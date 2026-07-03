Škoda se vzepřela VW, místo jeho drahého elektromobilu v Evropě radši nabídne vlastní levné spalovací auto

Mají-li se věci opravdu takto - a naznačuje to sám šéf značky -, pak je třeba škodovce zatleskat. Jedinou cestou k přežití je dnes utrhnout se z německého vlaku smrti a začít se znovu chovat racionálně. Přesně to Škoda tímto krokem činí.

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Škoda se vzepřela VW, místo jeho drahého elektromobilu v Evropě radši nabídne vlastní levné spalovací auto

3.7.2026 | Petr Prokopec

Škoda se vzepřela VW, místo jeho drahého elektromobilu v Evropě radši nabídne vlastní levné spalovací auto

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Foto: Škoda Auto

Mají-li se věci opravdu takto - a naznačuje to sám šéf značky -, pak je třeba škodovce zatleskat. Jedinou cestou k přežití je dnes utrhnout se z německého vlaku smrti a začít se znovu chovat racionálně. Přesně to Škoda tímto krokem činí.

Fanoušci elektromobilů nejspíš v posledních hodinách jásají nad červnovými prodeji elektrických aut v Česku. Tento měsíc byl pro elektrické vozy v Česku rekordním, když se ale podíváte na konkrétní čísla, zjistíte, že je to pořád ta samá mizérie v bledě modré. 2 142 prodaných aut znamená první překonání dvoutisícové mety měsíčního odbytu, i tak ale mělo 91,9 procenta prodaných aut spalovací motor. A když uvážíme, kolikanásobně se za poslední roky zvětšila nabídka těchto vozů, kolik jejich alternativ bylo upozaděno či vyřazeno z nabídek, kolik klik jim bylo naleštěno, kolik peněz přerozděleno v jejich prospěch, kolik prostředků investováno do jejich propagace... Je to pořád směšné číslo.

Zhruba třetina těchto aut (706 ks) navíc skončila v Praze, která je pro Česko něčím jako Kalifornie pro USA. Žebříček bavíc jasně opanovala Tesla s 604 „zářezy“, až za ní se usadila domácí Škoda. Ta celkem prodala jen 525 elektromobilů, což je vzhledem k její léta trvající posedlosti těmito vozy a též neustále bující nabídce ještě směšnější než celkový stav. Ostatně dávno nejde o registrace jednoho modelu, nýbrž prodeje hned čtyř aut - kromě Enyaqu, Enyaqu Coupe a Elroqu totiž do statistik poprvé zasáhl také Epiq, byť zatím pouze deseti kusy. Další značky jsou tu ovšem už jen do počtu, už třetí Toyota prodala pouze 120 vozů s čistě bateriovým pohonem.

Mimo Česko lze pochopitelně počítat s vyššími registracemi, za kterými ale spíš než přirozený zájem zákazníků stojí ještě větší umělé zvýhodňování elektromobility a naopak umělé znevýhodnění aut se spalovacím ústrojím. Ovšem i tak má bateriový pohon na celkových evropských registracích jen zhruba 25procentní podíl. To je daleko méně, než se před pár lety očekávalo, načež mnohé výrobce začíná elektrický optimismus opouštět. Jedním z nich je pak překvapivě i tuzemská Škoda.

Mladoboleslavská automobilka totiž původně měla přijít se svou vlastní verzí chystaného Volkswagenu ID.1. Jenže nakonec se Volkswagenu vzepřela a program opustila. Aspoň to s náležitým vysvětlením naznačuje šéf Škody Klaus Zellmer. „Protože trh s elektromobily roste pomalu, je pro Škodu lepší, když se bude držet benzinových modelů, jako jsou Fabia, Scala a Kamiq. Dosahujeme s nimi dobré marže, máme dostatečné výrobní kapacity a technologie jsou na trhu dobře přijímány,“ řekl Autoblogu.

Do Wolfsburgu pak Zellmer vzkázal, že pokud chce VW lovit v rybníku malých aut s elektrickou udicí, je to jeho boj. „Tento trh se ale sotva rozvíjí a marže jsou velmi nízké,“ dodal. A právě z toho důvodu ID.1 od Škody „v tomto desetiletí rozhodně nepřijde“. Což lze považovat za více než rozumný názor, který bychom od Zellmera nečekali. I on si zjevně uvědomil, co klientela od Škody chce, a její ignorace je cestou do záhuby.

