. Nebylo to tak intenzivní jako později za Ferdinanda Piëcha (který už ovšem do věcí též mluvil), také Carl Hahn ale mířil stejným směrem. Škodě tak bylo dovoleno přežít, během pár let dramaticky zlepšit svou nabídku i celkové fungování a od přelomu milénia vyrazit na cestu ke hvězdám, která vyvrcholila v roce 2018. Tehdy automobilka prodala na celém světě 1,2 milionu aut, kolik značek se tím tehdy mohlo pochlubit? Navíc ohlásila nový plán - prodávat přes 2 miliony aut do roku 2025.

Označili jsme to tehdy za velmi ambiciózní a obtížně splnitelné, což se naneštěstí vyplnilo. Hlavní faktory jsou dva - jednak tehdejší odbyt značně spoléhal na Čínu (v roce 2018 tam Škoda prodala 352 tisíc aut), jednak byla nabídka značky postavena kolem praktických a hodnotných vozů za zajímavé peníze. Co zbylo z toho druhého a kam škodovka míří, dnes vidíte sami. Povedené a praktické vozy umí Škoda nabízet dál, ale jejich ceny jsou naprosto neadekvátní. Svou budoucnost pak spojila s elektromobily, které jsou už jen drahé, dál nic. A co zbylo z Číny, to si povíme dnes.

Škoda je na sestupné tendenci v globálním měřítku už hezkou řádku let, loňských 731 300 dodaných po celém světě je skoro jen třetinou plánu pro rok 2025. O tom, že s tím má hodně co dělat sešup v Číně, jsme se zmiňovali několikrát, postupný propad ale nebere konce. Z někdejších 352 tisíc aut za rok zbylo loni jen 44 tisíc vozů s Kamiqem v čele. To je bída, nikdy ale není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Během letošního roku se v Číně prodalo jen něco málo přes 15 tisíc škodovek, což znamená meziroční pokles o dalších 52 procent. Pro srovnání - v roce 2018 byl čínský trh pro Škodu 3,5krát větší, než byl tehdy ten český, aktuálně je odbyt Škody za velkou zdí ve srovnání s Českem asi čtvrtinový. To je za pět let obrovská změna a zdá se, že mateřskému koncernu VW došla s čínskými aktivitami Škody trpělivost.

Podle zdrojů ruské Gazety má Škoda zcela zastavit své prodeje v Číně a umožnit mateřskému koncernu soustředit svou pozornost jen na vlastní VW, která má na trhu též potíže. Jasným znamením má být už oficiálně potvrzený fakt, že Škoda na čínský trh neuvede novou generaci Kodiaqu, což by asi udělala, pakliže by chtěla dále se vší vážností bojovat o tamní klientelu. Kdy a jak přesně by měla škodovka v Číně skončit, upřesněno zatím žádným způsobem nebylo.

Jak jsme nedávno detailně probírali, Škoda už si za Čínu (a také Rusko) našla jistou formu náhrady. Nově vstoupila na perspektivní vietnamský trh s cílem zahájit i lokální výrobu. Je to jistě zajímavý způsob, jak se pokusit upadající prodeje vzpružit, pokud ale Češi mají v plánu prodávat na vietnamském trhu výhledově 30 tisíc vozů ročně a po roce 2030 asi 40 tisíc vozů ročně, je to vedle skoro půlmilionových ročních prodejů v Číně a v Rusku, o které přišla resp. přichází, plivnutí do rybníka.

Škoda v Číně přišla prakticky o všechno a dnes tam neprodává téměř nic, i když pro Číňany nabízí řadu specifických modelů jako Kamiq GT (na fotkách). Právě ten se stará o největší část odbytu, aktivity automobilky v zemi ale podle všeho nezachrání ani ten. Foto: Škoda Auto

