Škoda se vzepřela VW, místo jeho drahého elektromobilu v Evropě radši nabídne vlastní levné spalovací auto
Petr ProkopecMají-li se věci opravdu takto - a naznačuje to sám šéf značky -, pak je třeba škodovce zatleskat. Jedinou cestou k přežití je dnes utrhnout se z německého vlaku smrti a začít se znovu chovat racionálně. Přesně to Škoda tímto krokem činí.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Škoda se vzepřela VW, místo jeho drahého elektromobilu v Evropě radši nabídne vlastní levné spalovací auto
3.7.2026 | Petr Prokopec
Mají-li se věci opravdu takto - a naznačuje to sám šéf značky -, pak je třeba škodovce zatleskat. Jedinou cestou k přežití je dnes utrhnout se z německého vlaku smrti a začít se znovu chovat racionálně. Přesně to Škoda tímto krokem činí.
Fanoušci elektromobilů nejspíš v posledních hodinách jásají nad červnovými prodeji elektrických aut v Česku. Tento měsíc byl pro elektrické vozy v Česku rekordním, když se ale podíváte na konkrétní čísla, zjistíte, že je to pořád ta samá mizérie v bledě modré. 2 142 prodaných aut znamená první překonání dvoutisícové mety měsíčního odbytu, i tak ale mělo 91,9 procenta prodaných aut spalovací motor. A když uvážíme, kolikanásobně se za poslední roky zvětšila nabídka těchto vozů, kolik jejich alternativ bylo upozaděno či vyřazeno z nabídek, kolik klik jim bylo naleštěno, kolik peněz přerozděleno v jejich prospěch, kolik prostředků investováno do jejich propagace... Je to pořád směšné číslo.
Zhruba třetina těchto aut (706 ks) navíc skončila v Praze, která je pro Česko něčím jako Kalifornie pro USA. Žebříček bavíc jasně opanovala Tesla s 604 „zářezy“, až za ní se usadila domácí Škoda. Ta celkem prodala jen 525 elektromobilů, což je vzhledem k její léta trvající posedlosti těmito vozy a též neustále bující nabídce ještě směšnější než celkový stav. Ostatně dávno nejde o registrace jednoho modelu, nýbrž prodeje hned čtyř aut - kromě Enyaqu, Enyaqu Coupe a Elroqu totiž do statistik poprvé zasáhl také Epiq, byť zatím pouze deseti kusy. Další značky jsou tu ovšem už jen do počtu, už třetí Toyota prodala pouze 120 vozů s čistě bateriovým pohonem.
Mimo Česko lze pochopitelně počítat s vyššími registracemi, za kterými ale spíš než přirozený zájem zákazníků stojí ještě větší umělé zvýhodňování elektromobility a naopak umělé znevýhodnění aut se spalovacím ústrojím. Ovšem i tak má bateriový pohon na celkových evropských registracích jen zhruba 25procentní podíl. To je daleko méně, než se před pár lety očekávalo, načež mnohé výrobce začíná elektrický optimismus opouštět. Jedním z nich je pak překvapivě i tuzemská Škoda.
Mladoboleslavská automobilka totiž původně měla přijít se svou vlastní verzí chystaného Volkswagenu ID.1. Jenže nakonec se Volkswagenu vzepřela a program opustila. Aspoň to s náležitým vysvětlením naznačuje šéf Škody Klaus Zellmer. „Protože trh s elektromobily roste pomalu, je pro Škodu lepší, když se bude držet benzinových modelů, jako jsou Fabia, Scala a Kamiq. Dosahujeme s nimi dobré marže, máme dostatečné výrobní kapacity a technologie jsou na trhu dobře přijímány,“ řekl Autoblogu.
Do Wolfsburgu pak Zellmer vzkázal, že pokud chce VW lovit v rybníku malých aut s elektrickou udicí, je to jeho boj. „Tento trh se ale sotva rozvíjí a marže jsou velmi nízké,“ dodal. A právě z toho důvodu ID.1 od Škody „v tomto desetiletí rozhodně nepřijde“. Což lze považovat za více než rozumný názor, který bychom od Zellmera nečekali. I on si zjevně uvědomil, co klientela od Škody chce, a její ignorace je cestou do záhuby.
Automobilka tak skutečně počítá s tím, že na starém kontinentu začne nabízet SUV Kylaq, který se na indickém trhu prodává v přepočtu od 165 tisíc korun. Tak levná by pak evropská verze, u které by muselo dojít na přepracování kvůli bezpečnosti a emisím, rozhodně nebyla. Ovšem i tak má Škoda obrovské pole působnosti, neboť Fabia jako její místní nejlevnější model je k dispozici až od 420 tisíc korun.
I kdyby tedy Kylaq startoval na dvojnásobku své indické ceny, pořád u nás bude nejlevnějším autem vůbec, bez ohledu na značku či pohon. Vlastně by šlo o nejlevnější plnohodnotné auto v Evropě, přičemž oproti ID.1 by startovalo o nějakých 200 tisíc korun níže. Kde VW bude jen paběrkovat, tam bude Škoda brát plnými hrstmi. „Dává smysl zjistit, jestli se nám podaří vyhrát jackpot,“ uzavírá toto téma Zellmer. A pro jednou mu držíme palce, tohle má hlavu a patu.
Škoda Kylaq se v Evropě jistě nebude prodávat tak levně jako v Indii, i přesto se snadno může jednat o bestseller. Něčím takovým by se Volkswagen ID.1 stal, navíc by se na něm sotva dalo něco vydělat. Mladoboleslavská cesta je pro jednou cestou rozumu. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Autoblog
Bleskovky
- Děti si udělaly ze zaparkovaného Ferrari skluzavku. „Jé, stěrač!” říkaly, když se jim zasekl pod zadkem. Rodiče nabídli odškodné 15 tisíc
3.7.2026
- Nový osmiválcový sporťák Toyoty předvedl svůj zvuk. Vypadá jako Batmobil, zní ale spíš zuřivě jako grizzly
2.7.2026
- Už i policie se musela vysmát řidiči vybitého elektromobilu, který ho u silnice nabíjel s pomocí dieselového generátoru
30.6.2026
Nejnovější články
- Unikátní Ferrari Michaela Jordana bylo ztracené dlouhých 24 let. Teď bylo nalezeno a slouží jeho posedlému majiteli
včera
- Auto dostalo zpátky spalovací verzi a její prodeje rostou o 404 procent. Odbyt té elektrické totálně zkolaboval
včera
- Už zapomínáme na kouzlo lehkých aut. Tahle novinka s 532 koňmi na 669 kg vrací víru v návrat lepších časů
včera
- Nissan přichází k rozumu, své jasně nejprodávanější auto v Evropě i v Česku nakonec neodpraví, nezbylo by mu nic
včera
- Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad
včera
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva