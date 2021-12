Škoda ukázala další nový model i nový způsob značení těch dnešních, inspirovala se u Mercedesu před 3 hodinami | Mylvestr Meloun

/ Foto: Škoda Auto/Autoforum.cz

Konzervativně smýšlejícího Čecha mohlo vyděsit už to, když automobilka začala opouštět klasická jména jako Felicia a začala je nahrazovat moderním patvary jako Karoq či Enyaq. Teď nastal čas udělat další krok směrem k diverzifikaci a inkluzi.

Moudří praví, že jedinou jistotou, kterou na světě máme, je to, že se něco změní. Všechno kolem nás je dynamickým prostředím, které se neustále přizpůsobuje novým výzvám, navíc bychom řekli, že se tak děje se stále větší intenzitou. V tomto duchu není překvapením, že co bylo aktuální včera, nemusí zítra už nic znamenat.

Zkoprnět nechce ani česká automobilka Škoda, která by sice v Česku mohla zůstat konzervativní, s naprostou většinou prodejů realizovanou v zahraničí - momentálně zejména v západních částech Evropy - ale musí kráčet s dobou. Rozhodla se tak přejít k novému způsobu pojmenování i značení svých modelů.

Dnes, během posledního dne v roce, tak začala odhalovat další nový model zvaný Rashid. Po autech jako Felicia, Octavia či Slavia to nezní moc slovansky, právě to ale bylo cílem. Podle české značky zní dosavadní jména až moc árijsky a ani novější označení jako Kodiaq dle vyjádření firmy nedávají najevo, že se firma dostatečně zajímá také o klienty jiného původu, kterých zejména v západních částech Evropy postupem času jen přibývá.

„Ve jméně Rashid se značí jak snaha české značky dále se otevřít světu, tak česká tradice. I v České republice se v 90. letech narodilo miminko jménem Rašíd, dnes je z něj dospělý člověk, který nakupuje u naší značky. Jeho anglický přepis je podle nás skvělým zosobněním hodnot, které naše firma aktuálně zastává,” řekl k novince mluvčí značky.

Samotné jméno navíc není jedinou změnou. Nově budou škodovky označeny nikoli stříbrným fontem, ale černým s šedým lemováním. Škoda se prý vzhlédla v kroku Mercedesu, který po uplynulé dvě sezóny změnil ve Formuli 1 své stříbrné šípy na černé, aby podpořil hodnoty reprezentované hnutím Black Lives Matter.

Není to navíc konec podobných snah, mluvčí už prozradil i jméno dalšího modelu. Půjde o Škodu Rakushaq, která bude jakýmsi zpětným projevem úcty k Rakousku-Uhersku, které současná Česká republika kdysi poněkud násilně opustila. Do roku 2022 se tak máme na co těšit....

Vážení čtenáři,

pokud jste si aspoň na chvíli pomysleli, že tato zpráva je skutečná, pak ne, jde o silvestrovský žert, alespoň teď jím skutečně. Chtěli jsme jinak v mnoha ohledech nepříliš veselý rok zakončit s nadhledem, další článek už v roce 2021 nevydáme.

Děkujeme vám za letošní přízeň, přejeme vám hezkého Silvestra i vše nejlepší do nového roku. A věříme, že se s vámi na našich stránkách budeme dále setkávat.

Redakce Autoforum.cz

Škoda Rashid s černým se ve skutečnosti nechystá, tedy alespoň v to doufáme. Foto: Škoda Auto/Autoforum.cz

Mylvestr Meloun

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.