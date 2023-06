Škoda své zákazníky škube jako slepice, v Austrálii prodává Fabii za dvojnásobek ceny, kterou nesla teprve před pár lety včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Pokud jste v minulosti marně přemýšleli, co značí ona „prostřelená slepice” v logu značky Škoda, teď to máte před sebou. Jde o oškubaného zákazníka značky, kterého právě trefil, popř. ho trefilo z nového ceníku automobilky.

V Austrálii žije zhruba 26 milionů lidí, kteří si loni koupili 1 081 429 nových aut. To je druhý nejlepší výsledek v tamní historii, o který se zasadila především Toyota. Na japonskou značku připadá pomalu každý čtvrtý prodaný vůz v zemi (či na kontinentu, to zní ještě lépe), přičemž druhá Mazda už výrazně ztrácí (231 050 vs. 95 718 prodaných aut). Ještě větší odstup má ovšem Škoda, kterou v žebříčku najdete až na čtyřiadvacáté příčce. Mladoboleslavská automobilka si navíc meziročně o podstatných 29,2 procenta pohoršila, za celý loňský rok totiž na nejmenším kontinentu prodala totéž, co v Česku za měsíc, tedy jen 6 502 aut.

Škoda v důsledku toho nemá mezi nejlepší dvacítkou jediný vůz, pochlubit se může maximálně dílčími úspěchy v kategorii středních a větších aut. V prvním případě totiž Octavia získala bronz, ovšem se svými 963 registracemi za vládnoucí Toyotou Corolla (9 538 ks) zaostává o parník. V tom druhém pak stříbrný Superb sice za zlatou Kiou Stinger příliš nezaostává (2 242 ks versus 655 ks), ovšem ani u tohoto modelu nejde o nic světoborného. Ještě hůře je na tom ovšem Fabia, která má za loňský rok na kontě jen 276 prodejů.

Automobilka tím ani zdaleka nerozprodala beztak minimalistickou kvótu (600 vozů) přidělených aut pro období mezi loňským a letošním létem, neboť k loňským objednávkám letos přibylo jen dalších 176. Pro důvod nezájmu nemusíme chodit daleko - předchozí generace byla k dispozici od 18 tisíc australských dolarů (cca 268 tisíc Kč), její nástupce však loni zamířil na trh jen ve verzi Monte Carlo se 150 koňmi za 37 990 AUD (asi 567 tisíc Kč). Auto tak zdražilo víc než dvojnásobně, přičemž v mezičase za něj Škoda začala chtít ještě víc - 38 990 AUD, tedy asi 582 tisíc Kč.

To jsou skutečně extrémní ceny, a tak není divu, že prodeje se během dvou let propadly asi na čtvrtinu. Škodě ale jako by to bylo fuk - honí hlavně marže, ze kterých pak může dotovat svůj ztrátový elektrický program. Že si její zákazníci musí připadat jako oškubaná slepice z loga značky, zjevně nevnímá.

Že tomu tak je, nakonec dosvědčuje i pohled šéfa australského zastoupení Michaela Irmera, který je s nastalým stavem spokojen a vše prezentuje jako úspěch. Ztrátu skoro 75 procent zákazníků a neschopnost vyprodat kvótu odpovídající sotva dvoutřetinovým předloňským prodejům bychom hodnotili jinak, ale to je náš pohled na věc.

Škoda Fabia v Austrálii v základu zdražila na více jak dvojnásobek během jediné generace, zákazníci teď mohou kupovat pouze verzi Monte Carlo se 150 koňmi. Že to přineslo obrovský propad prodejů, asi není nutno dodávat. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Drive

Petr Prokopec

