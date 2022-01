Škoda Superb se v Rusku prodává za až neuvěřitelně nízké ceny, i když jde o to samé auto jako u nás před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Pocit z návratu o 6 let zpátky v čase můžete zažít v momentě, kdy si začnete procházet ruský ceník Škody Superb. Jde přitom o to samé jako, jaké je nabízené u nás, problémem tak není ani 280koňová verze s výbavou Laurin a Klement nebo varianta SportLine.

Lidé mají krátkou paměť, a tak si málokdo uvědomuje, jak drastickým způsobem Škoda během několika málo let zdražila svá auta. Asi nejpatrnější je to na Octavii, která v roce 2013 vstupovala do prodeje ve své třetí generaci s cenou od 334 900 Kč, za což jste dostali liftback s přeplňovanou jedna-dvojkou a výbavou Active. Nyní se ovšem píše začátek roku 2022 a Octavia čtvrté generace startuje na 519 900 Kč, tedy skoro o 200 tisíc dráže. Znovu jde o liftback, počítat už lze ale jen s litrovým tříválcem. Nejlevnější čtyřválec s minimální výbavou stojí 569 900 Kč, to je za pouhých 9 let neskutečný posun o 235 tisíc korun a 70 procent.

Ale dobře, Octavia v mezičase přišla alespoň v nové generaci, která nabízí v některých ohledech více. Pak jsou tu ovšem modely, které za posledních pár let změnil nanejvýš facelift, navíc těch let neuběhlo tolik. Mluvíme třeba o Superbu třetí generace, který ještě v roce 2016 startoval na 615 900 Kč. Dnes začíná o 170 tisíc výše, tedy na 785 900 Kč, a pokud zamíříme výše ve specifikacích, jsou rozdíly jen větší. To jsou obrovské rozdíly v řádu desítek procent za pouhých pár let, kdy škodovka nabízí prakticky jedno a to samé auto s přepudrovaným vzhledem a drobnými rozdíly ve specifikacích. Ne všude ale má česká automobilka pocit, že ji zákazníci BMW naskáčou s rozběhem do náruče.

Jednou z takových zemí je Rusko, kde se za až neuvěřitelně nižší ceny prodává nedávno probíraný Karoq. Není to jen její případ, jak jsme zjistili při průletu tamním ceníkem vlajkové lodi, tedy Superbu. V Rusku jako by se zastavil čas a třetí generace vrcholného liftbacku škodovky je i po faceliftu stále k mání za ceny blízké těm, za jaké byl u nás k dispozici v roce 2016.

Úplný základ v podobě verze 1,4 TSI (u nás 1,5 TSI) se stejným výkonem ve výbavě Active přijde na 2 388 000 rublů, tedy asi 670 tisíc Kč. A protože v základu je automat DSG, za který u nás připlácíte 65 tisíc Kč (skutečně tolik), je to dokonce méně, než kdysi u nás. Takový vůz dnes u nás stojí od 850 900 Kč, pravda ve výbavě Ambition, ale i když přejdeme na stejné specifikace, jsme pořád na rozdílu v ceně 125 tisíc Kč.

S rostoucími specifikacemi se navíc nůžky jen rozevírají, například Superb 2,0 TSI se 190 koňmi stojí v Rusku v přepočtu od 790 tisíc Kč (u nás od 965 900 Kč) a vrcholnou motorizaci 2,0 TSI s 280 koňmi a 4x4 pořídíte od 3 353 000 rublů, to jest 943 tisíc Kč (u nás nejméně 1 161 900 Kč). Absolutní vrchol v podobě nejvýkonnější verze s výbavou Laurin a Klement pak přijde v Rusku v přepočtu o 240 tisíc korun levněji.

I to nakonec na přístupu Škody může vadit - základní ceny jsou vysoké, když ovšem jdete výše s nároky, bere si za lepší motory i výbavu mnohem více než jinde. A tak trochu hřeší na tom, že lidé s vyššími nároky cenu až tak neřeší. Navíc je třeba dodat, že zatímco u Karoqu jsou rozdíly dány i tím, že vůz se v Rusku montuje (a jde stále o verzi před faceliftem), u Superbu to tak není. Jde proste o zásadně nižší ceny za to samé.

Škoda Superb pro Rusko je prakticky to samé auto, které koupíte u nás. Přesto je výrazně levnější, ve vysokých specifikacích o stovky tisíc a desítky procen. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Miler

