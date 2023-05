Škoda Scala v úplném základu za 620 tisíc Kč není vtip ani omyl, ale vrchol evropské travestie před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Máte pocit, že u nás nakoupíte jen draze a špatně? V některých ohledech vám to rozmlouvat nebudeme a pohled za hranice přinese útěchu, v případě aut to tak ale obvykle není. Škoda Scala se u nás takto „oholená” ani neprodává, přesto si za ni v Nizozemsku mohutně připlatí.

Navzdory tradovaným „lidovým pravdám” neplatí, že by chudí Češi obraceli každou korunu a kupovali si s oblibou auta s minimální výbavou, zatímco bohatí lidé ze západních cípů Evropy s lehkostí sahali po „nabušených” variantách s výkonnými motory. Je to naopak. Snad právě stigmatizovaní obyvatelé postkomunistických zemích se základním provedením prakticky vyhýbají a chtějí v naprosté většině případů alespoň nějakou výbavu, lepší motor či hezčí kola. Třeba Němcům je to jedno - základní BMW 3 na „plecháčích” není na západ od našich hranic nic výjimečného ani ostudného.

Motivace k těmto preferencím je komplikovanější, faktem nicméně je, že „oholená” auta jsou u nás žádaná tak raritně, že je řada automobilek vůbec nenabízí. Typické je to u Škody, kde Fabie, Scala, Kamiq, Karoq, Kodiaq i Superb začínají s výbavovými stupni na provedení Ambition a základní Active dostanete jen do Octavie. To asi proto, že i s ním je tak absurdně drahá, že tradiční spojení „cena již od” před nejnižší sumou by vypadalo jako nepovedený aprílový žert.

V případě Scaly u nás tedy startujete na Ambitionu za 459 900 Kč. Není to žádná láce ani vizuální nádhera, ale dostanete alespoň lakované kliky dveří nebo čalounění sedadel připomínající oblečení ze sekáče. Škoda Scala Active nicméně existuje, v České republice se vyrábí, jen se tu jaksi neprodává. Abychom se tedy podívali na úplný spodní okraj nabídky, musíme poslechnout Pet Shop Boys a vyrazit na západ. Pohled do nizozemského konfigurátoru odhalí Scalu Active v celé její svérázné kráse, navíc přidá neméně pozoruhodnou cenovku

Nizozemský základ si celým jménem říká Škoda Scala 1,0 TSI Greentech Active a smysly skutečně nelaská. Zejména černá zrcátka, černé kliky dveří a jediný kus chromu na masce chladiče dělá z vozu vskutku smutnou podívanou, a to i v kombinaci s „pošťáckou” modrou barvou. „Plechová” kola zůstávají a zadní nárazník s černo-černým spodkem, který ani chromem nedotahuje náznak falešných výfuků, oči rovněž nepotěší.

Samostatnou kapitolou sebe je interiér, který lacině působí i na oficiálních vizualizacích stvořených lidmi, kterým Škoda platí za to, aby tak nepůsobily. Zjevně nevábné čalounění, některé levnější plasty či minimální výbava dělající z výstupu infotainmentu vypuštěný displejový rybník s nekonečným plastovým břehem mají rovněž daleko k tomu, po čem by kdokoli soudný mohl toužit.

Dobře, tak je tu ale nízká cena, říkáte si. Nízká ano, ovšem jen relativně, neboť tříválcová Scala Active v Nizozemsku začíná na 25 990 Eur, tedy na bezmála 620 tisících Kč. Na mysl mi v tomto případě přichází slovo travestie, z definice posměšná obměna formy nějakého díla. Problém je jen v tom, že ač to působí jako jako satira, není to míněno jako satira, jde o smutnou realitu. Dílem manipulací EU, dílem nesmyslného zaměření automobilek na nechtěné produkty, na jejichž vývoj, výrobu a prodej si vydělávají drahým prodejem těch chtěných, dílem specifickým nizozemským zdaněním a dalšími asi třiceti pokřiveními se stalo, že vskutku primitivní tříválcový subkompakt české značky stojí takovou „raketu”? Je fascinující, co všechno si necháme líbit, tohle by na fungujícím trhu bylo auto za 200 až 300 tisíc Kč maximálně.

Škoda Scala v absolutním základu vypadá opravdu lacině, v ČR ale k mání není, naštěstí. V Nizozemsku se prodává za neskutečných 620 tisíc Kč. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Miler

