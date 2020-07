Škoda začala testovat novou Octavii v Rusku, svým krokem docela riskuje před 3 hodinami | Petr Prokopec

K všeobecnému překvapení se čtvrtou generaci mladoboleslavského bestselleru podařilo nafotit při testech v Moskvě na českých eFkových značkách. Příchod do Ruska je tak zjevně na spadnutí, úspěch to ale být nemusí.

S příchodem Škody Octavia čtvrté generace získala mladoboleslavská automobilka nebývalé sebevědomí. Novinka totiž dorazila na trh nejprve jen ve verzích, se kterými rozhodně nebyly spřažené lidové ceny. Letos pak sice došlo na druhou vlnu motorizací i výbav, nicméně i když sáhnete po zvýhodněném provedení 125 let, stále vám z účtu zmizí 456 900 Kč. Za tuto nemalou sumu přitom rozhodně nemůžete počítat s působivou dynamikou, neboť pod kapotou trůní pouze litrový tříválec. S objemnější jedna-pětkou jste pak zase zpátky nad půl milionem korun a v jakékoli zajímavější specifikaci se pořád se 150 koňmi nedostanete po 600 tisíc ani omylem. Tolik v případě předchozí generace stálo velmi dobře vybavené a především výkonné RS.

Jinými slovy, nová Octavia je poměrně drahá, pro Čechy možná až příliš. Tento problém pak ještě může umocnit přesun za hranice, a to do Ruska. Koronavirus se totiž podepsal i na místním trhu, který se již několik let sbíral prakticky ode dna. Za první letošní půlrok tak bylo v zemi prodáno 635 959 aut, což ve srovnání s loňskem představuje 23,3procentní pád. Ve srovnání se „západem“ jde sice o přijatelný pokles, ovšem jednak jde o srovnání s mizerným loňskem a je třeba také dodat, že v Rusku se prodávají hlavně velmi levná a velmi drahá auta, jejichž odbyt se zase tak moc nezměnil.

Škoda dnes dokáže být úspěšná i s portfoliem pohybujícím se mezi těmito extrémy, přičemž nejlépe prodávaným modelem právě Octavia. Nicméně jde o třetí generaci v provedení, které u nás nedostanete - s atmosférickou jedna-šestkou a manuálem. Zatím ale není jisté, zda něco podobného zůstane k mání, a právě toho se Rusové obávají.

Původně předpokládali, že právě kvůli ceně zůstane v prodeji Octavia III déle, to ale Škoda zjevně nezamýšlí. V Moskvě totiž již byla nafocena čtvrtá generace tohoto modelu, který jistě zamíří po stránce cenové stejným směrem jako v Česku. A pokud by to škodovka přehnala, stane se auto pro část publika nedostupnou. Proto Rusové nakupují současné provedení, dokud to ještě jde. A koronavirus vlastně mohou i velebit, neboť kvůli němu přijde vůz na trh později, než automobilka zamýšlela.

V tuto chvíli se hovoří o příštím jaře a bude zajímavé sledovat, jak na novinku Rusové zareagují. Nebude to jen pro zajímavost - Rusko je pro Škodu jedním z jejích největších trhů. Značka si tak vlastně nemůže dovolit přešlap, zatím k němu však má nakročeno. Ekonomické poměry v zemi jsou totiž horší než dosud, což znamená, že kupní síla zákazníků míří přesně opačným směrem než ceny Octavie. Může se tedy nakonec stát, že třetí generace zůstane v Rusku v prodeji souběžně s tou čtvrtou, jako je tomu třeba v Číně.

