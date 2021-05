Škoda to skutečně musela zabalit na trhu, kde válí, dealeři už nesmí prodat jediné auto před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

V této záležitosti panovalo mnoho nejasností, nakonec se ale pro Škodu vyjasnily tím nejhorším možným způsobem. Z hlediska prodeje nemůže prakticky nic, z dealerství budou v Bělorusku jen servisy.

Před dvěma týdny jsme vás neprodleně po rozhodnutí běloruské Rady ministrů informovali, že Škoda na tomto trhu dostala zákaz dovozu i prodeje svých aut. Důvod je nasnadě - česká automobilka se svými kroky přímo podílela na tom, že Bělorusko nebude pořadatelem letošního mistrovství světa v hokeji, když avizovala, že se nestane jeho sponzorem, pakliže jej tato země bude spolupořádat. Zákaz prodeje škodovek tak přišel jako očekávaná odveta, třebaže jeho náhlost a intenzitu za očekávané označit nešlo.

Přesto situace nebyla tak jednoduchá, jak se mohlo zdát. Původní rozhodnutí totiž hovořilo o Škodě Auto jako firmě a Evropské unii jako místu původu, což by z hlediska aktivit Škody v Bělorusku nebylo tak úplně relevantní. Ačkoli česká automobilka v této zemi prodává modely naplňující výše zmíněné, například Superb, z hlediska celkové odbytu nejsou tak významné. Nejprodávanějšími modely jsou vozy, které škodovka vyrábí v Rusku pod hlavičkou ruské divize Volkswagenu a parametry onoho zákazu tak nenaplňuje nijak.

Navíc tu byl politický rozměr, neboť zatímco EU je „nepřítelem” Běloruska, Rusko je jeho největším „spojencem”, přičemž uvozovkami naznačujeme pomíjivost obou stavů. Bělorusko by se tak fakticky aktem nepřátelství směrem k EU mstilo hlavně svému spojenci, což nedává velký politický ani ekonomický smysl. Skoro po dva týdny tedy nebylo jasné, co zákaz vlastně znamená, nakonec se to ale vyjasnilo. A dobře pro škodovku coby značku to není.

Státní celní výbor Běloruska nakonec upřesnil předchozí rozhodnutí Rady ministrů a zákaz rozšířil na všechny produkty značky Škoda bez ohledu na zemi jejich původu. Je to svým způsobem bizarní, ale protože jde o politické rozhodnutí, nehledejme za ním nutně velkou faktickou logiku - je to gesto dávající najevo, že žádná akce namířená proti zájmům Běloruska nezůstane bez povšimnutí. Ostatně už původní dokument hovořil o tom, že motivací k sankcím je „zajistit ochranu národních zájmů s ohledem na nepřátelské akce směrem k běloruskému lidu”.

Zákaz je tak skutečně paušální, což nejlépe vystihl mluvčího Státního celního výboru, když řekl, že do Běloruska „nepronikne jediná Škoda”, a to ani ojetá. Není tedy možné prodávat na území země žádná nová ani ojetá auta z pozice obchodníka, přípustný je pouze prodej dříve zaregistrovaných ojetin mezi existujícími soukromými majiteli. Co to udělá s trhem a cenami aut, je otázkou, omezení bude trvat nejméně půl roku.

Že česká značka musela tento stav akceptovat, potvrdili mluvčí ruského Volkswagenu i společnosti FelOct-Service, která je importérem škodovek v Bělorusku. Od 6. května se tak dealeři nesmí zapojovat do jakýchkoli prodejních aktivit a dealerství budou sloužit jen jako servisní místa. Do 13. května musí prodejci nahlásit své zbývající zásoby, ke kterým si budou muset po 18. květnu koupit speciální kontrolní kódy vydané přesně v počtu nahlášených skladových vozů a udržovat inventář v tomto stavu.

Zákaz bude platit nejméně po 6 měsíců, během nichž bude případný prodej jakoukoli cestou sankcionován konfiskací přijatého plnění a pokutou do výše až 200násobku ceny zboží. To jsou v případě aut likvidační pokuty, navíc je pochopitelně otázkou, zda se za 6 měsíců něco změní. Škodu tak v Bělorusku čekají těžké časy, a to přesto, že značka v zemi válí, je 6. nejprodávanější vůbec a FelOct-Service je nestarším stále fungujícím dovozcem aut v zemi s velmi dobrou pověstí z hlediska vztahů s dealery.

Nová Škoda Octavia v Bělorusku ani nestačila zabodovat a hned tak se toho nedočká. Přes ruskou výrobu se do země nesmí dovážet a tam prodávat jako nová i ojetá. Foto: Škoda Auto

