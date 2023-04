Škoda ukázala chystané elektromobily včetně nástupce Octavie Combi, jsou komicky odtržené od reality před hodinou | Petr Prokopec

Ve Škodě zjevně chybí jediný člověk, který by kolegům z vedení položil jednoduchou otázku: Proč s takovou vehemencí nabízíme lidem věci, které téměř nikdo nechce? Odtržení značky automobilky od reality na trhu je tragické i komické zároveň.

Pokud jste se na základě vývoje posledních let obávali o svou budoucnost, už nemusíte. Čekají nás jen samá pozitiva a sociální jistoty. A pak také platy, o jejichž výši se momentálně ani nesmí mluvit, jinak by půlka národa dostala infarkt. Jak se něco takového vládě, která zatíná sekeru stále hlouběji do futer a usilovně přemýšlí, kde sehnat chybějící stovky miliard korun ročně, povedlo? Na to se budete muset zeptat v Mladé Boleslavi. Škoda totiž evidentně ví víc než kdokoliv jiný, tedy alespoň soudě dle jejích aktuálních plánů.

Automobilka odhalila svou budoucnost, která je spojena především s elektromobilitou. Původní záměry, které počítaly s trojicí bateriových novinek, byly jak jinak než značně urychleny. Do roku 2026 se tak dočkáme hned šesti elektrických vozů, byť dva z nich již jsou na světě. Půjde o Enyaq a Enyaq Coupe, které se dočkají výraznějšího přepracování ve stylu designového jazyka Modern Solid. Techniku si nicméně ponechají stále stejnou, i když nějakou modernizací patrně projde.

První skutečnou novinkou, byť postavenou na téže architektuře, se v roce 2024 stane Elroq. Jak již název napovídá, půjde o nástupce současného SUV Karoq, což Škoda potvrdila. Vůz bude dlouhý 4,5 metru a do vínku dostane jednu či dvě elektrické jednotky, a tedy pohon zadních nebo všech kol. Když si nicméně uvědomíme, že současný Karoq startuje na 665 900 Kč a se 190 benzinovými koňmi vyjde dokonce na 940 900 Kč, pak je více než jasné, že pod milion korun ani Elroq k mání nebude ani náhodou.

Tím se dostáváme k elektrickému nástupci Škod Fabia a Kamiq. Tedy k malému městskému SUV, u kterého máme čekat 4,1metrovou délku a zavazadelník na úrovni o třídu většího modelu Scala. Automobilka přitom tento vůz popisuje jako dostupný, přičemž cena má startovat okolo 25 tisíc Eur (cca 587 tisíc korun). Právě tato částka nás přitom dovedla k myšlence, že v Mladé Boleslavi musí mít křišťálovou kouli, ve které vidí neuvěřitelný blahobyt, ke kterému pod vedením Bruselu směřujeme.

Že realitou bude spíše opak, již v poslední době nezmiňujeme pouze my. Evropská unie se totiž rozhodla, že svůj pofidérní boj s emisemi CO2 postaví nade vše. V důsledku toho lze očekávat další zdražování na všech frontách. Je přitom prakticky jisté, že úměrně s tím neporostou platy. Lidem tedy bude každý měsíc zbývat v peněženkách stále méně. Když si přitom uvědomíme, že řada z nich již nyní považuje Fabii za 370 tisíc korun za příliš drahou, pak skoro dvojnásobek za elektromobil neutratí.

Fabia navíc stále ještě dává relativní smysl, neboť zvládá jak městský provoz, tak i výlety na chatu, i kdyby ta se nalézala třeba 300 kilometrů od vašeho trvalého bydliště. Chystané elektrické SUV však takovou porci zvládne maximálně na papíře, a to kdo ví, jestli vůbec. Stačí si totiž jen uvědomit, že Enyaq s kapacitou 62 kWh ujede na jedno nabití udávaných 395 km. Za to si však Škoda účtuje přes 1,2 milionu korun. Aby zvládla snížit cenu, musí i zmenšit baterie.

Auto do města za nějakých 600 tisíc korun je nicméně pro většinu Čechů velmi drahý špás. Tedy nyní, za ony dva roky přijde v úvodu zmíněný blahobyt, a tyto starosti budeme moci hodit za hlavu. Což bude více než vítané, neboť s rokem 2026 je spojen debut produkční verze konceptu Vision 7S. Ta naroste na 4,9 metru do délky, bez problémů tak zvládne svézt až sedm cestujících. Postavena pak rovněž bude na platformě MEB, pouze nástupce Fabie dostane architekturu MEB Entry.

Zmínku si zaslouží také elektrické kombi, které se v roce 2026 stane nástupcem (oba vozy se ale asi budou prodávat po nějaký čas souběžně) Škody Octavia. Automobilka znovu vyzdvihuje hlavně vnitřní prostor, to však na okouzlení publika rozhodně stačit nebude. Zvláště když se zadíváme na plány českých politiků. Ti totiž potřebují zalepit pořádnou díru v rozpočtu, a proto vymýšlí, kterak by si ukrojili ještě více z našich příjmů. Snem se tak může stát i ona Fabia za 370 tisíc korun, natož pak cokoli dražšího.

Mladoboleslavská automobilka přivede do roku 2026 na svět hned šest elektromobilů. Mezi ně se počítá nejen modernizovaný Enyaq a Enyaq Coupe, ale také elektrické nástupce Fabie, Karoqu nebo Octavie. Optikou poměru ceny a hodnoty je to jeden nesmysl vedle druhého. Foto: Škoda Auto

