Škoda ukázala své nejnovější speciály, zrovna pro tyto účely se ale vůbec nehodí před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

A Škoda k policejnímu autu rovnou přidala i provedení určené pro zdravotníky a hasiče. A byť jim nechceme upírat jinak zajímavé auto, zrovna jejich povolání si spojujeme s jistotami, které elektromobily nenabízí.

Škoda je oblíbena mezi záchranáři všeobecně, ti britští ji nicméně upřednostňují i před domácí produkcí, což již může být překvapivé. Pokud ale zvážíme všechna pro a proti, nelze se jejich rozhodnutí divit. Mladoboleslavské vozy jsou spojené s větším vnitřním prostorem a tedy i praktičností než konkurence. Mimo to profitují z techniky koncernu VW Group, která je všeobecně brána jako málo problémová. A k tomu všemu jsou k dispozici za nižší ceny, než je tomu u ostatních značek. Pro správce vozových parků, ať již privátních či státních, tak jde o ideál.

Až dosud nicméně vozy určené zdravotníkům, hasičům a policistům užívaly spalovací ústrojí, povětšinou pak dieselové motory, s nimiž bylo možné urazit stovky kilometrů na jeden zátah a případě potřeby takto sloužit celý den bez přestání. Taková volba byla tedy volbou rozumu. Nově nicméně budou naplněné i politické ambice, neboť Britové mohou nyní sáhnout také po Škodě Enyaq. Tedy po elektrickém SUV, v jehož případě budou opakované vyjížďky z podstaty problematické.

Je prakticky jisté, že pokud záchranáři sáhnou po tomto voze, pak jej užívat budou víceméně jen ve městech a na krátké vzdálenosti. Enyaq bude totiž k mání s bateriemi o kapacitě 62 či 82 kWh, s nimiž je spojen dojezd 390, respektive 510 kilometrů. Obě porce jsou ovšem pouze teoretické a zvláště při rychlejší jízdě a vyšším ztížení - zrovna u policejního auta či ambulance typické scénáře - je reálný dojezd zlomkový.

Tím pochopitelně nechceme říci, že Enyaq nelze řídit plynule a efektivně, klidně jen s pomocí jednoho pedálu. Ovšem pokud budete potřebovat dopravit pacienta co nejrychleji do nemocnice, jakékoliv ekologické ohledy půjdou stranou. A to znamená, že po jedné takové vyjížďce může Enyaq klidně skončit na pár hodin na nabíječce.

Škoda pak sice jako výhodu zmiňuje menší počet komponentů, a tedy méně časté a levnější servisy, i tento mýtus ale statistiky z provozu opakovaně popírají. Ve výsledku tedy záchranáře může trápit více problémů, než je tomu u spalovacích aut, s nimiž se navíc dokáže levně vypořádat prakticky jakýkoliv servis.

Jakkoliv se tedy nechceme soustavně stavět proti elektromobilitě, v tomto případě si nemůžeme pomoci. Pokud totiž máte v popisu práce pomoc lidem, pak jednoduše potřebujete spolehlivý dopravní prostředek, který vás odveze prakticky všude a zpět a pořád dokola. Enyaq ale jako elektromobil má v tomto ohledu velké rezervy. Jeho zařazení do státních flotil pak navíc bude daňové poplatníky stát daleko více peněz než u srovnatelných aut s konvenčním pohonem.

Můžeme přitom už jen dodat, že v závislosti na zvoleném paketu baterií se bude lišit i výkon. U slabší verze je totiž možné počítat se 180 koňmi, u silnější pak s 204 koňmi. Za jejich produkcí přitom vždy stojí jeden elektromotor roztáčející zadní nápravu. Ten pak u záchranářských variant doplňují nově nainstalované grafické polepy, sirény, výstražná světla či komunikační platforma, kterou lze integrovat do multimedií.

Škoda Enyaq může nově sloužit britským policistů, ale i zdravotníkům a hasičům. Ti mohou volit mezi dvěma pakety baterií a tedy mezi dvěma odpovídajícími výkony, ve všech případech je ale efektivní využití zrovna pro tento účel problematické. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec