Škoda ukáže elektrickou Octavii poprvé už letos, postupná poprava bestselleru začne v srpnu

Dalo se čekat, že dorazí, už letošní první odhalení ale některé jistě překvapí. Šéf automobilky si jde za svým a zprava i zleva ignoruje signály, že jde o stále více riskantní sázku na něco, co zejména s ideály spojenými s modelem Octavia snad ani nemůže fungovat.

Škoda včera představila své finanční výsledky za loňský rok a byly nepřekvapivě pozitivní. Chaoticky jednající šéf firmy Klaus Zellmer dopředu avizoval, že takové budou a považuje je za přesvědčivý důkaz o tom, že škodovka je se sázkou na elektrická auta na správné cestě. Což je neuvěřitelné obracení reality naruby, v rámci koncernu Volkswagen jde ale dnes o skoro tradiční postup.

Ničím takovým loňské výsledky firmy pochopitelně nejsou a být nemohou. Česká automobilka rozhodně neprosperuje z toho, že prodává 1,5 okrajového elektrického auta, naopak dnes žije z toho, že své portfolio elektrifikovala jen ve velmi omezené míře a všechny její klíčové modely lze pořád koupit v čistě spalovacích verzích s obvyklou využitelností za rozumné peníze. To je voda na její mlýn, která k ní přivádí i klienty jiných automobilek, jež naopak vyrazily cestou elektrifikace s větší vervou.

Ostatně se stačí podívat na české prodeje, které jsou dnes pro automobilku těmi druhými „nejtučnějšími” na celém světě. Loni tu prodala 2,1 % elektrických aut, což rozhodně není něco, co by mělo podstatný podíl na výsledcích společnosti. Jasně, celoevropsky je elektrických prodejů víc, loni vidíme z čísel Data Force 79 291 prodaných elektrických vozů z 763 698 celkem, takže asi 10,3 procenta. Ale zase: Je to něco dominantního?

Především je ale třeba zdůraznit, že elektrifikace nezasáhla žádný z klíčových typů, škodovka nabídla onen 1,5 elektrický model (Enyaq, Enyaq Coupe, Karoq, vše v zásadě jedno a to samé auto) tak nějak „navíc” a profituje v podstatě hlavně z toho, že na trzích s tou či onou umělou podporou takových aut je schopna oslovit s nimi kupce specificky elektrických modelů. Těm se najednou dostane do hledáčku díky solidními poměru hodnoty a ceny v momentě v uměle vytvořeném spektru trhu, kdy jsou spalovací auta pro některé prakticky škrtnuta z jejího portfolia. Skončete s tímto a škodovka na tom bude téměř všude podobně jako v Česku.

Říci si tedy na základě tohoto stavu, že elektrifikace je správná cesta, je naprosto absurdní. Vedle toho je tu poznání dalších koncernových značek, které elektrifikovat začaly dřív. A jak dopadly? Problémy má VW, problémy má Audi a Porsche dokonce už obrací zpátky. Co na to Klaus Zellmer? Kupředu elektrická, zpátky ni krok, přijde nám to neuvěřitelně dogmatické a realitu přehlížející.

Ale tak to zkrátka je, a tak Zellmer včera potvrdil, že se Škoda vydá i cestou elektrifikace oněch tradičních modelů, jakkoli předem ví, že se kvůli tomu bude muset zbavit 15 až 20 procent zaměstnanců. A nebude s tím otálet - elektrickou Octavii v podobě konceptu poprvé ukáže už na zářijovém autosalonu v Mnichově, jak shrnuje Autocar. Začne tím nevyhnutelně postupně popravovat svůj bestseller, neboť to, co Octavia reprezentuje především, tedy nesmírně univerzální auto schopné zastat prakticky jakoukoli roli v pracovním i soukromém životě, je s limity elektrického pohonu v jeho současné podobě neslučitelné.

