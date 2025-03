Škoda začala odhalovat svou novou vlajkovou loď, bude to další velmi kontroverzní novinka před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Smiřte se s tím, že Škodám coby velmi široce akceptovatelným autům prostě odzvonilo. Tento zatím nepojmenovaný model bude dalším z těch, které vsadí na velmi problematickou, drahou, a přesto omezeně použitelnou techniku.

Pohled na současné aktivity Škody mě nutí k hlubokému povzdechnutí. Mladoboleslavská automobilka se totiž před pár lety stejně jako zbytek koncernu Volkswagen rozhodla, že přejde na elektromobilitu co nejdříve a v co největší šíři. A nikoho se nebude ptát, jestli o to stojí.

Proto oznámila, že do roku 2026 dorazí hned šest novinek, které vyfasují bateriový pohon. Tři z těchto aut již známe, jsou jimi Enyaq, Enyaq Coupe a Elroq. Ještě letos se má ukázat také elektrická Octavia, v záloze pak zůstávají ještě malé a velké SUV. Na druhé zmíněné automobilka poukázala při představení svých finančních výsledků za loňský rok, který byl po stránce ziskové rekordní. Něco takového mělo skeptikům dokázat, že automobilka si pro svou budoucnost zvolila ten nejlepší možný směr, což je mimořádně absurdní interpretace.

Už na to přišla řeč, pro jistotu ale připomeneme, že zhruba 90 procent všech loni prodaných aut Škody disponovalo spalovacím pohonem. S tím jsou aktuálně spojené mnohem vyšší ceny než kdysi, přičemž lidé je akceptují pouze proto, že jinde jim už výrobci příliš na výběr nedávají a mohou sáhnout jen po hybridním či elektrickém ústrojí. Právě to by mělo v Mladé Boleslavi rozeznít poplašný zvonek, stejně jako fakt, že již kvůli 10 procentům elektromobilů musí zrušit až 20 procent pracovních míst.

Šéf značky Klaus Zellmer má ale evidentně pocit, že co se nepodařilo Porsche, Audi nebo Volkswagenu, v tom bude Škoda excelovat. Co na tom, že ji lidé mají zafixovanou jako výrobce racionálních, široce použitelných aut, které je možné pořídit oproti soupeřům za rozumný peníz. Ideologicky se přeci poručí větru, dešti i zákazníkům, a bude vymalováno. Nebo snad nikoli? Jistou odpověď budeme mít až poté, co Škoda své spalovací portfolio úplně vybije. Což si myslíme, že se nakonec nestane, nakonec pan Zellmer si může kdykoli škrtnout jedno L ve jméně a jít zkusit prodávat třeba hrnce.

Nyní si tedy posvítíme na elektrickou vlajkovou loď značky, která vzejde z konceptu Vision 7S z roku 2022 a která se zatím skrývá pod pracovním názvem Space. SUV má pobrat až sedm cestujících, přičemž díky celkové délce okolo 4,9 metru se nebudou mačkat ani ti ve třetí řadě. V tomto ohledu asi Škoda nezklame, po stránce technické ale již pozitiva opravdu nelze čekat. Produkční verze totiž dorazí na dnes už dávno zastaralé platformě MEB.

Základ má dostat do vínku pouze jeden elektromotor roztáčející zadní kola, dorazí však pochopitelně také čtyřkolky. Je pak otázkou, jestli značka použije i jiné pakety baterií než ten s kapacitou 86 kWh, cokoli menšího ale opravdu nebude v kontextu s rozměry dávat sebemenší smysl. I když má nicméně zadokolka zvládnout teoretických 640 km, nejde o nic světoborného. Reálně navíc dojezd bude o poznání nižší, bavíme se o voze s ekvivalentem ani ne 22litrové nádrže na naftu. S tím ujet už 400 km bude chtít dost decentní jízdu, o „tankování” ani nemluvě.

Za takové auto pak bude třeba zaplatit minimálně 1,5 milionu korun, tedy částku, kterou si většina zákazníků Škody nemůže dovolit. Dokud u toho bude portfolio plné smysluplnějších spalovacích aut, Zellmerovi a spol. to asi vadit nebude. Jakmile ale stávající bestsellery začnou odcházet do důchodu, bude těžké udržet Škodu v zisku. Tedy pokud továrny v Mladé Boleslavi či Kvasinách neopustí další a další zaměstnanci.

Chystaná vlajková loď Škody v podobě velkého elektrického SUV by po stránce designové zabodovat mohlo, stejně jako nejspíš půjde dát palec nahoru vnitřnímu prostoru. Jenže použitá technika zaostává již šestý rok v řadě za špičkami v oboru, nově ji navíc doplní na značku nesmyslná cena. Tohle zkrátka nemůže být hit ani náhodou. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

