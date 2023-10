Škoda si našla náhradu za prohranou Čínu a opuštěné Rusko, se svými šílenými cenami ale stěží vrátí čas před 4 hodinami | Petr Prokopec

Čína byla pro Škodu největším trhem na světě, boj o čínské zákazníky ale nakonec prohrála tak moc, že jim neprodává skoro nic. A z Ruska coby její světové dvojky musela odejít. Teď si to chce vynahradit ve Vietnamu, s Karoqem skoro za milion to ale asi nepůjde.

Neuběhlo ještě ani pět let od chvíle, kdy si Škoda se vší vážností plánovala, že v roce 2025 bude prodávat 2 miliony aut za rok. To by z ní udělalo jednu z největších automobilových značek světa, dnes už je ale jasné, že šlo o sen, který se dalece nesplní. A problém tkví hlavně ve ztrátě její konkurenceschopnosti.

Škodovka opustila pozici firmy toužící nabízet maximální hodnotu za peníze, což se proti ní v prvé řadě otočilo v Číně. To byl její největší světový trh, postupně ale od domácí konkurence dostala takový kouř, že dnes i v Česku prodává podstatně víc aut než za velkou zeď. Náhradou mohlo být Rusko, kde má Škoda historicky dobrou pozici a postupně z něj udělala svůj druhý největším trh světa po Německu. Co z toho zbylo po rozhoření rusko-ukrajinského konfliktu, asi nemusíme připomínat Za celý loňský rok tak Češi prodali jen 731 300 aut - o 16,7 procenta méně než předloni a skoro jen třetinu toho, co chtěli prodávat už za dva roky.

To je hořká pilulka ke spolknutí, která stěží zesládne v momentě, kdy škodovka tlačí na trh drahé a nechtěné elektromobily hlava nehlava. Evropa pro ni tedy žádný velký potenciál nemá, značka ale již loni uvedla, že by ráda expandovala na nové trhy, přičemž jako první byl na řadě byl jmenován Vietnam. Od této země si Škoda mnohé slibuje i díky tomu, že řada Vietnamců má velmi silné vazby na Českou republiku. Trh má navíc neskutečný potenciál, neboť jde o skoro 100milionovou zemi, kde 70 procent lidí vlastní motocykl, ovšem auto má jen málokdo. Mladoboleslavští tak předpokládají, že už ve střednědobém horizontu budou místním dodávat desítky tisíc aut ročně, řeč je o 30 až 40 tisících vozech.

Něco takového ovšem nestačí ani na vykompenzování Ruska, kde bylo v roce 2021 prodáno 90 400 nových aut, natož pak Číny (až 360 tisíc aut za rok). Škoda nicméně doufá, že Vietnam pro ni bude bránou do celé Jihovýchodní Asie - ještě většími trhy jsou totiž Thajsko, Indonésie a Malajsie. Otázkou však je, zda i přes slušnou reputaci v zemi značka skutečně dokáže zabodovat. Průměrná mzda ve Vietnamu se totiž pohybuje okolo 7,9 milionu dongů (cca 7 500 Kč) měsíčně, což je pouhá pětina oproti Česku.

Tomu ovšem zrovna neodpovídají ceny prvních modelů v zemi, Karoq 1,4 TSI AT totiž startuje na 999 milionech VND (asi 950 tisíc Kč) a Kodiaq s tímtéž pohonem dokonce na 1 189 000 VND (cca 1,13 milionu Kč). Znamená to tedy, že průměrný Vietnamec musí na menší SUV teoreticky šetřit takřka 127 měsíců, tedy více než deset let. Navíc za předpokladu, že v mezičase neutratí naprosto nic za jídlo či bydlení. Šíleným cenám jistě nepomáhá 49procentní dovozní clo, ale to není nic, o čem by česká automobilka nevěděla.

Do budoucna lze sice počítat se zlevněním, neboť ve výstavbě je továrna, kde budou sestavovány moduly dovezené z Indie. Znamená to tedy, že Škoda se vyhne onomu clu, které navíc příští rok klesne o 7 procentních bodů, navíc nabídne také levnější indické modely Kushaq a Slavia. Zamířit ovšem hodlá i druhým směrem, prodejní šéf značky Martin Jahn totiž pro rok 2025 potvrdil také příchod elektrického Enyaqu. Toho se jistě Vietnamci nemohou dočkat...

Tím se dostáváme k dalšímu problému pro Škodu, a sice k národní automobilce VinFast. Ta sice nemá takovou pověst, ve své domovině ale boduje, neboť 4 750 milimetrů dlouhé SUV VF8 osazené pouze elektrickým pohonem nabízí od 860 milionů VND (cca 817 tisíc Kč). Opravdu tedy nejsme přesvědčeni o tom, že by Škoda mohla na konci dekády ovládat 10 procent vietnamského trhu, což je nyní jejím oficiálním cílem.

Uvidíme nicméně, jak se celá situace vyvrbí. Zatím tedy zmíníme už jen jistá specifika vietnamského trhu. Situace automobilek je tam poněkud složitější, neboť zákazníci zpravidla chtějí auto hned. Proto volí ze skladových zásob. V každém dealerství navíc musí být instalován bankomat, neboť klientela je zvyklá platit v hotovosti. Ovšem až poté, co absolvuje testovací jízdu a detailní prohlídku. V showroomech proto nechybí ani občerstvení či masážní křesla.

Mladoboleslavští s velkou pompou a hlavně vysokými cenami vstupují na vietnamský trh. Ten má být náhradou za Rusko a Čínu, plánované prodeje, kterých navíc může mít problém dosáhnout, jsou ovšem příliš nízké na to, aby šlo o skutečnou kompenzaci za ztrátu dvou obřích odbytišť. Foto: Škoda Auto

Petr Prokopec

