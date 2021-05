Škoda v Rusku i v přes Vrbětice mohutně boduje, ale jen díky autu, které v ČR skončilo před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Kdo by čekal, že dění okolo Vrbětic zatne šancím čehokoli českého na ruském trhu těžkou ránu, alespoň zatím se mýlí. Česká značka už je tou pátou vůbec nejprodávanější, odbyt ale táhne u nás už mrtvý model.

Situace na trhu s auty je divoká, nyní jsme se ale posunuli aspoň do fáze, kdy z většiny velkých trhů budou chodit dobré zprávy. Ne snad, že by na nich bylo tak dobře, loni ale bylo tak zle, že meziroční růst je prakticky jistotou.

Týká se i Ruska, kde prodeje aut v dubnu meziročně stouply o 24,3 %, což zní skvěle. Ovšem v porovnání s rokem 2019 jde o 4,5% pokles. Zákazníky si našlo 151 964 nových aut a výsledky většiny významných značek jsou pochopitelně spojeny s meziročním růstem. Některé ale rostly mnohem více než jiné.

Platí to i o Škodě, jejíž 10 365 prodaných vozů znamená obrovský, 3,4násobný meziroční růst. Neobvykle tak překonala i mateřský Volkswagen a na trhu skutečně válí - jen Lada, Kia, Hyundai a Renault prodají v Rusku víc aut, což znamená páté místo mezi všemi značkami a čtvrté mezi těmi zahraničními. Pokud by tedy tenze spojená s děním okolo Vrbětic měla přinést odklon části Rusů od čehokoli českého, zatím se to zjevně nestalo.

Co je pro ovšem nejpozoruhodnější, za úspěch Škoda může děkovat autu, které se u nás prodávalo a už neprodává, méně náročným trhům ale zůstalo - Rapidu. Zatímco my jsme dostali místo něj vyspělejší, ale také o hodně dražší Scalu, Rusům a Číňanům zůstal relativně jednoduchý a pouze vizuálně faceliftovaný Rapid, který je Scale ve výsledku dost podobný.

Rusové si tak od loňska mohou koupit moderně vyhlížející škodovku s osvědčenou technikou, která aktuálně stojí od 937 tisíc rublů, tedy asi 267 tisíc Kč. Pokud si vzpomenete, co u nás Rapid nabízel, je to za takové peníze pořádný kus auta, který má navíc pod kapotou motor 1,6 bez turba, nikoli kontroverzní litrový tříválec s přeplňováním. Tohle je auto pro těžké časy, a není tak nakonec divu, že jej Rusové kupují jako diví - 4 378 aut prodaných jen za březen znamená téměř poloviční podíl na celkovém odbytu a neskutečné páté místo mezi nejprodávanějšími modely vyjma Lad. Naprosto tak poráží Octavii a jen Karoq a Kodiaq s o něco více než 2 000 prodanými vozy drží mladoboleslavský prapor.

Něco nám říká, že i Škoda by dnes mohla být ráda, kdyby tu Rapid prodávala, takové auto by si v těžkých časech zákazníky našlo a snadno by jím konkurovala značkám, od nichž cenově odskočila. Bohužel, u nás si musíte vystačit se zmíněnou Scalou, která s prvním a jediným přijatelným motorem (1,5 TSI, 1,6 TDI z nabídky vypadl) startuje na 467 900 Kč - o tučných 200 tisíc dráž.

Škoda v Rusku boduje a je pátou nejprodávanější značkou vůbec. Za svůj úspěch ovšem vděčí hlavně novému Rapidu, který prodává jako housky na krámě. Při jeho parametrech a ceně ani není divu. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Avtostat

Petr Miler