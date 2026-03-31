Škoda začala odhalovat svou novou vlajkovou loď a láká na její detaily, laciné řešení stěračů patří mezi ně
31.3.2026 | Petr Prokopec
Tohle auto přijde i s povedenými nápady, řešení stěračů mezi ně ale nepatří. A divíme se, že se jím Škoda chlubí. I kdyby ale měla v předním kufru Aladinovu lampu a zlaté rouno, nic nezmění na tom, že v základu počítá s ekvivalentem 16litrové nádrže, a přesto bude stát miliony.
Na první pohled se může zdát, že Škoda s elektromobily trefila desítku. Na Elroq loni připadlo 95 300 registrací, zatímco Enyaq se prodal v 79 600 kusech. První zmíněné SUV se tak dokonce stalo třetím nejúspěšnějším vozem s elektrickým pohonem v rámci celého koncernu Volkswagen. Realita je ale taková, že oba vozy prakticky jen těží z dotačních a jiných přerozdělovacích schéma tam, kde jsou k dispozici, přirozená poptávka - tím spíš od soukromých zákazníků - se limitně blíží nule.
Nakonec se podívejme na české prodeje, kde se těmto autům červené koberce na silnicích nerozvíjejí a vystačit si musí „jen” s brutálními mechanismy EU a dílčími místními výhodami. Najednou vidíme jiný obrázek - loni tu Škoda prodala 5 259 elektrických aut, jen 6,2 procenta celkových prodejů. A letos je situace jen horší, pouhých 709 prodaných elektroaut za dosavadní průběh letošního roku znamená menší než 5procentní podíl, to vše říkají data SDA.
Seberte těmto autům umělé výhody napříč kontinentem, na což stačí jedno hloupé politické rozhodnutí, a elektromobily nejsou nikde stejně jako v USA. Vsadit na tohle svou budoucnost je jako vzít rodinné úspory a hodit je na černou v kasinu. Možná odejdete s dvojnásobkem. Ale možná také s holým zadkem.
Škoda ale jede ideologickou lajnu a podobné otázky si nepokládá. Proto by nás nemělo překvapit, že chystá další rozšíření svého elektrického portfolia, a to směrem dolů i nahoru. Základ nabídky bude tvořit Epiq, zatímco na vrchol se postaví Peaq. A obě tyto novinky značka představí ještě letos.
Škoda aktuálně láká na druhý zmíněný model, který narostl na 4 874 milimetrů do délky. O 116 mm tak překonává spalovací Kodiaq, oproti kterému je zároveň o 5 mm vyšší. Největší je ovšem vzhledem k odlišné koncepci nárůst v oblasti rozvoru, neboť 2 965 mm představuje zlepšení o 174 mm. Peaq tak bude k mání v pěti- a sedmimístné verzi, nicméně zatímco prostřední lavice je polohovatelná a nabídne dostatek prostoru pro nohy i pod předními sedadly, u té nejzazší lze počítat s dostatečným místem jen pro děti. Zavazadelník pak pobere 299 až 1 010 litrů.
Kromě toho zadního ovšem Peaq nabídne také přední kufr zvaný někdy po anglicku frunk (front trunk). Jeho 37litrová kapacita ovšem stačí v podstatě jen na dvojici stočených dobíjecích kabelů. Škoda toto řešení bude nově nabízet také pro Elroq a Enyaq, byť s nižším objemem. Frunk nicméně není jediným prvenstvím v rámci značky, vedle něj totiž Peaq počítá třeba se zapuštěnými klikami. Značku lze ale pochválit za to, že se neovládají pouze elektricky, ale i mechanicky zatlačením na jejich přední část. Uhořet při nehodě byste tedy uvnitř neměli, pokud někdo poblíž auta mechanismus pochopí.
Další prvenství spočívá v příchodu stěračů, do kterých byly zabudovány ostřikovače. To má vést ke zlepšení efektivity i k úspoře kapaliny, realita je ale jiná - tohle automobilky dělají jen jako největší z nouze ctnost, když chtějí ušetřit zejména výrobní náklady. Nacpat ostřikovače do stěračů je jednodušší, než jim vymýšlet specifické vedení do kapoty motoru či kamsi mezi sklo a kapotu. Jinak jde o notoricky nefunkční řešení, které ze stěračů dělá... mazače.
