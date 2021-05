Škoda se vrací nohama na zem, s koncem spalovacích motorů to u ní nebude tak horké před 4 hodinami | Petr Prokopec

I česká značka se dlouho tvářila, že hoří pro elektrickou budoucnost a před třemi lety počítala s tím, že do roku 2025 bude mít v nabídce 10 elektrifikovaných modelů. Nyní šéf Škody nastiňuje trochu jiné vyhlídky.

V posledních letech automobilky od rána do večera nezmiňovaly pomalu nic jiného, než autonomní řízení a elektrifikaci. Auta bez pedálů a volantu přitom měla začít přebírat nadvládu nad silnicemi již loni, elektrický pohon se pak měl prosadit jen krátce poté. Nicméně jak jste si nejspíše všimli, realizace těchto plánů začíná velmi pokulhávat. Platí to především u plně autonomního řízení, které se dost možná nestane skutečností ani během několika desítek let. Masová elektrifikace je pak sice o něco reálnější, ovšem ani s ní bychom neměli brzy počítat.

Aktuálně pochopitelně neexistuje žádné oficiální prohlášení, pod které by se podepsali všichni zúčastnění výrobci. Místo toho zde máme jen jakési náznaky. Pokud nicméně tyto drobky sledujete, na konec cesty se dokážete dostat. Stačí vzít za příklad Škodu, která ještě v roce 2018 prohlašovala, že do sedmi let bude nabízet hned deset elektrifikovaných modelů, z čehož šest aut dostane ryze elektrický pohon a zbývající čtveřice plug-in hybridní. Pro letošek už je ale vše jinak, třebaže koronavirus a s ním spojené podpory pro automobilový průmysl začal elektrické vozy protěžovat jako nic a nikdo předtím.

„Enyaq bude příští rok či dva definitivně naším hrdinou, přičemž na konci letošního roku odhalíme i jeho stylovou variantu. Tyto vozy nás přenesou přes další dva nebo tři roky, a poté uvidíme, kdy přijde další model,“ uvedl k mnohem realističtějším plánům šéf značky Thomas Schäfer. On sám by přitom velmi rád viděl, jak se portfolio Škody zdvojnásobí, ovšem jak dodává, něco takového je ale třeba zaplatit. A na takovou expanzi mladoboleslavská automobilka nyní nemá zdroje.

Škoda tak začíná couvat či spíše se vracet nohama a na zem plánovat svou budoucnost více v souladu s realitou. „Momentálně nevíme, co se stane po roce 2030. Musíme investovat do budoucnosti, ale ještě nenastal čas, abychom existující modely poslali k ledu a zcela na ně zapomněli, protože právě po nich prahnou zákazníci po celém světě. A nejspíše tomu tak ještě pár let bude,“ říká dále Schäfer a značně tak mírní vize brzkého konce spalovacích motorů.

Nejde přitom pouze o názor jedné koncernové značky, stačí jen vzpomenout na nedávné prohlášení BMW, dle kterého budou i v roce 2030 tvořit polovinu všech registrací vozy se spalovacími motory. Na jejich pohřeb tedy hned tak nedojde, přičemž parte bychom možná nakonec nemuseli sepisovat ani dieselům. Jejich podíl na celkových registracích totiž sice klesá, stále však není zanedbatelný, zejména pak v některých třídách.

Navzdory mnoha politickým a korporátním prohlášením je tak budoucnost stále nejasná. Stačí si totiž jen uvědomit, že česká obdoba Volkswagenu ID.3 by se měla objevit až někdy okolo poloviny dekády. Má však jít o pouhý koncept, sériové provedení tedy dorazí ještě později. A jelikož třeba nová Fabia ani nebude hybridní, je evidentní, že pouhé tři roky staré plány značky zamířily do koše a fantazírování nahradil pragmatismus.

Škoda Enyaq se letos dočká stylovějšího sourozence, tím však elektrická ofenziva značky prozatím skončí.

