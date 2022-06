Škoda v Rusku přišla skoro o všechno, veškeré dobré zprávy byly jen záchvěvy agónie před 8 hodinami | Petr Miler

Některé informace z posledních týdnů nastavovaly současné situaci pozitivnější zrcadlo a dávaly aspoň naději, že by složité období mohlo jít přestát se vztyčnou hlavou. Tvrdá data ale hovoří jasně - dosud dostupné škodovky v zemi prakticky došly a brát už není a nebude z čeho.

Následkům rusko-ukrajinského konfliktu pro automobilový průmysl se věnujeme pravidelně a dobré zprávy máme zřídka. Na fungování zahraničních automobilek, které působí na ruském trhu, má nastalá situace velmi negativní dopady, což se v současné době obzvlášť nehodí. Rusko je sice relativně malým trhem vzhledem k tomu, o jak velkou zemi jde, pořád to ale po léta bylo jedno z pěti největších odbytišť v Evropě, které se čas od času posunulo i mezi první dvojku.

Ještě více pak znamená pro některé zahraniční automobilky, které v Rusku tak nějak zdomácněly. Nejvíc pro Renault, který tam jednak působil skrze Ladu a jednak pro samotnou francouzskou značku. Ta už to ovšem v Rusku zabalila a byt ji to trápit může, bolestivé rozhodnutí už padla. Velmi významné odbytiště je to pak pro Hyundai a Kiu, které to naopak v zemi zabalit nechtějí. A protože Korejci přímo obchod s Ruskem nesankcionují, mohou na patáliích ostatních i relativně získat.

Pokud tedy začneme hledat toho, kdo je momentálně konfliktem zasažen nejvíc, nedojdeme z českého pohledu příliš daleko. Je to Škoda, pro kterou bylo Rusko druhým největším odbytištěm na světě a jejíž aktivity v zemi ze dne na den prakticky skončily. Propady prodejů jsou tedy ohromné a čerstvá květnová čísla to dokumentují nejlépe.

Konstatuje to ruský Avtostat, který se už podruhé věnuje vývoji květnových prodejů v zemi, tentokrát na základě dat samotných výrobců. Celý trh podle nich klesá ještě více než podle dat o registracích - prodeje se v pátém měsíci roku měly spadnout na na 24 268 vozů, meziročně tedy o 83,5 %. To je hodně, popravdě řečeno už je ale celkem jedno, jestli se bavíme o 78 nebo 83 procentech, obojí je extrémním pádem. Ne všechny značky se na něm ale podílejí stejně.

Nejméně ztrácí domácí UAZ (-41 %), který evidentně potřebuje jen minimum dílů ze zahraničí. Relativně době je na tom i GAZ (57 %), nejlépe si ovšem vedou Číňané. Největší Geely už je ruskou sedmičkou (-55 %) Changan už se tlačí do první desítky s poklesem jen 27 %. Podíl čínských značek na ruském trhu tak už činí 17 %, to je raketový nárůst oproti stavu z kraje roku.

Pokud naopak budeme hledat největšího propadlíka mezi velkými značkami, do jejichž části koláče se Číňané zakusují, narazíme v prvé řadě na Škodu. Její odbyt v zemi meziročně klesl o krutých 92 % na pouhých 805 prodaných aut, to už není skoro nic. Lada nebo Korejci trpí, ovšem ti (i jiné velké značky, které výrobu či proudění nových aut do Ruska zcela nezastavily) ale padají obvykle okolo 80 %. Trend je navíc jasný, prodeje míří v konečném důsledku k nule a v tuto chvíli se zdá být politicky neúnosné i technicky nemožné, aby se výroba a prodeje Škody v Rusku znovu rozjely.

Škoda navíc na rozdíl od některých jiných automobilek nemůže hovořit o spáse v podobě toho, že v Rusku neprodaná auta může nabídnout na jiných trzích, kde se jich zákazníkům nedostává. Škodovka naprostou většinu v Rusku prodávaných aut v této zemi také vyrábí a obě fabriky momentálně stojí (a jedna z nich už se nikdy nemá rozjet).

Občasné pozitivní zprávy se tak zdají být jen záchvěvem agónie. Jistě, absolutně budou zřejmě více trpět jiní, relativním pohledem se ale zdá, že Škoda skutečně je a bude rusko-ukrajinskou krizí zasažena ze všech zahraničních automobilek nejvíce. A pokud se k ní někdo přece jen přidá, bude to mateřský VW, který trápí úplně ty samé problémy.

Škoda se s prodeji v Rusku propadá tak moc, že v květnu nenajdeme mezi prvními devíti automobilkami jinou tak významnou, která by spadla o tolik. Z dalších pozic se jí propady blíží jen VW a Toyota. Foto: Škoda Auto

