Zastaralá Škoda Rapid prodejně válcuje novou Scalu, i když je k mání jen na dvou trzích před 5 hodinami

Měl to být lék na nepřesvědčivé prodeje Rapidu, zatím se ale stává spíše pravým opakem. V těžších časech se svou vyšší cenou prodejně nefunguje, naopak Rapid valí stále víc.

Zatím se zdá, že Škoda Scala ani v nejmenším nenaplňuje očekávání mladoboleslavské automobilky. Nástupce Rapidu přišel o verzi liftback a zkouší zaujmout jako vůz na pomezí hatchbacku a kombíku. Špatně tento mix nevypadá a praktický je též, nakonec s rozvorem 2 650 milimetrů a zavazadelníkem o objemu 467 litrů překonává dokonce i Volkswagen Golf.

Ten dokonce porazila i ve srovnávacím testu Němců, přízeň médií je ale zatím tak to jediné, z čeho mohou mít ve Škodě radost, jinak musí mladoboleslavská automobilka skousávat spíše hořké pilulky. Tu největší představuje evropský odbyt, který jsou i po roce a půl prodejů Scaly docela nízký.

Můžete namítnout, že letos není ten nejlepší rok na prodeje nových aut a budete mít pravdu. Ona ale Scala dobře nezačala ani loni, kdy vše bylo v pořádku. Za celý rok 2019 si v Evropě našla 38 062 zákazníků, což je na „český Golf” málo - tolik Octavií se v průměru prodá za pouhé dva měsíce.

Lze namítnout, že Scala měla napravit hlavně nepřesvědčivé prodeje Rapidu, to ale nedělá už vůbec. Kdysi nepříliš nadšeně přijatý model si za první celý rok na trhu (Scala se začala prodávat loni v únoru) našel 38 442 klientů, tedy dokonce o něco více než Scala. Druhý rok ale už šel s prodeji skoro na 77 tisíc aut, to Scala letos nejspíše ani zdaleka vyrovná - za 10 měsíců eviduje 44 488 prodejů, to je mizérie i v koronavirových dobách.

Nejvíce ale prozatímní tragičnost existence Scaly vynikne ve srovnání s aktuálními prodeji Rapidu. Ten u nás i v EU vůbec skončil, po faceliftu je ale tento v podstatě zastaralý vůz s novou tváří dál k mání jen na dvou velkých trzích - v Rusku a Číně. V Rusku je to se svými cenami dokonce velký hit, nejprodávanější model značky, který měsíc co měsíc najdeme mezi 10 nejprodávanějším auty v širé Rusi. V Číně ztrácí, i tak si za říjen našel 6 560 zákazníků - Scala jen 4 868. A není to žádná anomálie, za září je na tom se 7 330 prodeji též podstatně lépe (Scala 5 190), podobně vypadají i čísla za celý rok.

Už jsme to naznačovali a řekneme to znovu. Škoda podle nás udělala chybu, ze svou nabídku zbavila posledního auta se skutečně velmi výhodným poměrem výkonu a ceny, a to zrovna v době, kdy na ni lidé začínají hledět více než dříve. Ano, kdo mohl tušit, co se letos stane, ale přesto - vsadit na jen relativně drahé modely bylo prostě vabank a štěstí české značce nepřálo.

Škoda Scala zatím zdaleka neplní očekávání značky. Prodává se hůře nejen než předchozí Rapid...



...ale dokonce i hůře než faceflitovaný, ve své podstatě zastaralý Rapid, který je k mání na pouhých dvou velkých trzích. Je ale podstatně levnější, a to na zákazníky funguje.

