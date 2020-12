Škoda ukázala nové policejní speciály, až s nimi mohou Britové přestat kázat vodu před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Trochu tragikomická situace nastala poté, co se nová Škoda Octavia poprvé ukázala v policejních barvách. Ač totiž mířila do řad britské policie, koupit ji šlo jen s benzinovým pohonem. Až teď jsou k dispozici i plug-in hybridy.

Na počátku letošního roku se Velká Británie oddělila od Evropské unie. Řada lidí žijících v ostrovním království i mimo něj doufala, že do země se v té chvíli vrátí zdravý rozum a Spojené království zbytku Evropy ukáže, že stejné problémy lze řešit moudřeji. Jenže realitou se stal pravý opak a zejména v případě ekologických agend se britští politici rozhodli, že budou zelenější než jejich kolegové z Bruselu.

Proto v podstatě hned od února začali prohlašovat, že ze země během chvíle vybudují elektrický ráj. Původně naznačovali, že by prodej aut se spalovacím motorem zakázali od roku 2040, po Brexitu tento cíl snížili nejprve na rok 2035 a posléze na rok 2030, přičemž o pět let později budou ze hry také plug-in hybridy. A přišly i jiné emisní cíle, které jsou podobně absurdní.

Jen u toho nicméně neskončili, před necelým měsícem nám totiž Britové rovněž dali najevo, že levá ruka neví, co dělá ta pravá. Představena byla totiž Škoda Octavia určená místní policii, která do vínku nedostala pouze výrazný modrožlutý polep, ale také ryze benzinovou pohonnou jednotku. A jelikož šlo navíc o provedení RS, rázem jsme tu vlastně měli i vůbec nejvyšší emise z celého portfolia. Tedy jinými slovy, státní instituce udělaly přesně to, co britská vláda lidem postupně zakazuje.

Něco takového pochopitelně nemohlo dlouho procházet. A ani neprošlo, momentálně totiž Škoda vyrukovala s dalšími fotkami a informacemi. Pro policisty, zdravotníky i hasiče napříč celou zemí je tak nově připravená flotila aut nesoucí označení iV, jenž odkazuje na plug-in hybridní pohon. Záchranné složky se přitom mohou rozhodovat mezi Škodami Superb a Octavia, kdy druhý zmíněný model je k dispozici jak ve standardním hávu, tak i jako extrémnější provedení RS.

Flotila počítá ve všech případech s kombinací přeplňované jedna-čtyřky a elektromotoru, jenž v případě základní hybridní Octavie dává k dobru 204 koní. Elektrický dojezd pak byl vypočítán na 60 km, což odpovídá i verzi RS, jenž výkon soustavy zvedá na 245 koní. Mezi tuto dvojici se pak nasoukal Superb iV, který počítá se 218 koňmi, nicméně s ohledem na vyšší hmotnost už jen s 55 kilometry.

Lze už jen dodat, že se Škodou Superb se počítá hlavně v případě kombíku, který zamíří do tzv. první linie. Vybaven totiž bude především kyslíkovými maskami, ventilátory a dalšími prostředky, jež právě teď slouží hlavně v boji s koronavirem.

Britové mají konečně k dispozici hybridní škodovky pro policii a záchranáře a nemusí tak snášet narážky na to, že pijí víno, i když kážou vodu. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec