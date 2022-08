Škoda ukázala svou designovou i technickou budoucnost. Připomíná Kie, potřeby Čechů míjí obloukem před 6 hodinami | Petr Prokopec

Po všech náznacích z poslední doby jsme nečekali, že by Škoda přišla s vizí budoucnosti nám jakkoli blízkou, že ovšem přepřáhne na design připomínající korejská auta a novou vlajkovou loď osadí jen elektrickým pohonem, který je pro většinu Čechů nevhodný a nedostupný, je překvapivé.

Ještě před zhruba dvěma dekádami byla Škoda spíše okrajovým hráčem. Pod křídly koncernu VW nicméně vyrostla v jednu z nejúspěšnějších automobilek, které za sebou v prodejních reportech nechávala i Fiat. Jako bychom sledovali legendární příběh Davida a Goliáše převedený do automobilové reality. Momentálně se však automobilka posunula o kapitolu dále, která již tak pozitivní není. Česká značka totiž spojila vysoké sebevědomí s elektrickými touhami, což vedlo k neskutečnému zdražení portfolia, aniž by nabídka cokoli podstatného navíc.

Jak jsme již mohli zmínit, současný stav je pouze „čajíčkem“ ve srovnání s tím, co má nastat v několika málo letech. Do roku 2026 totiž přijdou hned tři elektrické novinky, v roce 2030 pak mají bateriové vozy tvořit hned 70 procent veškerých prodejů. To nakonec možné je, nicméně je otázkou, s jak vysokými prodeji značka počítá. Plán na prodej dvou milionů aut ročně se zdá být nenávratně v koši. A jak se zdá, do budoucna Škoda nepočítá ani s polovinou svého někdejšího cíle, protože prodávat za pár let 700 tisíc elektromobilů ročně, to už se nemožné zdá.

My si nyní můžeme představit předobraz nového firemního vrcholu, který si říká Vision 7S. S ním automobilka ukázala i nový designový jazyk, stejně jako své logo. I když zrovna to nikde na studii nenajdete, místo toho ji na pomalu všech myslitelných místech zdobí název značky. Ten je vyveden v novém moderním fontu, kdy vrchol písmene „S“ je tvořen háčkem. To je dost možná i pomrknutí na západní svět vyslovující jméno firmy jako „Skou-dá“.

Necháme přitom jen na vás, zda se vám koncepční SUV líbí či nikoliv. Za nás nicméně dáváme spíše palec dolů, a to z jednoho prostého důvodu - dosud poněkud konzervativní linie měly svou osobitost. Vozy Škody jste si tedy s konkurencí rozhodně nespletli, dokonce ani s jejich koncernovými příbuznými užívajícími stejnou techniku. Vision 7S je však zaměnitelný s asijskou produkcí, hlavně kvůli pojetí přídě dává vzpomenout spíše na Kiu než na okřídlený šíp.

Je tak otázkou, co přesně touto změnou Škoda zamýšlí. O svůj největší trh, tedy Čínu, zřejmě již definitivně přišla. A produkční verze konceptu, se kterou se počítá v roce 2026, ji zpátky na výsluní rozhodně nepomůže. Je totiž třeba si uvědomit, že půjde o novou vlajkovou loď značky, která se postaví nad Enyaq. Dá se tedy předpokládat start někde okolo 1,5 milionu korun, což je opravdu silné sousto i pro největší milovníky mladoboleslavských vozů.

Musíme se navíc ptát, co vlastně za částku, kterou ještě před pár lety nešlo utratit ani za Superb 3,6 V6 v plné palbě, vlastně dostanete. Koncept totiž dostal do vínku baterie o kapacitě 89 kWh, se kterými by měl zvládnout 600 km. Reálně pochopitelně půjde o daleko nižší porci, podstatné nicméně je, že s tak velkými bateriemi se produkční verze bude nejspíše blížit dokonce dvěma milionům Kč. Takové auto u nás nemá šanci na větší úspěch.

Škoda přitom u produkční novinky počítá s maximálním dobíjecím výkonem 200 kW, což ve srovnání se 120 kW modelu Enyaq působí jako výrazné zlepšení. Nicméně je třeba si uvědomit, že třeba Korejci jsou na tom lépe a již nyní umožňují dobíjení při výkonu 350 kW. A ekvivalent tankování paliva by vyžadoval několik megawatt, které baterie nemají šanci zvládnout (nemluvě nedostupnosti takového výkonu téměř kdekoli).

Od techniky se můžeme přesunout k interiéru, který alespoň nabízí pár zajímavých nápadů. Jedním z nich je 14,6palcový displej multimédií, který je během jízdy orientován na výšku. Pokud ovšem trčíte ve frontě na nabíječku, můžete jen stiskem tlačítka přesunout do horizontální polohy a sledovat tak filmy. V té chvíli se přitom zasune i volant a část palubní desky, stejně jako se směrem ke středovému tunelu stočí přední sedadla.

Vision 7S je přitom osazen hned třemi řadami, kromě toho ovšem nabízí ještě usazení dětské autosedačky na středovou konzoli. Podle automobilky jde o vůbec nejbezpečnější místo ve voze, s čímž lze souhlasit, zvláště když dítě je usazeno proti směru jízdy. Automobilka navíc na strop usadila kameru, která ratolest monitoruje a jeho obraz posílá na centrální displej.

Zda se zrovna toto řešení dostane do výroby, není jisté. Přechod do série těžko přežijí zadní „sebevražedné“ dveře a tím i absence středového sloupku. Stoprocentně ovšem můžeme počítat se sedmi vertikálními lamelami zdobícími venkovní čelní a zadní partie. Ty jsou nejen jedním z nových poznávacích prvků značky, ale zároveň také přivádí vzduch do chladicího systému a k brzdám.

Lze už jen dodat, že Škoda do zmiňovaného roku 2026 hodlá přijít ještě s malým elektrickým hatchbackem a malým elektrickým SUV. Kromě toho nás příští rok čeká premiéra nového Superbu a následně i Kodiaqu. S rokem 2024 pak bude spojen facelift Octavie. A jakkoliv tato trojice ještě bude počítat se spalovacími jednotkami, s výjimkou zmíněného SUV se tak stane naposledy.

Vision 7S se během tří let promění v produkční SUV. Spoléhat bude jen na elektrický pohon, se kterým bude nutně spojena extrémně sebevědomá cena. S oslnivými prodeji tedy značka nemůže počítat ani v tom nejbláhovějším snu, u nás rozhodně ne. Foto: Škoda Auto

