Škoda s cenou Octavie možná přetáhla strunu, na dalším trhu ztrácí půdu pod nohama před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Nová Octavia zamířila s cenami výrazně nahoru, až jsme se obávali o její další prodejnost. Nakonec se zdálo, že o zájem nebude mít nouzi, po České republice se ale její odbyt výrazně propadá i v klíčovém Rusku.

Za čtyři dny uběhne přesně rok od chvíle, kdy Škoda odhalila novou Octavii. Byl to tehdy velký úspěch, neboť auto ohromilo svým designovým pojetím i řešením interiéru a okamžitě bylo přirovnáváno k Mercedesu či Audi. O pár týdnů později ale přišla studená sprcha v podobě prvních cen, které ukázaly, že vůz jako Audi nejen trochu vypadá, ale i trochu stojí.

I když nechceme zpochybňovat fakt, že škodovka zamířila s klíčovou novinkou podstatně výše, posun v cenách se nám zdál až příliš ambiciózní. Za peníze, za které šlo v případě třetí generace vozu koupit vrcholné RS s velmi slušnou výbavou, dnes nedostanete ani model ze středu nabídky. Rozdíly v cenách srovnatelných specifikací jsou statisícové, což je za nějakých sedm let obrovský skok.

Měli jsme tehdy pochopitelně obavy, jak na tuto změnu zareagují zákazníci, které jen umocnil příchod koronavirové krize a ekonomické problémy z ní pramenící. Přesto se dlouho zdálo, že problém neexistuje - Octavii se na poměry letošního roku vedlo velmi dobře u nás i v zahraničí, což si šlo vysvětlit několika způsoby. Buď o ní jako o novinku byl tak velký zájem, že zůstal relativně velký i po jeho částečném umírnění, nebo je auto tak zajímavé, že prostě vyšší cenu ospravedlňuje a nebo v těžších časech možná ztratilo část svých zákazníků, ale přetáhlo jiné, kteří si dříve kupovali třeba Volkswageny či levnější BMW a nová Octavie je rázem výhodnější náhradou.

Ať už ale byly důvody jakékoli, nezdá se, že by byly dále relevantní. Možná polevil zájem o novinku a vyčerpaly se objednávky z dřívějších měsíců, možná už škodovka nedokáže oslovovat nové zákazníky, možná... cokoli. Faktem ale je, že zájem o ni výrazně klesá.

Když se to stalo v říjnu u nás, kdy Octavie neobvykle padala rychleji než celý trh (o skoro 30 %), bylo to varovné, neboť toto se běžně nestává. Ale dobře, může jít o krátkodobý výkyv, třebaže i ten je neobvyklý. Data z Ruska, kam auto dorazilo nedávno, ale poukazuje na totéž.

Rusko je navíc specifické tím, že tamní trh roste. V říjnu se meziročně prodalo o 7 % více aut než loni, Octavie ale ztratila 38,5 procenta, přišla o 1 312 zákazníků a prodalo se jí jen 2 092 kusů. To z ní dělá až 24. nejprodávanější auto na trhu, spadla za Karoq, Kodiaq a především Rapid, kterému se naopak daří stále lépe, je už nejprodávanější Škodou v Rusku a desátým nejprodávanějším autem v Rusku. Ani to se dříve nestalo.

Je tedy nakonec skutečně možné, že Škoda s cenou nové Octavie prostě přetáhla strunu, a to v nejnevhodnější možný moment. Až další měsíce ukážou, zda nejde jen o krátkodobý výpadek dodávek a jde-li o aspoň střednědobý trend, ale popravdě bychom se nedivili, kdyby byl. Zdražit klíčový model značky vnímané jako té, která nabízí vysokou hodnotu za peníze, takovým způsobem v roce, kdy podstatné části lidí nutně začnou docházet peníze, nám nepřijde šťastné. Bylo by tedy spíše překvapivé, kdyby se to pro škodovku obešlo bez následků.

Nová Škoda Octavia jako RS snadno přijde na milion korun, i když v předchozí generaci stála ve srovnatelné specifikaci o statisíce méně. Bylo by podivné, kdyby to na odbyt nemělo vliv, zvlášť v této době. A nyní se zdá, že má, prodeje padají v ČR i v Rusku, dvou z největších evropských trhů automobilky. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Avtostat

Petr Miler