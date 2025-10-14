Škoda zachraňuje celou VW Group před pádem do červených čísel, kdo by si to byl před 35 roky pomyslel

Nebýt pozitivních výsledků české automobilky, skupina VW letos vykazuje meziroční pokles, který by dál poškozoval její image. A není to tak, že za opak vděčí prodejům Škody jako takovým, bavíme se tu jen o meziročním růstu.

včera | Petr Miler

Foto: Škoda Auto

Nebýt pozitivních výsledků české automobilky, skupina VW letos vykazuje meziroční pokles, který by dál poškozoval její image. A není to tak, že za opak vděčí prodejům Škody jako takovým, bavíme se tu jen o meziročním růstu.

Za necelé dva měsíce uplyne významné, už 35leté výročí poněkud opomíjené události české automobilové historie. Ačkoli je coby datum převzetí Škody koncernem Volkswagen obvykle slaven 16. duben, kdy Němci fakticky koupili 30procentní podíl v nejslavnější místní automobilky, celý proces reálně započal mnohem dřív. A jeho faktickým milníkem byl spíš 9. prosinec 1990, kdy byl z české strany prodej automobilky Volkswagenu schválen - zbytek byly spíš formality, které vedly k téměř dekádě postupných odkupů částí společnosti až k současnému stavu věcí.

Původní záměry Němců byly trochu jiné, nakonec se ale ze Škody vyklubalo to, čím je s jistými ústupky dodnes. Tedy racionálně orientovaná značka snažící se nabídnout „o trochu víc než Volkswagen” za „o trochu míň peněz”. Mohli bychom se dlouze bavit, jak moc toto vnímání bylo či je přesné, u zákazníků ale přetrvává a stará se o velmi solidní obchodní výsledky.

Ačkoli škodovka bude v rámci své ideologické masáže vždy tlačit do popředí výsledky elektrických modelů, faktem je, že ty jdou v podstatě přesně proti tomu, na čem si postavila jméno. A nabídnout rychle jen ty, jak původně zamýšlela, může to rovnou zabalit - na spoustě svých klíčových trhů, ten český nevyjímaje, je neprodává skoro vůbec. Ale ani celkové výsledky dle nezávislých agregátorů dat, jako je Data Force, nic krásného neukazují - 42 tisíc prodaných Enyaqů letos v Evropě místo 33 tisíc loni znamená sice růst, ale pořád jednociferný podíl v procentech na celkovém odbytu. A pokud Škoda zmiňuje výraznější růst odbytu takto koncipovaných aut, je to jen tím, že přidala druhý, loni neprodávaný model (Elroq), který ale s 48 801 prodeji celkem také žebříčky netrhá a mnoho nemění na zanedbatelném podílu elektromobilů na odbytu na trzích, jako je ten náš (5,7 % letos).

Odbyt tak dál táhnou tradiční modely jako Octavia s víc jak statisícovými prodeji. Zejména ty se postaraly o to, že Škoda za první tři letošní kvartály prodala 765 700 aut, o 14,1 % víc než loni (671 300 aut). A je bílou holubicí v celkově téměř jen černém (anebo spíš červeném...) hejnu prodejních výsledků jednotlivých značek koncernu VW. Dokonce tak moc, že nebýt jejích 94 400 aut prodaných meziročně navíc oproti loňsku, celá skupina VW nevykáže růst z roku na rok o 1,2 % (6 604 100 místo 6 524 400 aut), ale pokles. Kdo by si to byl 9. prosince 1990 pomyslel...

Nepřeháníme ani v nejmenším, jak můžete vidět i v přiložené tabulce. Především díky Škodě, částečně i díky Seatu a Cupře (+4,1 procenta meziročně na 439 500 aut), nezůstal celkový výsledek skupiny v záporu. Dražší značky žádné pozitivní zprávy nemají. Fakticky mohutně upadající Audi poznává svou zkázu i prodejně (-4,8 procenta na 1 175 800 aut místo 1 235 600 kusům loni), podobně jsou na tom prodeje též technicky pokažených Bentley (klesají o -2 procenta ze 7 400 na 7 200 aut), prodeje Lamborghini šly též dolů (-3,2 procenta z 8 400 aut na 8 100 kusů). A úplně nejhůř na tom je velmi se trápící Porsche, které je meziročně dole o 6 procent a prodejně padlo na 212 500 aut z 226 000 kusů loni, to nutně bolí.

V případě regionů se pak o největší pokles postaraly Severní Amerika (-7,8 %) a Čína (-4 %), prodeje elektromobilů rostou (+42 procent z 506 600 na 717 500 aut), ale zcela neúměrně tomu, kolik jich VW Group přidává do nabídky a jak moc investuje do jejich vývoje, výroby i prodeje. Na celkovém odbytu se podílí jen z 10,8 procenta v době, kdy některé značky měly s jinými vozy pomalu začít končit (zejména Audi). Už sama čísla tedy dávají jasná vodítka ke zlepšení, něco nám ale říká, že Němci je budou dál ignorovat stejně jako v předchozích letech. A čekat na zázrak nebo ránu z milosti podle toho, co přijde jako první.


Škoda zachraňuje celou VW Group před pádem do červených čísel, kdo by si to byl před 35 roky pomyslel - 1 - VW Group prodeje 2025 Q1 az Q3 tab 01
Letošní prodejní výsledky jednotlivých součástí koncernu VW přehledně. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Volkswagen

Škoda zachraňuje celou VW Group před pádem do červených čísel, kdo by si to byl před 35 roky pomyslel - 2 - Skoda Octavia IV 2025 kveten zdrazeni 01Škoda zachraňuje celou VW Group před pádem do červených čísel, kdo by si to byl před 35 roky pomyslel - 3 - Skoda Octavia IV 2025 kveten zdrazeni 02Škoda zachraňuje celou VW Group před pádem do červených čísel, kdo by si to byl před 35 roky pomyslel - 4 - Skoda Octavia IV 2025 kveten zdrazeni 03Škoda zachraňuje celou VW Group před pádem do červených čísel, kdo by si to byl před 35 roky pomyslel - 5 - Skoda Octavia IV 2025 kveten zdrazeni 04Škoda zachraňuje celou VW Group před pádem do červených čísel, kdo by si to byl před 35 roky pomyslel - 6 - Skoda Octavia IV 2025 kveten zdrazeni 05Škoda zachraňuje celou VW Group před pádem do červených čísel, kdo by si to byl před 35 roky pomyslel - 7 - Skoda Octavia IV 2025 kveten zdrazeni 06
Napadlo by vás v roce 1990, že Škoda, zejména pak její Octavia, bude tím, kdo bude tahat velký koncern VW z bryndy a bránit jeho meziročnímu poklesu prodejů? Asi ne, ale přesně tak to v roce 2025 je. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Volkswagen, Data Force, Autoforum.cz

Petr Miler

