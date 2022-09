Škoda zahájila vývoj nové generace Octavie, udělá z ní méně žádoucí vůz než kdy dříve před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Racionální uvažování vedení české automobilky opouští už nějaký čas, a tak snad ani nepřekvapí, že se představám zákazníků začne vzdalovat i bestseller v podobě modelu Octavia. Jeho pátá generace bude ještě dražší, především ale bude mnohem hůře použitelná.

Na první pohled se může zdát, že čtvrtá generace Škody Octavia ušla oproti té třetí hodně velký kus cesty. Postavena je nicméně na evoluční verzi předchozí platformy. A jakkoli se změnil každý panel karoserie, máme tu spíše velký facelift než cokoliv jiného. Mladoboleslavské automobilce bychom to neměli za zlé, koneckonců u Volkswagenu je něco takového již pomalu tradicí. Ovšem ani Němci neposílají u svých novinek ceny tak vysoko, jako to udělali Češi. Bez 520 tisíc korun si tedy nyní ani neškrtnete, zatímco ještě před pár lety vám stačilo o takřka 200 000 Kč méně.

Za pár let nicméně budeme podle všeho i na současnost vzpomínat jako na dobu, kdy Octavia byla dostupná. Škoda se rozhodla zanevřít na pragmatiky s méně naditou kapsou, které dříve mohutně oslovovala, a profiluje se jako stylovější, poněkud rozmařilejší značka. Při zachování vysoké praktičnosti i použitelnosti by to nutně nevadilo, s vyššími cenami ale zákazníky ztrácí. A s přechodem na elektrický pohon, který činí její auta pro spoustu dnes zvládaných využití rozumně nepoužitelným, jich bude ztrácet jen víc, třebaže pochází ze země, jejíž občané říkají svými peněženkami elektromobilům naprosto jednoznačné ne.

Škoda si ale říci nenechá, ostatně diskuze s lidmi z automobilky, kterých jsme zažili několik, připomínají pokusy přesvědčovat účastníky letního tábora SSM o neudržitelnosti komunistického zřízení. Firma tak změnila strategii a místo snahy o prodej dvou milionů aut ročně v půlce této dekády (to bylo skutečně ještě nedávno cílem) zavelela k absurdní elektrické ofenzivě. Je to jako podívat se na paletu výrobků, které nabízíte v obchodě, ukázat na ten nejméně žádaný a rozhodnout se, že od zítra budete nabízet jen ten.

Do roku 2026 se tak má ukázat nástupce Fabie osazený bateriovým pohonem, stejně jako velké SUV, menší SUV a malý městský elektromobil. Tuto čtveřici by pak měla doplnit nová Octavia, jenž taktéž již nebude spoléhat na spalovací jednotky. Těmi, stejně jako plug-in hybridním ústrojím, bude naposledy osazeno faceliftované provedení stávající generace, které dorazí nejspíše v roce 2024.

Jelikož se nová Octavia očekává až v druhé elektrické vlně, nejspíše nedostane platformu MEB, nýbrž zcela novou architekturu SSP, kterou koncern představí v roce 2025. Souběžně s tím mají dorazit také nové baterie, které by při kapacitě 89 kWh měly umožnit dojezd přes 600 km. Kromě toho je půjde dobíjet při výkonu až 200 kW. To jsou však oslňující hodnoty jen do chvíle, než je porovnáte s dnešními diesely - Octavie TDI mají nádrž na 50 litrů nafty, což je ekvivalent asi 195 kWh. A doplníte ji za pár minut. Kdyby to byly 3 minuty, bavíme se o ekvivalentu dobíjení výkonem skoro 4 MW. Udávaný dojezd přitom činí až 1 225 km v kombinaci. I „odvárek” je na adresu elektrického nástupce silné slovo, přitom bude zásadně dražší.

Ve finále tedy elektrická Octavia nebude mít čím zaujmout. Praktičnost spalovacích předchůdců nepřekoná, pod milionem korun však nebude startovat ani omylem. Je pak sice hezké, že standardní verze by měly disponovat dvěma elektromotory a provedení RS dokonce čtyřmi, kdy každý zamíří k jednomu kolu, ovšem ani něco takového nebude převratnou novinkou či unikátem.

Je tak dost možné, že Škoda nakonec dosáhne svého a v roce 2030 budou elektromobily skutečně tvořit 70 procent veškerých jejich prodejů. Nicméně otázkou je, jak vysoké celkové registrace budou. O dvou milionech kusů si nicméně mladoboleslavští mohou nechat už jen zdát. A nereálné se dnes zdá být i poloviční množství. Koneckonců letos bude značka ráda, kdy se dostane zhruba na tři čtvrtě milionu prodaných aut.

Je to pokus zamířit úplně jinam, z dosavadních zákazníků Octavie TDI si nástupce s výše popsanými vlastnostmi nemůže dobrovolně koupit skoro nikdo. Vedení automobilky ale pochopitelně takto neuvažuje, jejich vnímání reality by šlo častovat klasickým: „Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla!” Slova šéfa značky Klause Zellmera k chystané novince otevřeně popisují černou jako bílou: „Pro naši značku je důležité, abychom zůstali věrni našim hodnotám,“ říká. Prosím? Pan Zellmer je asi na jiné frekvenci.

Zároveň dodal, že Octavia „má širokou zákaznickou základnu a v segmentu kombíků jsme lídrem na trhu“. S tímto dovětkem můžeme jen souhlasit, nicméně právě proto nechápeme, proč si Škoda hodlá podříznout větev, na které aktuálně sedí. Elektrická Octavia totiž rozhodně tradicím odpovídat nebude. Možná tedy nabídne nejvíce prostoru ve své třídě, ovšem za peníze, které většina lidí nebude schopna či ochotna za takové auto dát.

Zvolenou strategii opravdu nechápeme, zvláště když elektrickou cestou se má vydat i celý zbytek německého koncernu. Škoda se tak mohla vydat stejnou cestou jako Dacia, tedy zůstat co nejdéle spalovací, což by k ní postupně hnalo stále více lidí. Byl by to projev české racionality vycházející i z - nakonec znovu racionálních - preferencí místních zákazníků. Takto se ale rostoucí zákaznické základny bude radovat hlavně rumunská automobilka, ostatně se to děje už nyní, bohužel.

Současná Octavia se za dva roky dočká faceliftu, se kterým vůbec naposledy dorazí spalovací či plug-in hybridní jednotky. Nástupce má totiž přepřáhnout už jen na ten elektrický. Považujeme to za absolutní nesmysl, ale nezbývá než znovu dodat: Kdo chce kam... Foto: Škoda Auto

Zdroj: Autocar

