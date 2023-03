Škoda zjevně přepálila ceny svých aut a teče jí do bot, na prvním trhu už zase zlevňuje

Petr Prokopec

Ceny nových škodovek vystoupaly v posledních letech do závratných výšin, taková Octavia stojí dnes v základu skoro dvojnásobek toho, co stála ještě před 10 lety. Až jsme se divili, že její auta za tyto sumy ještě někdo kupuje. No, už nekupuje.