Škoda Superb pomalu končí. Někde už koupíte jen kombi, scénu vyklízí za pomoci dlouho nevídaných slev

/ Foto: Škoda Auto

Leckdo jistě uroní slzu, ale dosud nejpovedenější Škoda Superb definitivně odjíždí do západu slunce. Už to nelze zpochybnit, v Nizozemsku se tento model začal doprodávat za pomoci slev, navíc jen jako kombi. Čekejme podobný postup i jinde.

Na letošní listopad má Škoda naplánovanou premiéru Superbu čtvrté generace. Mladoboleslavská automobilka jej vyvinula společně s Volkswagenem Passat, ten nicméně dorazí jen jako kombík zvaný Variant. V případě českého vozu se počítá s oběma karosářskými variantami, ovšem jak nedávno vyšlo najevo, liftback se bude muset obejít bez plug-in hybridního ústrojí. Tedy přinejmenším zpočátku. To je poměrně překvapivé, neboť Škoda o elektrifikaci s nadšením mluví od rána do večera.

Do toho všeho aktuálně dorazila zpráva ze země tulipánů o odchodu liftbacku z tamní nabídky. Jde samozřejmě o stávající provedení, i tak se ale zdá, že méně praktická verze nemá pro Škodu takový význam. Je tak otázkou, zda v případě nové generace nebude tak trochu do počtu. Na to odpověď hned tak nedostaneme, spíše se prohlášení automobilky dá očekávat v souvislosti s faceliftem. Ten dorazí okolo roku 2028, čtvrtá generace tak zřejmě vydrží v nabídce až do zákazu spalovacích aut.

U nás prozatím na žádné změny nedošlo. Pořídit si v Česku můžete jak liftback (od 880 900 Kč), tak kombík (od 920 900 Kč), navíc za stále nezměněné ceny. To nizozemské zastoupení české značky přistoupilo k dlouho nevídaným slevám. Superb Combi 1,5 TSI disponující 150 koňmi tak nově ve výbavě Business Edition startuje na 38 990 Eurech (cca 949 000 Kč), tedy o podstatné dva tisíce Eur (48 700 Kč) níže než doposud. Optikou českých cen to není zajímavá suma, ale uvážíme-li vysoké nizozemské zdanění, je prakticky stejná suma, za kterou vůz koupíte v Česku, velmi lákavou nabídkou.

Slevy jsou navíc spojené s celou nabídkou, není to jeden akční model. Ještě níže než u čistě spalovacích jednotek Škoda zamířila u plug-in hybridu, což jen potvrzuje omezený zájem o něj. Kombinace přeplňované jedna-čtyřky a elektromotoru, která posílá na přední kola 218 koní, je totiž levnější dokonce o 3 000 Eur (asi 73 000 Kč), pořídit ji tedy lze od 40 990 Eur (998 000 Kč). Počítat lze přitom s klimatizací či 8palcovým displejem multimédií, zároveň však stejně jako u spalovacích verzí nechybí jen lité šestnáctky.

Superb ale již nyní necháme být, místo toho si už jen v krátkosti posvítíme na jeho příbuzného. Škoda totiž na letošek má naplánovanou také premiéru SUV Kodiaq druhé generace. Protože přitom na odhalení má rovněž dojít na podzim, obecně se předpokládalo, že obě novinky dorazí současně. Právě pohled do nizozemské nabídky však přináší jedno nečekané odhalení - v případě Kodiaqu je totiž jako termín prezentace uváděn letošní říjen.

Mladoboleslavská automobilka tak nehodlá zabít dvě mouchy jednou ranou, což je ale nakonec logické, zajistí si tak větší mediální pozornost. Kodiaq se pak ostatně začal vyrábět již v červnu, byť šlo o předprodukční exempláře. Ty produkční pak stejně jako u dosluhujícího provedení budou sjíždět z montážních linek v Kvasinách, zatímco Superb i Passat se stěhují do slovenské Bratislavy.

Z nizozemské nabídky právě vypadl Superb jakožto liftback, tamní zákazníci si tak mohou pořídit už jen kombík. Je to jasný signál, že Superb III končí, snížení cen potvrzuje totéž. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Nederland

