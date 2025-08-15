Škoda ukázala víc z nové Octavie. Podstatě se radši úplně vyhýbá, tragikomicky říká, že jde ve stopách první generace
Petr MilerChápeme nelehkou pozici těch, kteří musí tento kontroverzní koncept prezentovat jako smysluplné řešení, ale obracet realitu naruby? Jestli tohle auto něco dělat rozhodně nebude, pak jde o následování „kořenů modelu především z hlediska funkčnosti”. Tohle ale Škoda tvrdí.
včera | Petr Miler
Chápeme nelehkou pozici těch, kteří musí tento kontroverzní koncept prezentovat jako smysluplné řešení, ale obracet realitu naruby? Jestli tohle auto něco dělat rozhodně nebude, pak jde o následování „kořenů modelu především z hlediska funkčnosti”. Tohle ale Škoda tvrdí.
Příklon Škoda k elektromobilitě byl dosud spíš hrou. Hrou se slovy i s nabízenými modely, mezi nimiž si mohla dovolit i nějaký ten propadák. Podstata její nabídky zůstávala stále stejná a opřená o klasické typy stojící na klasicky pojatých technických základech. Čas her ale nyní skončil.
Navzdory tomu, že i ti nejposedlejší lidé z vedení automobilky musí vnímat, že pokus o vnucení elektrických aut všem během několika málo let zachází na úbytě a je buď zcela nerealizovatelný, nebo jen za cenu následků, které si ani sama Škoda (natož pak její zaměstnanci a všichni okolo) nemůže dovolit snášet, dál tlačí vizi elektrifikace všeho, co firma nabízí. A je připravena sáhnout i do oné podstaty své nabídky.
Jistě chápete, kam míříme. Pokud zachováte Fabii, Octavii a Superbu jejich tradiční rozumné pojetí, můžete si dovolit nabízet optikou racionálně uvažujícího člověka nesmysly typu Enyaq nebo Elroq primárně pro trhy, kde taková auta více či méně nařizují, popř. uměle vytlačují z trhu ta výše zmíněná. Optikou hodnoty za reálnou cenu jsou tyto vozy naprosto nekonkurenceschopné, škodovka s nimi ale úspěšně může vyplňovat tato místa na mapě. Pokud ale překročí pomyslný Rubikon a začne na trzích, které dosud nebyly až tak zdeformovány a kde zákazníci dále hledí primárně na reálnou užitnou hodnotu, devastovat elektrifikací základy své prosperity, může to špatně dopadnout.
Tušíme, že ani v prsa dokola se bijící manažeři automobilek nakonec nikdy nepůjdou hlavou proti zdi a budou vždy mírnit předchozí ambiciózní plány podobně jako Volvo a další, přesto je po těchto nezdarech pozoruhodné, že to vůbec chtějí zkoušet. A jakou argumentací to doprovází, neboť ta to celé činí jen absurdnějším. Však jestli nás něco na současném světě opravdu rmoutí, pak je to jakási marketingová neupřímnost ad infinitum, kterou vidíme všude od politiky až po byznys. Není to tak, že se věci staví do lepšího světla, to je normální a snesitelné. Realita se stále více otáčí úplně naruby, což je ve výsledku směšné a kontraproduktivní. Přesto je to cesta, po které se nyní i škodovka vydala.
Ačkoli si firma s racionálněji pojatými elektromobily neúspěšně zahrávala a nebylo to jen jednou, nyní přesto hrne ven elektrickou Octavii Combi, ke které ukázala zase o něco víc. Základní informace jsme si zopakovali nad první upoutávkou, teď je tu další, z níž je o něco lépe patrné, jak bude vůz vzhledově pojatý. Není to zatím hotové produkční auto, je to koncept Vision O jako Vize Octavie, ovšem stejně dobře by si mohl říkat Vision 0 jako Vision 0 Sales, tedy Vize nulových prodejů. Je to samozřejmě vize, nikoli cíl, jak automobilky rády říkají, takže nulou to neskončí, ale vývoj tím směrem bude mířit, pokud současné záměry budou zachovány.
Jak už z naší strany padlo nejednou, jestli se nějaké auto pro elektrifikaci absolutně nehodí, pak je to univerzální a relativně dostupná „holka pro všechno” typu Octavie. Vizuálně může být zajímavá, jak chce, pokud ale někomu místo dokonale univerzálního stroje typu kombíku 2,0 TDI od 689 900 Kč, který během pár let sotva významně ztratí na ceně, nabídnete úzce použitelný vůz za 1,5násobek ceny, který pro pár letech prodáte za polovinu, koho to asi uchvátí?
Znovu - jako doplněk možná, i když i ten by se prosazoval komplikovanější než dosavadní SUV. Ale jako jediná náhrada, kterou bude leda po omezený čas doprovázet dožívající model s vývojovými kořeny v roce 2010? To prostě nemůže fungovat. Kdyby to aspoň Škoda komentovala realisticky, budeme shovívavější, ale pokud Daniel Edr, který má tento projekt na starosti, řekne takový nesmysl, jako to, že se novinka „vrací ke kořenům tohoto modelu, kterými je víc než co jiného funkčnost”, pak se jen chytáme za hlavu.
Elektrická Octavie V bude všechno možné, jen ne moderní ekvivalent typicky dieselové Octavie I, bude to spíš její protiklad. Pokud autoři věří opaku, je to smutné. A pokud mu ani sami nevěří, a přesto to říkají, je to vlastně ještě smutnější. Ale podívejte se níže sami, co zatím z konceptu Octavie číslo pět můžeme vidět, celý ho uvidíme nejpozději 8. září v Mnichově. Bez zajímavosti jistě není, že jeho technické podstatě se dnes automobilka radši úplně vyhýbá - v poslední tiskové zprávě není ani jednou uvedeno, že jde o studii elektrického vozu bez jakékoli alternativy.
Z Vize Nula, pardon Vize O, můžeme vidět zase o něco víc, i když přes veškerou snahu toho není zase tak moc. Ale záleží vlastně na tom, jak tohle auto bude vypadat? Problémem je tu technická podstata, které se dnes automobilka raději úplně vyhýbá. Foto: Škoda Auto
Zdroje: Škoda Auto, Autoforum.cz
