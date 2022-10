Škoda se drží mezi nejprodávanějšími auty Ruska, i když tam půl roku nic nevyrábí. Přesto je to smutné před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Škoda v Rusku prakticky vyklidila pole a s ohledem na aktuální situaci nelze předpokládat, že by se její pozice mohla v dohledné době změnit. I pouhé setrvačné dožívání ale stačí k tomu, abychom její nejpopulárnější auto našli mezi nejprodávanějšími modely v zemi.

Mnohokrát jsme se na našich stránkách zmiňovali o tom, že Škodě se velmi dařilo na ruském trhu. Loni se pro ní Rusko stalo druhým největším světovým odbytištěm po Německu, když tam prodala více než 10 procent svých aut, to už něco znamená. Dnes je něco takového minulostí, druhým největším trhem škodovky je znovu Česko, což je po všech letech orientace na zahraniční klientelu až trochu smutné.

Po vypuknutí otevřeného konfliktu na Ukrajině a značném omezení aktivity škodovky v Rusku je firma v největší zemi světa v jakési poloviční hibernaci. Výroba skončila hned zjara, co bude jakýkoli další týden od té doby nikdo neví a dříve vyrobená auta pochopitelně jen dochází. Člověk by čekal, že za takových okolností bude s popularitou jejích aut v zemi konec, ale není tomu tak. Paradoxně současná situace nejlépe ukazuje, jak moc dobře si u Rusů vede zejména jeden model.

Není to žádné z u nás dostupných aut, jde o faceliftovaný Rapid, který přijal za své designové linie novějších modelů Scala či Octavia, současně ale zůstal jednoduchý a dostupný. V dnešní době by to jistě byl recept na úspěch skoro kdekoli, nevyjímaje země na západ od našich hranic, škodovka se ale rozhodla, že bude v zemích EU „víc nóbl” a dál tu prodává jen dražší modely. Těm se daří méně a méně, celosvětové prodeje za první letošní půlrok naznačují jen něco kolem 700 tisíc vozů prodaných ročně, třetinu někdejšího cíle pro rok 2025. Ale Rapid v Rusku pořád jede.

Vyplývá to z dat Avtostatu, podle nichž se Škoda Rapid stala za uplynulý měsíc nadále 20. nejprodávanějším autem v zemi. To je docela fascinující, uvážíme-li omezenou dostupnost i nevyhnutelně negativní postoj některých Rusů k čemukoli českému vzhledem k aktuálnímu oficiálnímu postoji České republiky k nim. Lidé přesto koupili 387 aut, což vzhledem ke zmenšení ruského trhu jako takového (v září -60 % meziročně) stačí na onu 20. pozici.

Zpráva je to přesto spíše smutná, neboť ještě loni byla Škoda za stejný měsíc s Rapidem úplně jinde - prodala v Rusku za září 4 002 aut. A smutně se na věc dá dívat i z jiného pohledu - že Škoda přes očividný úspěch Rapidu (který prodejně jasně překonával a překonává i Octavii) u nás bazíruje na nástupci jménem Scala, který zdaleka tak úspěšný není. Obyčejní lidé si dnes u škodovky v podstatě nemají co koupit - Octavii v rozumné specifikaci nekoupíte pod 600 tisíc, na slušnou Scalu to chce přes 500 a i Fabia je s cenami začínajícími okolo 350 tisíc Kč obecně vzato hodně drahá.

Pokud si vzpomenete, co u nás Rapid nabízel, je to slušný kus auta, který má v ruské verzi navíc pod kapotou motor 1,6 bez turba, nikoli kontroverzní litrový tříválec s přeplňováním. Tohle je auto pro těžké časy jako dělané a chápeme Rusy, že po něm pořád sahají. Stejně tak není těžké pochopit Škodu, že o svých aktivitách v Rusku už ani náznakem neinformuje, to je v dnešní době ožehavé téma.

Inovovaná Škoda Rapid byla a je zajímavým autem - slušně vypadá, je velmi praktická, zůstává technicky solidní, přesto relativně jednoduchá a relativně levná. I více jak půl roku po zastavení výroby v Rusku tak patří v této zemi mezi nejprodávanější modely, skladové zásoby na to zjevně stačí. I tak ale její současný odbyt znamená meziroční pokles prodejů o víc jak 90 %. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Avtostat

Petr Miler