Koncept se ukáže jako kombík a přijde jak s novou technikou, tak s novým designem. „V září v Mnichově budeme mít koncept, který naznačí, jaký nový designový jazyk Octavia dostane a jaké technologie bude schopna nabídnout,” uvedl včera Zellmer a potvrdil, že místo původně zamýšlené elektrické architektury MEB dostane platformu SSP, neboť bude v prvé řadě „nákladově efektivnější“. Další detaily odmítl upřesnit: „Počkejte si do září a uvidíte. Pak vám ukážeme plný potenciál a technické řešení, jak si představujeme,” dodal.

Příchod elektrické Octavie nebude znamenat, že spalovací verze skončí, zatím ale není jasné, jak bude dále dostupná. Zellmer hovoří o alternativě v podobě dobíjecím hybridu, z čehož není jasné, zda půjde o zcela nový vůz nebo inovované provedení dosavadního modelu, které se ovšem aktuálně jako dobíjecí hybrid vůbec nenabízí. Skončil pro nezájem, to by ale nebyl Klaus Zellmer, aby k dobíjecím hybridům neřekl, jak jsou skvělé a žádané (hovořil ale aspoň o Kodiaqu a Superbu, abychom byli fér), aniž by si uvědomoval, jak moc i jejich odbyt tlačí všemožné přerozdělovací mechanismy a další ohýbání trhu. Znovu v Česku data jasně ukazují, že dobíjecí hybridy jsou zela mimo zájem publika - loni si u nás koupilo hybridní Superb 3,9 procenta lidí, Kodiaq 2,9 procenta. To jsou znovu pecky, které jasně ukazují, že plug-in hybridní Octavia jako jediná alternativa je skvělý nápad mířící rovnou do středu terče.

Zellmer dále řekl, že Škoda nevyužije techniky Volkswagenu ID.Every1 pro vlastní malý elektromobil. „Rozhodli jsme se, že nebudeme součástí tohoto segmentu,” řekl Zellmer s tím, že boj o kupce malých elektromobilů nechá mateřskému VW. Je přitom jistě pozoruhodné, jak ignoruje, že právě ani VW nedokáže tento vůz navzdory absurdní ceně vyrábět se ziskem, a to přes použití čínských dílů a portugalské výroby. Za takových podmínek si maluje, že s elektromobily Škody v menším dosáhne něčeho lepšího?

Přijde nám to celé hodně pomatené a škodovku ke dnu stahující. Uklidňující pak rozhodně nejsou ani slova o tom, že s verzemi RS bude Škoda pokračovat i v elektrické éře, protože něco jako elektrický sporťák jednoduše nefunguje ani u mnohem dražších aut s většími ambicemi. Nálepka tedy zůstane, podstata zmizí, stejně jako v případě Octavie. Jméno spojené s nekonečnou univerzalitou nemůžete naplácnout na elektromobil a doufat, že vám to projde.

Skoro se chce v této souvislosti citovat jednoho českého barda: „Prachy jsou pravda, obsah je forma, a drzá lež je propříště norma.” A to včetně jeho slov o tom, že král může být někdy za klauna a klaun za krále. Opravdu nerozumíme tomu, jak může Škodu dál vést někdo s takovými vizemi, jejichž obdoba zřetelně stáhla ke dnu i Porsche, jež si může na své bohaté zákazníky dovolit s úspěchem vytáhnout kdejaký rozmar. Jak by to samé, dokonce v ještě větší míře, mohlo u Škody fungovat? Jediným štěstím (i když odtud potud, je znovu takové ošidné vaření žáby) je, že bude ještě roky trvat, než má být tento proces dokonán - do té doby česká značka bude mít co prodávat. A třeba se jejího vedení v mezičase ujme někdo, koho zajímá, co si někdo chce koupit, ne co by dotyčný rád prodal.

Toto je současná Škoda Octavia RS, přes jisté ústupky z posledních let pořád skoro perfektní jedno auto pro všechno za přijatelné peníze. S elektrickým pohonem není s to něco takového nabídnout znovu. Foto: Škoda Auto

Petr Miler

