Škoda drasticky zdražila všechna auta, základní Octavia je už skoro dvakrát dražší než před pár lety před 4 hodinami | Petr Prokopec

Mysleli jsme si, že už vzhledem ke slábnoucí poptávce a beztak vysokým cenám škodovka ještě nějaký ten čas dosavadní ceníky udrží v platnosti. Jaký omyl, i Fabia dnes startuje o 10 procent výš než dříve Octavia.

Ještě před několika málo lety jsme žili v době, kdy si nové auto mohl dovolit prakticky každý. Za nejlevnější Dacie jste platili ceníkových 170 tisíc korun, pod psychologickou metou 200 000 Kč však startovalo vozů daleko více Ostatně ještě před deseti lety jste na této úrovni mohli narazit i na zástupce Škody, Citigo v základní výbavě Active bylo k mání od 179 900 Kč. Je pak sice pravdou, že průměrná výše českých mezd činila jen 20 tisíc korun, nicméně za kilový bochník chleba jste v té době dali 20 Kč a průměrná výše nájmu za byt kategorie 3+1 činila 6 800 Kč.

Přesunout se můžeme do současnosti, tedy do doby, která by na první pohled měla být naplněna optimismem. Průměrná výše mezd totiž vzrostla na dvojnásobek. Problémem však je, že dovolit si za tyto peníze můžete stále méně. Výše nájemného za byt 1+kk se totiž dnes pohybuje okolo 10 tisíc korun, zatímco za chleba můžete v supermarketu klidně nechat i 150 Kč. Pravda, v té chvíli jde o kvalitnější pecen, než jakým je bochník konzumní, ovšem i ten se již pohybuje okolo 50 korun.

Proč ale taková sociologická sonda? Důvodem je krok, ke kterému přistoupila Škoda. Značka z Mladé Boleslavi totiž zdražila celé své portfolio. A ani trochu se s tím nepárala. Nejlevnější Fabia tak dnes startuje na 369 900 Kč, jakkoli ještě před pár dny byla k dispozici o 20 tisíc korun levněji. Scala je pro změnu k dispozici od 459 900 Kč namísto 417 900 Kč, zatímco Kamiq zamířil nahoru o 52 tisíc korun. Ve verzi 1,0 TSI tak nyní vychází na 479 900 Kč, ačkoliv jde o vůz, který má před faceliftem.

Asi nejzásadnější posun je nicméně spojen se Škodou Octavia. Její třetí generace před deseti lety startovala na 334 900 Kč, což vůbec nebyly špatné peníze. Nebylo tedy překvapivé, že se z vozu stejně jako z jeho předchůdců okamžitě stal nejen český, ale rovnou celoevropský bestseller. K tomu má ovšem nástupce opravdu daleko. Ještě donedávna byl totiž k dispozici od 519 900 Kč, nyní za něj ovšem musíte vysázet na dřevo o neskutečných 100 tisíc korun více.

Je třeba dodat, že z nabídky vypadl tříválcový litrový motor, načež se startuje u přeplňované jedna-pětky. Ovšem i s touto jednotkou pod kapotou byla Octavia zásadně levnější, její loňská cena činila 569 900 Kč. Jistým ospravedlněním je pak sice rozšíření základní výbavy třeba o dešťový senzor, zadní parkovací senzor či výškově stavitelná přední sedadla, to však řadu lidí neuspokojí. Vyloženě v šoku pak budou zájemci o verzi RS, která je nově dražší o 85 tisíc korun.

Podobným způsobem zamířil nahoru i Kodiaq, který již pod milion korun nepořídíte v žádném případě. Místo toho si musíte připravit alespoň 1 069 000 Kč, tedy o 86 tisíc korun víc než dřív. Karoq je pro změnu dražší o 27 tisíc korun a startuje na sumě 665 900 Kč zatímco Superb je k mání od 880 900 Kč (+30 tisíc korun). U těchto dvou modelů přitom Škoda zdražení nikterak nevykompenzovala hrátkami s výbavou, ta zůstává stále stejná.

Zmínku můžeme věnovat i elektrické Škodě Enyaq. Každé provedení je totiž dražší o 60 tisíc korun, za Coupe RS se dvěma elektromotory a výkonem 299 koní je tak třeba dát již 1 704 900 Kč. Pokud v té chvíli ještě zvolíte veškeré možné příplatky, jste rázem nad hranicí 2 milionů korun. Tedy na částce, jakou průměrný Čech naspoří za dlouhých 53 měsíců. Samozřejmě ovšem za předpokladu, že nebude platit nájemné a kupovat chleba.

Škoda daný krok vysvětluje růstem nákladů, přičemž poukazuje na to, že zdražení ani neodpovídá stávající míře inflace. To je sice pěkné, ale trochu tím obrací logiku věci - inflace mapuje změnu cenové hladiny, není sama o sobě důvodem pro ekvivalentní zdražování. Je navíc třeba si uvědomit, že současné zdražení přichází ještě před zavedením emisní normy Euro 7, která začne platit od roku 2025 a která přinese ještě větší šok.

Vlastně jsme se tak sekli opravdu o parník, když jsme zmiňovali, že z Evropy se začne stávat druhá Kuba až poté, co od roku 2035 dojde na zákaz prodeje nových spalovacích aut. K tomuto posunu začíná docházet už teď, ostatně Němci na to upozorňovali již loni.

Octavia aktuálně startuje na 619 900 Kč, a to s motorem 1,5 TSI či 2,0 TDI. Pokud zatoužíte po kombíku, budete si muset připlatit ještě 40 tisíc korun, zatímco provedení RS se již vyhouplo nad milionovou laťku. To jsou bláznivé ceny. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec

