Škoda táhne propad dalšího obrovského trhu, její odbyt navíc stojí na nejlevnějším modelu

Z dění v České republice je nepochybné, že Škodu výrazně omezuje nedostatek komponentů, ale je to celý problém? Stejně jako ve Velké Británii i v Rusku platí, že klesá jasně nejvíce ze všech tak vysoko postavených značek.

Škoda v poslední době neprožívá zrovna šťastné období. Svá auta bezprecedentním způsobem zdražuje, což ji sice drží v ziskových vodách, její prodeje se ale propadají na úroveň let dávno minulých. Momentálně táhne dolů celý český trh a byť je nepochybné, že aut má málo, musíme se znovu ptát, zda ji též neopustila část zákazníků. Však v Británii dnes padá jasně nejvíc ze všech srovnatelných značek a pochybujeme, že by zrovna Škoda měla nejvíc problémů s dodávkami dílů a mateřský koncern by ji nechal padat daleko víc než své méně ziskové součásti.

Uvážíme-li, že česká značka prakticky vyklidila Čínu, svůj donedávna jasně největší trh, musí nyní více stavět na Evropě, a to nejen Evropské unii. Jedním z třech jejích dlouhodobě největších trhů je Rusko, kde se české automobilce až donedávna dařilo převelice. I v případě širé Rusi se ale zlaté časy zdají být u konce.

Tamní Avtostat dnes zveřejnil prodejní čísla za říjen a špatně je na tom nepochybně celý trh. Meziročně šel dolů o 18,1 procenta na 126 204 aut a mezi 10 nejžádanějšími značkami najdeme jen tři, které navzdory tomu rostly - Toyotu a čínské automobilky Haval a Chery. Poklesy jsou u některých dalších výrobců i dramatické (třeba Renault je dole o 36 %), žádná z nejžádanějších značek na tom ale není tak mizerně jako Škoda.

Ta opustila nejlepší pětku a propadla se až na 7. místo s propadem o masivních 45 % jen na 5 590 vozů. Je to bezpečně nejhorší výsledek ze všech značek, které loni v říjnu prodaly alespoň 10 tisíc aut, navíc je třeba říci, že jasná většina prodejů visí na vlásku jménem Rapid, který si jediný drží úroveň a 3 078 prodanými auty je 8. nejžádanějším vozem. Všechny ostatní modely opustily pětadvacítku nejprodávanějších a kdysi dominantní Octavie se v ní po příchodu čtvrté generace nikdy neobjevila.

Pochopitelně je stále možné, že za vším stojí jen problémy s výrobou kvůli nedostatku některých komponentů, Škoda karty nerozkryje. Pokud je to ale tak, pak českou automobilku tato krize zasahuje zjevně nejvíce ze všech velkých značek na světě. V Rusku už se vývoj posledních měsíců zasloužil o to, že letošní celkové prodeje spadly po 10 měsících na úroveň těch loňských (78 237 aut), kdy si do koláče celkových prodejů pořádně kousnul koronavirus.

Ruský odbyt Škody padá ke dnu extrémním tempem, v říjnu ztratil téměř poloviny. Co zbylo, táhne z většiny nejlevnější Rapid, do top 25 se nevejde žádný další vůz značky. Foto: Škoda Auto

