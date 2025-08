Škoda už začala šermovat s elektrickou Octavií, jaká je vůbec idea za nabídnutím takového auta? dnes | Petr Miler

Když chcete nabídnout něco nového, tuplem pak něco, co postavíte „do regálu” vedle existujícího produktu stejného ražení, mělo by to nabídnout podstatně lepší vlastnosti nebo být aspoň srovnatelné možnosti za podstatně lepší cenu. V elektrické Octavii je komplexní optikou těžké najít cokoli z toho.

O překvapení nemůže být řeč. Že Škoda navzdory váznoucímu průběhu toho, co se mělo stát bleskovou elektrickou revolucí, ukáže už letos koncept elektrického nástupce Octavie, potvrdila v březnu. Divíme se tomu od prvního dne, neboť podobný experiment už si jednou zkusila a úspěšný opravdu nebyl. Samozřejmě, některé věci se od té doby posunuly vpřed, ne ale dost na to, aby změnily podstatu věci.

Ta je nakonec jednoduchá: Co navíc může elektrický pohon autu tohoto ražení dát? A co mu může sebrat? Dogmatické uvažování Škody podobné úvahy nepřipouští, v tomto směru automobilka otevřeně ignoruje realitu, my ale na rozdíl od ní žijeme ve skutečném světě a takové otázky si klást musíme. A najít na ně smysluplné odpovědi není zase tak složité.

Opravdu nevyžaduje mnoho, abyste došli k závěru, že takový posun tomuto autu víc vezme než dá. Atraktivita Octavie je postavena kolem její maximálně široké využitelnosti za relativně příznivou cenu. A elektrický pohon přizabije to první a cenu pošle nahoru. Je snad už dnes každému myslícímu člověku jasné, že toto řešení neznamená žádný přirozený evoluční krok, s limity tkvícími zejména v bateriích je v nejlepším případě jedním krokem vpřed a dvěma vzad.

Však co navíc elektrický pohon Octavii dá? Všechny obvykle omílané výhody od efektivnějšího přetváření vstupní energie v pohybovou až po ekologický přínos jsou přinejmenším sporné při pohledu na celkový obrázek složitosti (a ekonomické i ekologické problematičnosti) výroby elektřiny, její distribuce, skladování, dobíjení i výroby a životnosti akumulátorů. Právě ta téměř vždy zabije jakýkoli racionální smysl elektrického auta, velmi dobrý článek na toto téma tento týden vydali kolegové z Auto Evolution.

Dnes je zejména ekonomická efektivita provozu takového auta zabita skrze možná 8, možná 10, možná 12letou životnost drahých baterií. Ale i kdyby to bylo 15, 20 nebo 25 let, co to vlastně změní, pokud bude pořád existovat extrémně drahá věc vzhledem k ceně vozu, která v určitou chvíli znamená pro další smysluplnou použitelnost auta konec, dokonce i když s ním vůbec nejezdíte? Nic takového ze světa spalovacích aut neznáme - když takový vůz zítra koupíte a na 30 let ho postavíte do garáže, s relativně malým úsilím ho můžete začít provozovat dalších 30 let. Elektrický pohon tohle neumí a už negativa vyplývající z tohoto principu jsou pro jeho smysluplné využití velmi omezující.

I když ale připustíme nějaké výhody ve zmíněných oblastech, jsou mnohonásobně překryty záplavou kritických nevýhod od omezené použitelnosti až po absurdní hmotnost a mizernou dynamiku vzhledem k výkonu. Bude to další dvoutunové auto, které dojede 100 až 400 km podle toho, jak rychle s ním pojedete, bude s nabíjet desítky minut až desítky hodin podle toho, kde a jak ho budete dobíjet, a zastře své elementární neduhy stovkami koní snadno dostupného výkonu. A bude stát mnoho, optikou ztráty hodnoty v čase extrémně mnoho: Co tohle bude za nabídku? Jakou logickou optikou může být předkládána jako přirozený posun vpřed?

Racionální technická nebo ekonomická idea za nabídnutím takového auta není žádná, je to jen úleva tlakům na to takové vozy nabídnout nebo těžit z ohýbání trhu v jejich prospěch s pomocí dotací, ekvivalentů emisních povolenek apod. A to je podle nás málo. Přesto přijde, ukáže se na sklonku léta jako koncept Vision O a níže můžete vidět jeho siluetu. Bude to obdobný kombík jako dnes s výraznějšími světly, jak moc bude vysoký uvidíme. Ale i když nebude, sériová verze může v tomto ohledu trpět i tak.

Šéf Škody k tomuto autu už dříve řekl, že firma v září v Mnichově ukáže koncept, který naznačí, „jaký nový designový jazyk pro Octavii použije a které technologie v tomto voze bude schopna nabídnout”. Auto na rozdíl od předchozích očekávání stane místo platformy MEB na platformě SSP, která podle Klause Zellmera nabídne „vyšší výkon a bude nákladově efektivnější”. Shrnuto jeho slovy: „Počkejte si do září a pak vám ukážeme plný potenciál a technický balíček, který si představujeme. Bude to koncept, takže je to pro nás také testovací platforma, abychom zjistili, jaká bude odezva médií, našich prodejců a potenciálních zákazníků,” řekl dále CEO Škody.

My dodáme jen: Kéž by to tak bylo. Ale nebude. Ať od zákazníků přijde odezva jakákoli a od dealerů jakákoli, automobilka stejně s takovým autem přijde, dávno se pro to rozhodla, aniž by se kohokoli ptala. Přitom nedává smysl na papíře, nebude ho dávat ani in natura, ale i kdyby jej 90 lidí ze 100 otevřeně nechtělo, stejně bude nabídnuto a tlačeno jako to nejlepší, co si můžete přát.

Takto dnes „funguje” automobilový průmysl v Evropě. A také proto míří postupně přesně tím směrem jako jiná průmyslová odvětví, která se někdo pokoušel řídit shora bez ohledu na představy zákazníků i technickou a ekonomickou realitu. Kdo měl rád 80. léta ve východním bloku, může se radovat - děláme maximum pro to, abychom si je prožili znovu. S jinou ideologií, za pomoci jiných prostředků, ale nutně s velmi podobnými výsledky...

Z „Vize O”, tedy konceptu elektrické Octavie z prvních upoutávek moc vidět není ani po zesvětlení. Ale není to nakonec jedno? I kdyby auto vypadalo jako Miss International Queen, jeho technická podstata nedává pro vůz univerzálního využití, který maximalizuje poměr hodnoty a ceny smysl. Foto: Škoda Auto