Automobilka tak skutečně počítá s tím, že na starém kontinentu začne nabízet SUV Kylaq, který se na indickém trhu prodává v přepočtu od 165 tisíc korun. Tak levná by pak evropská verze, u které by muselo dojít na přepracování kvůli bezpečnosti a emisím, rozhodně nebyla. Ovšem i tak má Škoda obrovské pole působnosti, neboť Fabia jako její místní nejlevnější model je k dispozici až od 420 tisíc korun.

I kdyby tedy Kylaq startoval na dvojnásobku své indické ceny, pořád u nás bude nejlevnějším autem vůbec, bez ohledu na značku či pohon. Vlastně by šlo o nejlevnější plnohodnotné auto v Evropě, přičemž oproti ID.1 by startovalo o nějakých 200 tisíc korun níže. Kde VW bude jen paběrkovat, tam bude Škoda brát plnými hrstmi. „Dává smysl zjistit, jestli se nám podaří vyhrát jackpot,“ uzavírá toto téma Zellmer. A pro jednou mu držíme palce, tohle má hlavu a patu.


Škoda se vzepřela VW, místo jeho drahého elektromobilu v Evropě radši nabídne vlastní levné spalovací auto - 1 - Skoda Kylaq 2024 2025 oficialni lepsi vse 01Škoda se vzepřela VW, místo jeho drahého elektromobilu v Evropě radši nabídne vlastní levné spalovací auto - 2 - Skoda Kylaq 2024 2025 oficialni lepsi vse 02Škoda se vzepřela VW, místo jeho drahého elektromobilu v Evropě radši nabídne vlastní levné spalovací auto - 3 - Skoda Kylaq 2024 2025 oficialni lepsi vse 03Škoda se vzepřela VW, místo jeho drahého elektromobilu v Evropě radši nabídne vlastní levné spalovací auto - 4 - Skoda Kylaq 2024 2025 oficialni lepsi vse 04Škoda se vzepřela VW, místo jeho drahého elektromobilu v Evropě radši nabídne vlastní levné spalovací auto - 5 - Skoda Kylaq 2024 2025 oficialni lepsi vse 05Škoda se vzepřela VW, místo jeho drahého elektromobilu v Evropě radši nabídne vlastní levné spalovací auto - 6 - Skoda Kylaq 2024 2025 oficialni lepsi vse 06Škoda se vzepřela VW, místo jeho drahého elektromobilu v Evropě radši nabídne vlastní levné spalovací auto - 7 - Skoda Kylaq 2024 2025 oficialni lepsi vse 07Škoda se vzepřela VW, místo jeho drahého elektromobilu v Evropě radši nabídne vlastní levné spalovací auto - 8 - Skoda Kylaq 2024 2025 oficialni lepsi vse 08Škoda se vzepřela VW, místo jeho drahého elektromobilu v Evropě radši nabídne vlastní levné spalovací auto - 9 - Skoda Kylaq 2025 oficialni nove 02Škoda se vzepřela VW, místo jeho drahého elektromobilu v Evropě radši nabídne vlastní levné spalovací auto - 10 - Skoda Kylaq 2025 oficialni nove 03Škoda se vzepřela VW, místo jeho drahého elektromobilu v Evropě radši nabídne vlastní levné spalovací auto - 11 - Skoda Kylaq 2025 oficialni nove 04Škoda se vzepřela VW, místo jeho drahého elektromobilu v Evropě radši nabídne vlastní levné spalovací auto - 12 - Skoda Kylaq 2025 oficialni nove 05Škoda se vzepřela VW, místo jeho drahého elektromobilu v Evropě radši nabídne vlastní levné spalovací auto - 13 - Skoda Kylaq 2025 oficialni nove 06Škoda se vzepřela VW, místo jeho drahého elektromobilu v Evropě radši nabídne vlastní levné spalovací auto - 14 - Skoda Kylaq 2025 oficialni nove 07
Škoda Kylaq se v Evropě jistě nebude prodávat tak levně jako v Indii, i přesto se snadno může jednat o bestseller. Něčím takovým by se Volkswagen ID.1 stal, navíc by se na něm sotva dalo něco vydělat. Mladoboleslavská cesta je pro jednou cestou rozumu. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Autoblog

Petr Prokopec

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