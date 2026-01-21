Škoda začala za 240 tisíc Kč prodávat auto, ke kterému dostanete i masážní sedadla vzadu, Češi puknou závistí
Petr ProkopecKdyž něco takového začne prodávat mladoboleslavská značka, tak naopak můžeme být rádi, ne? Obecně vzato ano, to by to ale musela prodávat také u nás, což se neděje. Globální nekonkurenceschopnost evropského automobilismu je stále zjevnější.
Když něco takového začne prodávat mladoboleslavská značka, tak naopak můžeme být rádi, ne? Obecně vzato ano, to by to ale musela prodávat také u nás, což se neděje. Globální nekonkurenceschopnost evropského automobilismu je stále zjevnější.
Za zrodem Evropské unie jistě stály jen ušlechtilé úmysly. Jenže postupem času se do jejího vedení dostali lidé jako Frans Timmermans či Ursula von der Leyen, kteří jsou stejně nekompetentní jako umínění. A i když vidí, že jejich kroky, které měly vést ke klimatickému blahu, vedou akorát ke společenské a ekonomické devastaci starého kontinentu, z nastaveného kursu neubírají.
Naopak jsou čím dál umíněnější, a jakkoli soustavně mluví svobodě projevu a demokracii, konkrétní kroky mají stále blíže cenzuře a diktatuře. Ostatně si jen vezměte, jak dnes dopadnete, pokud máte jiný názor než ten „oficiální”. V té chvíli jste v lepších případech „vláčeni po nástěnkách” a vámi prezentované pohledy jsou uměle omezovány v šíření, v těch horších pak klidně za příspěvek na sociálních sítích můžete skončit za mřížemi.
My ale pochopitelně sledujeme primárně dopady bruselských rozhodnutí na automobilovou branži, které jsou podobně drtivé. Produkty z místních továren se totiž díky nim staly ve světě nekonkurenceschopné. Vyšší personální náklady, v nichž ovšem kroky EU také své prsty, nejsou tím hlavním důvodem, poukázat lze hlavně na umělé drahé energie a další nezbytné vstupy zdražené znovu kvůli tlaku na snižování emisí CO2. Stejné snahy se navíc projevují i jinde, kupříkladu od letoška začíná platit uhlíková daň na ocel či hliník vyrobený za hranicemi EU. Pokud vám tedy místní ceny připadaly vysoké, počítejte s tím, že bude ještě hůř. Což obzvlášť vyniká při srovnání s děním mimo Evropu.
My si v tuto chvíli posvítíme na Škodu, tedy evropskou, dokonce českou automobilku, která by logicky měla být nejlevnější u sebe doma. Jenže jejím nejdostupnějším modelem je tu Fabia. A slovo „láce“ se čtyřmetrovým hatchbackem nelze spojit ani v nejmenším, neboť jeho ceny startují na 419 900 Kč. Co za ně dostanete? Litrový atmosférický tříválec pod kapotou, 15palcová ocelová kola či manuální klimatizaci. To samozřejmě stačí k tomu, abyste se dostali z jednoho bodu do druhého, ovšem na celkové uspokojení i zcela nenáročného řidiče je to zkrátka příliš málo. Jenže když byste chtěli třeba 150 koní produkovaných jedna-pětkou, už jste nejméně na částce 559 900 Kč.
Pokud se ovšem přesunete o pár tisíc kilometrů dále do Indie, zjistíte, že Škoda skutečně i nadále zůstává levnou automobilkou. Plně to dokládá její čtyřmetrové SUV Kushaq, které aktuálně prošlo faceliftem. Ten vozu zvenčí přihrál lehce přepracovanou čelní masku, odlišný nárazník či světla s pozměněnou grafikou. Dále tu pak máme nová litá kola či nové koncové lampy. Automobilka navíc díky dosavadnímu úspěchu rozšířila nabídku o výbavu Monte Carlo, která se pyšní sportovnějšími doplňky. Spíš než zvenčí se ale od ostatních úrovní liší uvnitř, a to jinými dekory.
Architektura kabiny zůstává nezměněna, nicméně Škoda nahradila původní 8palcový přístrojový štít 10,25palcovým. Spárován je s 10,1palcovou obrazovkou multimédií, které nově spoléhají i na umělou inteligenci Google Gemini AI. Zvětšila se rovněž panoramatická střecha a počítat lze také s jiným čalouněním. Kromě toho všeho je ovšem Kushaq nově k mání také s masážními sedačkami. Nikoliv však jen s těmi předními, to už dávno známe i od nás, ale také těmi zadními. Něco takového vám přitom Škoda nedodá ani k Enyaqu Coupe Laurin a Klement za 1 549 000 Kč, v nižších sférách trhu je to obecně nevídaná věc.
V tomto případě jde samozřejmě o rozhodnutí značky, pokud vám ale někdo v Evropě soustavně zvyšuje náklady a vy musíte dělat první poslední, abyste ceny udrželi aspoň na nějak přirozené úrovni, na velkorysé prvky výbavy za rozumné ceny vám opravdu nezbývá prostor. I tento prvek tedy podtrhuje výše zmíněné. Kushaq navíc není ani auto za cenu Fabie, ani zdaleka, po faceliftu startuje na 1 066 000 rupií, což je zhruba 240 tisíc korun. Za absolutní vrchol i pak dáte 1 489 000 INR, tedy asi 335 tisíc korun. V té chvíli máte pod kapotou podobně jako u vrcholné Fabie jedna-pětku a 150 koní, veškerou výbavu včetně oněch masáží a pořád jste skoro 100 tisíc pod základem Fabie v Česku.
Navíc i základní provedení Kushaqu sice disponuje tříválcem, ovšem přeplňovaným a produkujícím 115 kobyl. Není to jiný svět? Češi při pohledu na indickou nabídku české automobilky snadno puknou závistí, to je smutné.
Kushaq prošel faceliftem, který mu mimo jiné nadělil i zadní masážní sedačky. Přitom je k mání zásadně levněji než u nás základní Fabia. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Škoda Auto
