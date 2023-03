Škoda říká, že Rusko pro ni už není důležité, její auta se tam ale vesele prodávají dál před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Škodovka oficiálně zlomila nad Ruskem hůl a tento pro ni po léta veledůležitý trh minimálně na nějaký čas opouští. To nyní definitivně potvrdila, faktický stav věcí ale jejímu formálnímu postoji tak úplně neodpovídá.

V loňském roce prodala Škoda po celém světě 731 262 nových aut. Ve srovnání s předchozím obdobím je to skoro o 17 % méně, a jde tak o nejhorší výsledek v moderních dějinách automobilky. Zásadní vliv na něj měl konflikt na Ukrajině, kvůli kterému byly pozastaveny aktivity značky na ruském trhu, jenž byl předloni pro Škodu tím druhým největším na celém světě. Loni se tamní registrace značky propadly o 79,8 % na pouhých 18 989 aut. To by teoreticky stačilo na desáté místo v pořadí, neboť v Turecku bylo prodáno jen 18 500 nových vozů. Jenže značka za Ruskem dělá opravdu tlustou čáru.

O dříve velmi důležitém trhu se nově Škoda zmiňuje už pouze v jediné souvislosti - Rusko pro ni již není prioritou, nepovažuje jej za důležité. To na jednu stranu nejsou překvapivá slova, i tak na ně lze hledět s údivem. Nestává se totiž příliš často, aby nějaký výrobce zcela pustil k vodě zemi, kde byl o jeho produkty zájem, i když klíčovým důvodem jistě byly a jsou komplikace jejích ruských aktivit sankcemi uvalenými na největší zemi světa.

Oficiální nezájem Škody o nějaký trh ale ještě neznamená, že se tam její auta nedají koupit. V Rusku se dá pořídit dokonce i Kamiq, tedy model, který Škoda v zemi před invazí oficiálně ani nenabízela. Nově si Rusové mohou pořídit také Kodiaq vyrobený v Číně, který zvenčí připomíná místní variantu RS. Dorazily tedy agresivněji stylizované nárazníky, u nichž jediným rozdílem je přítomnost chromu namísto černých detailů. V zadních partiích lze pak pro změnu nalézt falešné koncovky výfuku.

O pohon se stará přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec, ten byl nicméně naladěný „pouze“ na 190 koní. Jejich přenos na přední nápravu se pak stará sedmistupňový automat. Kromě jeho voliče lze v kabině počítat také s vyhřívanými sedadly, koženým čalouněním, panoramatickou střechou či multimediálním systémem. Cena pak činí 4 390 000 rublů (cca 1 230 000 Kč), což je na tamní trh vysoká suma, která jen dokládá, proč jsou hlavně čínské značky v Rusku stále úspěšnější.

Za vysokou cenou stojí pochopitelně fakt, že vůz není z Číny importován oficiálně, místo toho dochází na tzv. šedý dovoz. S něčím takovým ovšem bylo třeba počítat již od počátku, Rusko totiž není obehnané vysokou a neprostupnou zdí. Na čínské partnery pak má koncern VW jen velmi malý vliv. Vedení ve Wolfsburgu si navíc uvědomuje, že bez Říše středu si může nechat leda zazvonit umíráček, a tak se raději dívá jinam.

Škoda přitom dodává, že namísto Ruska se nově hodlá zaměřit jak na Indii, kde loni registrace vzrostly o 127,7 procenta na 51 865 aut, tak na další trhy na Středním východě či v asijsko-pacifickém regionu. Stěžejním se má stát Vietnam, který bude zpočátku zásobován z indické továrny v Aurangabadu. Zde se nicméně mají vyrábět pouze kity, jejichž sestavení bude mít na starosti vietnamská společnost TC Motor.

Mladoboleslavská automobilka by nicméně v roce 2024 či 2025 chtěla výrobu kompletně lokalizovat, ve Vietnamu by tedy nemělo docházet pouze na finální montáž, ale také na svařování a lakování karoserií. V prvé fázi se přitom počítá s 30 tisíci vozy ročně, posléze ale mají prodeje narůst. Kam až, to je prozatím ve hvězdách.

I když Škoda na Rusko oficiálně zanevřela, Rusové si znovu mohou koupit nový Kodiaq. Nově totiž do země míří vozy vyrobené v Číně. Ty vizuálně připomenou českou verzi RS, oproti níž se liší chromem namísto černých detailů a nižším výkonem. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Škoda Auto, RG

