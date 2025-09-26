Škoda zprznila jednu ze svých největších ikon ve jménu pochlebování podivnému novému designovému směru
včera | Petr Prokopec
Tohle auto by si mohlo říkat Škoda Mihule a nezarazilo by to nikoho. Bohužel to má být novodobá obdoba legendární 110 R, místo poklony nadčasově krásnému autu ale byly jinak ladným tvarům kupé přidány nehezké nápady viděné už na vizi příští Octavie.
Škoda 110R je jednou z největších legend mladoboleslavské automobilky. Vyráběna byla v letech 1970 až 1980, kdy vzniklo 56 902 exemplářů. Silniční verze disponující 1,1litrovým čtyřválcem o výkonu 62 koní byla atraktivní sama o sobě, navíc dala vzniknout několika velmi úspěšným závodním speciálům. Z těch nejvíc zazářilo provedení 130 RS, které v roce 1977 senzačně obsadilo první dvě místa na slavné Rallye Monte Carlo. I proto automobilka u své moderní produkce pojmenovává své sportovní verze právě dle tohoto závodu.
Fanouškem Škody 110R je i Richard Švec, designér značky a člen jejího týmu digitálního modelování. Právě on stojí za jejím oživením v provedení pro 21. století, kdy prý chtěl zachovat identitu vozu, aniž by ale šel cestou přílišného retra . S ohledem na současné směřování značky pak asi nepřekvapí, že se vůz existující jen ve virtuální podobě dočkal elektrického pohonu. Zrovna ten se k motorsportu vyloženě nehodí, neboť baterie jsou těžké a při soutěžním tempu nabídnou jen omezený dojezd, ale to dnes nechme stranou.
Pohon si bez skutečně existujícího auta můžete představovat dle libosti, návrh designu je to, oč tu běží. A jakkoli respektujeme, že krása je vždy v očích toho, kdo se dívá, v redakci jsme se shodli na tom, že vzhledově nás tento vůz nejenže nebere, ale dokonce odpuzuje. Vypadá spíš jako prznění legendy ve jménu ospravedlnění nového designového směru, který nenadchnul už na vizi nové Octavie.
Zejména příď dotahuje ještě dál myšlenku jakési mihule na kolech, na celém autě je ale obecně těžké najít místo, které vás při pohledu na něj nenutí si vypíchnout oči. Přední část vypadá jak onen vodní tvor po srážce s kamenem, z boku pak kupé působí nepřiměřeně mohutně, čemuž jistě nepomáhá ani myšlenka na elektrický pohonem, neboť je třeba počítat s bateriovým paketem zasazeným do podlahy. To pak následně navyšuje jeho výšku, kterou se Švec snažil vizuálně minimalizovat alespoň černě zbarvenou spodní částí karoserie.
Za relativně uspokojivou lze tak považovat snad jen záď, byť pouze s některých úhlů pohledu. Jakmile je totiž podobně jako na předku patrná černá dělící linka, znovu zde již máme spíše než co jiného designový paskvil. Tím Švecovu práci nechceme shazovat, své fanoušky si jistě najde. My k nim ale opravdu nepatříme, tato snaha vykrádat vlastní slavnou minulost nás irituje.
Svou moderní vizi legendárního modelu přitom měl Švec vytvářet „po staru“. Základní proporce a tvary hledal skicováním na papír, celek pak ladil digitálně na počítači, ve kterém následně vytvořil i 3D model vozu. Ten celé vizi dodává na realističnosti. „Škoda 110R je blízká mému srdci, obzvlášť díky jejímu dědictví v motorsportu,“ komentuje autor tvůrčí proces. Díky tomu má mít jeho moderní 110R svou duši stejně jako ji měl původní vůz, říká samotná značka. Nemáme ten pocit, ale posuďte sami.
Říká se, že někdo má rád vdolky a jiný zase holky. Zatím jsme ale nenarazili nikoho, komu by se tato vize moderní Škody 110 R líbila. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Škoda Auto
