Škoda se ještě letos pochlubí svým novým nejmenším modelem, nejlevnější ale už nebude

Za současné neklidné situace je pochopitelně složité spřádat jakékoli plány, pokud se ale nestane nic mimořádného, Škoda ještě letos přijde s obdobou auta, které naznačily sesterské koncepty VW ID Life a Cupra Urban Rebel.

Elektromobily zatím ani zdaleka nejsou adekvátní náhradou spalovacích aut. Stojí za tím hlavně jejich malý dojezd a dlouhé dobíjení, s čímž jde ruku v ruce nedostačující infrastruktura. Nicméně v rolích městských vozů si taková auta dovedeme snadno představit. Na redukci lokálních emisí by totiž docházelo přesně tam, kde je to třeba. Navíc by problémem nebyla ani kapacita baterií, ta by se mohla i snížit. Logicky by tak klesala i cena. Sice stále ještě ne na úroveň, kdy by elektrická auta byla dostupná široké veřejnosti, ovšem šlo by alespoň o krok správným směrem.

Automobilky ale zatím tento segment ponechávají spíše ladem, což je z racionálno hlediska překvapivé, při zvážení fungování současné Evropské unie ale ani ne. Umělé vytlačování spalovacích aut z trhu sice zasahuje nejvíce nejmenší modely a malé elektromobily pro ně umí být alternativou z hlediska fungování, nikoli však z hlediska ceny. Automobilky tak za situace, kdy jsou malé spalovací model vyřazovány z prodeje, raději nabízí elektrická auta ve vyšších třídách, kde se podstata jejich techniky tolik neprojeví na ceně. U malých vozů by byla likvidační, však stačí vzpomenout Škody Citigo-e. Ta byla možná zajímavá na trzích se štědrými dotacemi, pro většinu Čechů ale byla za půl milionu korun příliš drahá.

Citigo-e je nicméně již minulostí, a to i proto, že Škoda na každém prodaném exempláři prodělávala. Nástupce je ovšem již prakticky za rohem a měl napravit některá negativa spojená s originálem. Vůz bude totiž znovu součástí koncernového trojlístku, tentokrát se však již od počátku počítá s elektrifikací jako s jedinou možností pohonu. Z toho důvodu bude nasazena modulární platforma MEB Entry, která povede ke snížení nákladů. Otázkou je však kapacita baterií i výkon motoru.

Škoda totiž prozatím o novince pouze mluví, na rozdíl od Volkswagenu a Seatu ovšem nepřešla k činům. Němci nicméně již ukázali studii ID Life, zatímco Španělé se pochlubili konceptem Cupra Urban Rebel. Obě značky přitom dokázaly, že když dvě firmy dělají totéž, nemusí jíž o totéž. V prvním případě dorazil nepříliš oslnivý hatchback, jehož přední kola roztáčí elektromotor naladěný na 234 koní. Stovka se tak odehraje za 6,9 sekundy, zatímco baterie o kapacitě 57 kWh mají vystačit na 400 kilometrů.

O španělském zástupci mnoho informací zatím nemáme, vzhledem však dokáže zaujmout. Stejně jako dynamikou, neboť vyprodukovat dokáže až 435 koní, s nimiž stovku zdoláte již za 3,2 sekundy. O dojezdu se přitom Cupra již nezmiňuje, dodává však, že koncept je 4 080 milimetrů dlouhý, 1 795 mm široký a 1 444 mm vysoký. ID Life je pak na tom v prvních dvou oblastech podobně, načež je prakticky jisté, že nástupce Škody Citigo dostane podobné proporce. A předchůdce tak výrazně překoná.

„Naši kolegové od Seatu a Volkswagenu jsou na tomto poli poněkud aktivnější. Nicméně v krátké době přijdeme s odhalením a můžete si být jisti, že se od našich sesterských značek budeme lišit a že překrásný koncept plně zapadne do portfolia Škody,“ uvedl na adresu novinky dosluhující šéf značky Thomas Schäfer. Nic dalšího však již nezmínil, pročež jen dodáme, že VW a Cupra chtějí sériové verze konceptu poslat do prodeje v roce 2025 za méně než onen půlmilion korun, takový je aspoň plán. I u Škody lze tedy očekávat letošní odhalení produkci blízké studie, které bude sériová výroba následovat až v horizontu několika let.

Vznikne tím nový nejmenší model značky a nepřímý nástupce Citigo, na rozdíl od něj ale jistě nebude nejlevnější. Škoda Fabia dnes začíná na 340 tisících Kč a i když lze očekávat, že během následujících let zdraží, patrně to nebude o polovinu, aby se malá novinka s cenou kolem půl milionu korun stala dostupnější. Problém elektrických aut tkvící v jejich vysoké ceně tak vyřeší jen stěží.

