Škoda se může do Ruska vrátit pozoruhodnou kličkou, byla by tak ještě konkurenceschopnější než dosud před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Podle nejnovějších informací to má Škoda v Rusku spočítané a svému loni druhému největšímu trhu světa může jen zamávat. Nemusí to tak zůstat, dokonce se otevírá cesta, jak v zemi nabízet auta ještě levněji než dosud.

Ruská federace je velkým trhem, ať už si o této zemi myslíme cokoli. Je sice pravdou, že kupní síla většiny z jejích 146 milionů obyvatel neumožňuje dopřávat si náš standard, přesto se najde dost těch, které stojí za to oslovit. Nabízíte-li levný produkt se solidní marží, můžete na ruském trhu oslovit davy a vydělat velké peníze. Platí to beze zbytku i ve světě aut, na který silně dopadly sankce motivované rusko-ukrajinským konfliktem.

Již na počátku března tak většina západních automobilek oznámila různé formy dočasného či trvalého zastavení svých aktivit na ruském území. Zpočátku je k tomu vedly spíše politické nebo morální důvody, následně se ale zachování tamní výroby a prodeje aut ukázalo být neschůdným kvůli tvrdým sankcím znemožňujících dovoz nezbytných komponentů či celých aut. Tato situace trvá dodnes a ještě včera se zdálo, že konečným stavem může být jen úplný odchod většiny výrobců.

Tak to vypadalo - a staré vypadá - i s českou Škodou, neboť podle zatím neoficiálních informací automobilka i s celým koncernem VW balí v Rusku kufry a chystá prodej své továrny v Kaluze. Dává to smysl, i Němci a Češi doufali, že situace brzy umožní návrat do normálu, tímto směrem se ale věci nevyvíjí. I pokud ale k prodeji dojde, pro Škodu ani VW to nemusí znamenat úplný konec.

Ruský Avtostat totiž informuje, že do Ruska se otevírá cesta autům z Indie. Ruská federace totiž s touto zemí uzavřela dohodu, jež usnadní jejich obchodní i logistické vztahy. Založena je na finančním systému nezávislém na SWIFTu, Indie se navíc k Rusku nestaví nepřátelsky a dále od něj nakupuje suroviny. Z hlediska české automobilky to může znít jako nedůležitý krok, ale není tomu tak. Právě jí i dalším západním značkám se tak otevírá cesta, jak se do Ruska vrátit.

Aktivity Škody v Indii jsou totiž značně lokalizované, automobilka tam vyrábí zcela specifické modely jako Slavia, tedy jednodušší a levnější vozy, které by na Rusy mohly fungovat ještě lépe než dosavadní nabídka. Česká automobilka má dokonce pod palcem kompletní aktivity koncernu VW v zemi, takže může zajistit i výrobu a vývoz některých Volkswagenů. A jak jsme již zmínili, v podobné situaci je také řada dalších značek, které jsou v Indii aktivní. Mimo jiné Suzuki nebo Renault.

Technicky je to tedy možné, nutností by byla jen výroba aut s levostranným řízením, ale to je pro globální značky to nejmenší. Otázkou tak spíše, zda to bude politicky schůdné, neboť veřejné mínění nemusí být takovému postupu nakloněno. Sám koncern VW ale už dříve svými úvahami naznačil, že hledat cestu kolem sankcí mu není cizí. A dovážet do Ruska indické modely vyrobené v Indii je rozhodně jednou z cest, podobné to může být s čínskými modely z Číny.

Zda se to stane, ukáže čas, Igor Bader z domácí Lady ale pochybuje, že by to zahraniční automobilky vytrhlo. Podle něj na nízkopříjmový segment cílí ruská automobilka, která zahraničním konkurentům nechává jen drobky. Kdyby ale Škoda nabídla v Rusku Slavii za 334 tisíc? A nebo Suzuki svou Brezzu za 239 tisíc? Nejsme si jisti, že by po těchto autech ruská klientela nesáhla spíš než po porůznu ošizených Ladách.

Škoda v Indii vyrábí a prodává specifické levné modely jako Slavia. S cenou od 334 tisíc Kč v přepočtu jde na evropské poměry snovou nabídku, výhledově by mohla být dostupná i v Rusku. Technicky možné to je, politicky... Toť otázka. Foto: Škoda Auto

Nejde ale pochopitelně jen o Škodu, své levné modely vyráběné v Indii má spousta automobilek Například Suzuki se před nedávnem pochlubilo novým čtyřmetrovým SUV Brezza, které startuje ještě níž, na pouhých 239 tisících korunách. Za podobnou cenu by mohlo být též k mání v Rusku. Foto: Suzuki

Zdroj: Avtostat