Iluze, že to vede k úspoře kapaliny, je vážně vazbu na praxi postrádající tvrzení. Aktuálně má toto řešení stěračů třeba BMW řady 3, kde vám zoufale chybí možnost si předem ostříknout sklo a nechat kapalinu chvíli působit, když jde třeba o odstranění much. Ty takové stěrače opravdu jen rozmažou. Iluzi o úspoře kapaliny pak rozstřílí nemožnost vnímat, kolik jí vlastně skrze stěrače na sklo přiteklo. A tak to zkoušíte, zkoušíte, stěrače mažou víceméně sucho, až vás to přestane bavit a můžete si pustit leda Cry Me a River od Justina Timberlaka. Což se hodí hned dvakrát - po skle vám marně teče řeka a vy si můžete oči vyplakat, jaký laciný nesmysl vám to automobilka prodala.
Opravdu nás použití této věci udivuje, neboť s tímto řešením již dříve přišla mnohá konkurence (třeba Peugeoty to měly už v 80. letech) a prakticky nikdy a nikde se neuchytilo, vždy od něj výrobci ustoupili. Ale peníze holt nesmrdí a nová generace „spořivých kádrů” má zjevně stejné nápady, jaké měli jejich předchůdci. Tohle zase zklame, obří panoramatická střecha by ale na někoho zapůsobit mohla, i proto, že se dočkala elektrochromického systému, s jehož pomocí si posádka může u devíti nezávislých sekcí individuálně nastavit propustnost.
Uvnitř můžete narazit na audio systém Sonos, který taktéž v předchozí nabídce Škody nefiguroval a jenž počítá se dvěma reproduktory z celkových čtrnácti zabudovanými v předních sloupcích. Multimédia pak disponují 13,6palcovou obrazovkou, kterou doplňuje 10palcový přístrojový štít a v rámci paketu Relax také ventilovaná sedadla s masážní funkcí. Škoda se také chlubí tím, že v kabině měla využít víc než 50 kilo recyklovatelných materiálů, vedle pravé kůže pak lze zvolit i tu umělou.
Detailů, které umí v dobrém či zlém zaujmout, tu tedy není málo, jakékoli pozitivní nadšení ale bude vždy kazit pohled na techniku a ceny. Základní Enyaq totiž s bateriemi o kapacitě 61 kWh a 190koňovým elektromotorem vychází na 1 015 000 Kč. Peaq jakožto vlajková loď ale bude logicky dražší, i když zmíněný paket, který je ekvivalentem ani ne 16litrové nádrže na naftu, převezme též. Párovat jej ale bude s 204koňovým elektromotorem. Dojezd má ale i tak narůst na 460 km, navzdory vyšší hmotnosti, což zavání pohádkařením.
O úroveň výše zamíří varianty 90 a 90x, u kterých se počítá s 91 kWh a dojezdem přes 600 km. Ten je ale podobně jako předchozí cifra vycucán z laboratorního palce, jak dokládají zkušenosti kolegů, kteří se již se zakamuflovanými vozy mohli svézt. I když totiž jeli nízkou rychlostí ve vláčku a navíc jen po městech a okreskách, kde mohli využít rekuperaci brzdné energie, dosáhli spotřeby okolo 16 kWh/100 km. Na dálnici v zimě tak reálně stěží zvládnete přes 300 km.
Za vrchol s veškerými příplatky si přitom Škoda jistě řekne o zhruba dva miliony korun, Peaq tedy počítá s prvenstvím v rámci značky i po stránce cenové. Ze všech elektromobilů značky tak bude žádán nejméně, mimo Evropu navíc klientelu osloví jen stěží. I přes sdílenou koncernovou techniku se tak investice asi nevyplatí, ovšem koncern VW v posledních letech netlačí na obchodní logiku, nýbrž jako smyslů zbavený pouze na zelenou ideologii. Uvidíme, kam ho to dovede, obdoba sázky „all-in” na jednu barvu s ruletě se ale znovu nabízí sám...
Škoda Peaq je novou elektrickou vlajkovou lodí značky, přičemž jeho postavení má zdůrazňovat použité písmeno „P“ v názvu. Ostatní bateriové vozy totiž začínají na „E“. Napadají nás jiné analogie, ale budiž... Foto: Škoda Auto
Zdroj: Škoda Auto
