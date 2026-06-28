Škoda zkusila vysvětlit, proč její nejnovější model dostal vertikální displej. Jako by zapomněla, že je otočný
Petr ProkopecJe to a) tupé napodobování Tesly, b) tupé napodobování Tesly nebo c) tupé napodobování Tesly. Náš tip si dokážete představit, Škoda ale říká, že to tak není. Přitom nemusela říkat nic, displej jejího nového auta žádnou pevnou orientaci nemá, takže je to vlastně jedno.
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Škoda zkusila vysvětlit, proč její nejnovější model dostal vertikální displej. Jako by zapomněla, že je otočný
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Je to a) tupé napodobování Tesly, b) tupé napodobování Tesly nebo c) tupé napodobování Tesly. Náš tip si dokážete představit, Škoda ale říká, že to tak není. Přitom nemusela říkat nic, displej jejího nového auta žádnou pevnou orientaci nemá, takže je to vlastně jedno.
Náš názor na dotykové displeje nejspíš znáte. A pokud ne, rádi ho v rychlosti zrekapitulujeme. Pokud jde o doplnění klasických fyzických tlačítek, která jsou určena pro primární funkce, pak jim lze ukázat jen palec nahoru. Problémem této doby však je, že automobilky neznají míru, zejména pak ne, pokud jde o redukci nákladů. A tak se rychle nechaly zlákat tím, že jednou obrazovkou s jedním palubním systémem můžete s mírnými modifikacemi snadno obsloužit celé portfolio modelů ve všech verzích, zatímco tlačítka je zapotřebí uzpůsobit každému modelu a variantě na míru. Takové řešení je pochopitelně mnohem dražší a výrobcům, kteří zápasí s následky vlastních tupých sázek na elektromobily, nenahrává do karet.
V důsledku toho ale dnes v mnoha autech již nenarazíte na jediné tlačítko, místo toho byly veškeré funkce soustředěny právě na dotykový displej. Přičemž třeba taková Mazda daný trend považuje za krok vedoucí k vyšší bezpečnosti, jakkoli v předchozích letech stála v čele úplně opačného tábora. Nakonec se ale i Japonci nechali zlákat výše zmíněným. A pokud se před touto „módou“ sklonili i oni, asi by nemělo být překvapením, že u Škody ji prosazují rovněž. Čím se můžeme vrátit k novému SUV Peaq, které razí trochu jiný trend než zbytek portfolia.
Peaq je totiž prvním modelem značky, u kterého došlo na instalaci primárně vertikálního displeje. To je obecně neobvyklé řešení, které ve velké míře začaly používat Tesly, navíc ty starší. Podle nás to není šťastné, je to nepřirozené, ale touha tupě napodobit Teslu je pro tvůrce nových modelů zjevně pořád příliš lákavá.
U Peaqu to ale není nutné kritizovat, neboť orientaci displeje si můžete zvolit, jak můžete vidět níže. Ne elektricky jako u BYD, ale manuálně, nicméně limitující primární volba automobilky prostě není. Přesto měl Lukáš Vaněk, který má u Škody na povel interiér, potřebu kolegům z Auto Weeku vysvětlil, proč se automobilka touto cestou vydala.
Podobně jako zástupci Mazdy tuto volbu ospravedlňuje bezpečností. „Na vertikální obrazovce je možné zobrazit víc ikonek snadněji, neboť když se díváte odshora dolů, máte lepší přehled, než kdybyste se koukali ze strany do strany. A co je podstatnější, díky tomuto uspořádání jsme získali prostor, jak některé věci jako navigaci posunout nahoru, a tedy více do centra dění,“ uvedl Vaněk.
Spodní část vertikálního displeje se tímto způsobem ocitla níže, než by tomu bylo u horizontálně orientované obrazovky. I to je ale prý výhoda. „Spodní sekce je tímto lépe na dosah, zatímco tu horní lépe vidíte. Jde tedy o chytré rozložení, které je velmi užitečné,“ dodává Vaněk. Přičemž je otázkou, jak moc s ním souhlasit. Škodě totiž můžeme přičíst k dobru, že pro ovládání klimatizace ponechala ve hře tři klasická tlačítka, která jsou navíc dost velká na to, abyste je nahmatali poslepu. Audiosystém pak lze ovládat aspoň přes volant.
Jak jsme pak naznačili výše, displej je sice primárně orientován vertikálně, je však natáčení, takže kdo chce, může ho poklopit horizontálně. Operační systém je přitom založen na Androidu, neboť koncern Volkswagen přistoupil k absolutní kompatibilitě s platformou Googlu. Podle Vaňka za tím stojí ryze pragmatické důvody, Android je totiž ve srovnání s jinými systémy aktuálnější. A také vstřícnější k celé řadě externích aplikací, stejně jako si prý více rozumí s tovární technikou.
Lze už jen zmínit, že Peaq je první vlaštovkou z mnoha, neboť stejné uspořádání interiéru převezmou i další velké modely Škody. Ty menší pro změnu budou kráčet ve stopách modelu Epiq, což je rovněž elektrické SUV, jen z opačného konce nabídky, tedy to nejmenší. Pokud se vám tedy ani jedna koncepce nelíbí a zvažujete koupi mladoboleslavského auta, buď si rychle vyberte ze stávajících modelů, nebo se holt budete muset vypravit ke konkurenci.
Škoda Peaq se dočkala originálního řešení interiéru, které následně převezmou i ostatní velké modely značky. Vertikální displej působí rušivě a nepřirozeně, i Tesla od něj nakonec ustoupila, Škoda se ale stejnou cestou vydala nyní. Jak ale můžete vidět níže, tuto polohu „nediktuje”, vysvětlovat tedy v podstatě není co - každý si může vybrat. Foto: Škoda Auto
Zdroje: Auto Week, motoreport_@Instagram
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