Škoda začala vyrábět nový Kodiaq, při jeho vzhledu a cenách s ním má velmi odvážné plány

Škoda svého času měla problém s výrobními kapacitami, také proto došlo k „odklizení” Superbu na Slovensko. Teď značka doufá, že v Kvasinách bude vyrábět o 150 tisíc víc SUV než dosud a Kodiaq II k tomu přispěje 410 vozy denně. Při jeho cenách a kritizovaném designu to ale může být problém.

Pohled na design je čistě subjektivní. U velkého množství aut navíc platí, že po čase si lidé zvyknou na lecjakou kontroverzi. Ostatně se jen podívejte na BMW M3 či M4. Jejich bobří zuby na přídi, které nahradily tradiční ledvinky, dnes již tak moc nevadí, jako tomu bylo v roce 2020, kdy debutovaly. Je proto dost možné, že za pár let se budeme smířlivěji koukat i na Škodu Kodiaq druhé generace, která ve srovnání s předchůdcem působí nemastně a neslaně. A dočkala se za to velmi kritických ohlasů napříč éterem.

SUV dlouhé 4 758 milimetrů se nyní začalo vyrábět, a to znovu v Kvasinách. Škoda do továrny investovala 1,2 miliardy korun, díky nimž byla modernizována jak výrobní linka, tak svařovna. Kromě toho byla přesunuta výroba spřízněné Škody Superb do Bratislavy, což značce umožní navýšit roční produkci modelů Kodiaq a Karoq o 150 tisíc exemplářů. Po něčem takovém automobilka volala před pár lety, kdy se zdálo, že míří k prodejním rekordům. Takové problémy ale dnes neřeší.

Je tedy, zda zájem klientely bude přetrvávat. Zvláště pak v případě většího modelu, a to nikoli jen kvůli zmíněnému kontroverznímu designu. Rovněž je třeba poukázat na ceny, které nejsou lidové ani v nejmenším. Zatím je totiž SUV k dispozici pouze s dvoulitrovým turbodieselem, který posílá buď 150 koní pouze na přední kola, nebo 193 na všechna čtyři. V prvním případě je pak spárován s úrovní výbavy Selection, ve druhém se stupněm Exclusive Selection.

Řekněme, že až druhá z variant je pro Kodiaq adekvátní volbou, kdy vedle přijatelného motoru a snad i nutného pohonu všech kol dostanete také třízónovou klimatizaci, 13palcový displej multimédií, kožené čalounění, litá dvacetipalcová kola nebo panoramatické okno. To je všechno fajn, ale za cenu od 1 489 000 Kč? Na kterém kole ujel automobilce smysl pro realitu? V době, kdy si můžete takové BMW X3 koupit od 1 411 800 Kč, třebaže v ne tak pěkné specifikaci, je 1,5milionová cenovka naprosto absurdní.

Jsme tedy vskutku zvědavi, jakým způsobem druhá generace naváže na tu první. Té se na 60 trzích prodalo celkem více než 870 tisíc exemplářů, za tím však stála velmi příznivá cenová politika značky. Když totiž původní Kodiaq v roce 2016 dorazil na trh, startoval na sumě 677 900 Kč. Pokud jste pak chtěli diesel se 150 koňmi spárovaný s automatem, stačilo vám 722 900 Kč. A bylo to v principu to samé auto, nový Kodiaq staví na stejné platformě.

Škoda přitom plánuje, že vyrobí 410 kusů velkého SUV denně. Když si nicméně uvědomíme, že Kodiaq ve velkém bodoval v Rusku, na Ukrajině a v Číně, tedy na trzích, z nichž první je aktuálně pro značku nedostupný, s druhým nelze až tak moc počítat a na třetím již Škoda málokoho zajímá, bude se zřejmě automobilka muset připravit na zklamání. I když na druhou stranu může vozu časem pomoci fakt, že je nadále dostupný jen s čistě spalovacími jednotkami. A diesely v jeho nabídce hrají prim.

Kodiaq druhé generace se začal vyrábět v modernizované továrně v Kvasinách, jeho vzhled ani ceny ale neohromují. Foto: Škoda Auto

