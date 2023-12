Škoda Superb RS konečně bude a ukázala svůj možný vzhled. Po letech čekání ale asi potěší málokoho před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

O tom, že by Octavie RS mohla dostat většího bratříčka, se mluví už hodně dlouho, dosud se to ale nestalo. V případě čtvrté generace Superbu se příchod RS zdá být konečně jistý, nakonec ale může jít o slabší auto, než jakým byl standardní Superb III ve své vrcholné verzi.

Od představení nové Škody Superb uběhlo už pěkných pár pátků. Čtvrtou generaci je tak možné objednávat, zatím ale jen s dvoulitrovým turbodieselem a jeho 150 koňmi pod kapotou. Při volbě níže položené výbavy Selection takové provedení vyjde na minimálně 1 060 000 Kč, načež bude zajímavé sledovat, jaké částky budou spojené s dalšími agregáty. Dorazit mají totiž benzinové čtyřválce 1,5 TSI (150 koní) a 2,0 TSI (204 a 265 koní), stejně jako silnější 2,0 TDI (193 koní) a plug-in hybridní jedna-pětka (204 koní).

Nový Superb tak ani v jednom případě výkonově nedorovná vrchol předchozí generace, v jehož případě benzinový dvoulitr dával až 280 koní. Dost možná je to ale záměr, aby uvolnil místo novému vrcholu. Šéf značky Klaus Zellmer totiž v reakci na poznámku, že by provedení RS mohlo být ze strany Škody na cestě coby rival sedanů a kombíků BMW, Mercedesu nebo Audi, uvedl: „Nemůžu souhlasit víc. Uvidíme. Nic jsme zatím neoznámili, ale myslím si, že vaše argumenty jsou relevantní,” řekl doslova. Těžko si to přeložit jinak než jako nepřímé potvrzení příchodu dalšího RS, otázkou nicméně je, zda je v tomto případě nač se těšit.

Škoda totiž nový Superb vyvinula souběžně s Volkswagenem Passat deváté generace. Ten bude na rozdíl od českého vozu k mání jen jako kombík, všechny tři verze přitom budou vznikat v továrně v Bratislavě. Plug-in hybridní ústrojí má přitom zamířit pouze pod kapotu praktičtějších modelů, u toho německého ale bude k dostání také v silnější formě naladěné na 272 koní. A právě ta by nakonec mohla dorazit i pod českou kapotu v případě verze označené písmeny RS.

Zatím vše berte jen jako spekulaci, nicméně pokud se Škoda skutečně rozhodne, že vůbec poprvé Superb RS nabídne, pak není mnoho jiných možností. Kvůli nucené elektrifikaci se totiž utahují šrouby na všech stranách, mateřský koncern Volkswagen by tak značce asi nedovolil utratit nemalé peníze za vývoj verze osazené třeba přeplňovaným dvoulitrem o výkonu 300 či víc koní, pokud by na konci takového procesu stály akorát problémy s flotilovými emisemi, a tedy s pokutami od EU.

V případě plug-in hybridní jedna-pětky spárované s elektromotorem a lithium-iontovou baterií je ovšem již značná část práce odvedena a problém s CO2 by neexistoval. Škoda by se tedy musela zaměřit hlavně na podvozek, ovšem i v tomto případě by měla k dispozici spoustu dat z vývoje německého provedení. V podstatě tak jde o cestu nejmenšího odporu, která by přitom značce pomohla i v rámci redukce emisí - Passat GTE osmé generace měl v tomto ohledu na kontě 27 až 42 g/km.

Zellmer pak ostatně dodává, že doba se změnila a lidé dnes kladou důraz na něco jiného, než je výkon. „Počet koní již nebude tak důležitý. Hra se dle mého názoru mění, do budoucna bude vše více o efektivitě, udržitelných materiálech či dekarbonizaci, na kterou dojde během celého životního cyklu,” prohlásil též. Je to samozřejmě nesmysl, u ostrých verzí jde pořád hlavně o výkon a dynamiku.

Pokud ale Zellmer umetá cestu relativně slabému hybridnímu Superbu RS, jeho slovům se nelze divit. Jen je třeba si realisticky říci, že takto by vůz dorazil s technikou, která potěší jen málokoho ze zákazníků verzí RS. Na tohle roky určitě nečekali a po profesionály kritizovaném designu vozu by šlo o další potenciální zklamání.

Nový Superb nevypadá až tak odpudivě jako spřízněný Kodiaq, techniku však vyfasoval stejnou. Znamená to, že zákazníci mohou počítat maximálně s 265 koňmi. Změnit by to mohla zvažovaná verze RS, její ústrojí ale bude ústupek době. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Express

