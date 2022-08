Škoda ztratila smysl pro realitu. Zatopí pod kotlem elektrických aut, slibuje novou Fabii „pod 570 tisíc Kč” před 4 hodinami | Petr Miler

Všechno špatné je pro něco dobré. Mizérie současného dění je šancí se na chvíli zastavit, zamyslet se nad dosavadními kroky i jejich důsledky a přehodnotit ty, které měly přijít. Nic takového se ale neděje, místo toho budeme svědky pokusů dále bušit do zavřených vrat, jestli se přece jen neotevřou.

„Náš zákazník - náš pán,” zní jedno ze slavných rčení Tomáše Bati. V posledních pár dekádách to znělo banálně, jako naprosto samozřejmý přístup v každém oboru podnikání, které má být úspěšné, z toho automobilového se ale stále intenzivněji vytrácí. Přání zákazníků se už před léty dostala na druhou kolej za všemožné regulace zejména Evropské unie, jejíž pravidla začala nařizovat, upravovat či zakazovat podobu a ztvárnění kde čeho. Bylo přesto složité vytlouct z aut veškerou vazbu na přání jejich kupců, nyní se ale zdá, že se to konečně podařilo.

Se snahami o zákaz čehokoli jiného krom elektrických aut se totiž model trhu ovládaného zákazníky rozpadá zcela. Je mimo veškerou debatu, že tyto vozy nepřichází jako odpověď na přání jakkoli podstatné skupiny potenciálních kupců, i v elektromobilitě oddaném Německu takové vozy odmítá 85 procent lidí. U nás a v řadě dalších zemí bude toto číslo ještě podstatně vyšší. Je to ryzí politický diktát, kterému by se stejně jako zákazníci měly bránit i automobilové firmy, neboť zdevastovaný trh nakonec nebude fungovat pro nikoho a přinese zkázu všem. Zákazníci ale zjevně z velké části rezignovali a většina automobilek zjistila, že pohodlnější je jít s proudem než proti němu.

Současnou energetickou krizi vyvolanou v prvé řadě naprosto umělým protežováním neefektivních a nestabilních zdrojů na úkor těch nabízejících pravý opak by leckdo mohl brát jako budíček. Je to přeneseně úplně to samé, o co se nyní EU snaží na poli automobilismu - nařídit něco, co nefunguje a je drahé, na úkor toho, co funguje a je dostupné. Nás budit netřeba, lidi schopné používat selský rozum také ne, dokonce i bývalý šéf Škody má jasno v tom, kam to všechno vede. Současné vedení firmy ale má stále intenzivněji pocit, že politici rozhodli takto, vedení koncernu VW v reakci na to rozhodlo stejně, tak se tím prostě bude řídit, protože proto. Třebaže - dnes módním výrazem - nelze ignorovat signály o naprosté neudržitelnosti jakéhosi centrálního plánování ve verzi 2.0.

Škoda tak včera oznámila, že už tak pochybný plán na doplnění nabídky o 3 elektrické modely do roku 2030 absurdně posouvá vpřed (a jistě zpátky ni krok) na rok 2026. A v roce 2030 chce prodávat - odložte si ranní kávu - 70 procent aut na elektřinu. To jako kdyby Němci za druhé světové před dobytím Berlína plánovali nové obsazení Paříže. No, možná i plánovali...

Tato nová pětiletka má konkrétní obrysy. Postupně tedy přijdou nové elektrické modely nahrazující vše od Fabie po Karoq, pouze Superb a Kodiaq budou k dispozici také se spalovacími motory a postarají se o oněch 30 % odbytu. Tak to tedy škodovka aspoň zamýšlí, ani to ovšem neznamená, že nebudou mít elektrické verze. Pikantní je, že automobilka počítá s elektrickým nástupcem Fabie, což je z nedávno podrobně probíraných důvodů dost problematický koncept. Dříve obávaná příliš vysoká cena ale najednou není problémem - však stačí zavřít oči před realitou, poplácat po ramenou a nic není problémem.

Nový šéf Škody Klaus Zellmer má zřejmě více odvahy než jeho předchůdce, který varoval před tím, že regulace EU posunou ceny Fabie k hranici půl milionu Kč. Sám se tak v rozhovoru pro Autocar se nechal slyšet, že cenu elektrické nové generace udrží pod hranicí 20 000 liber, tedy asi 570 tisíc Kč. Připusťme jiné britské reálie, i tak se zdá, že s Fabií za půl milionu je automobilka smířená a je přesvědčená, že takové auto prodá.

Podle nás není ani tak vysoká základní cena reálná, neboť i Dacia Spring, primitivní elektrické vozítko čínské provenience s maximálkou horší než u Škody 120 a baterkami schopnými zajistit jen minimální dojezd, stojí 511 900 Kč. Že by elektrická Fabia mohla být levnější? To jednoduše není možné, zvláště když elektromobily jen zdražují a žádné jejich zlevnění není na obzoru.

Jsme přesvědčeni, že Škoda naprosto ztratila smysl pro realitu a odvrací se od toho, co zní udělalo to, čím dnes je. V posledních letech jen přichází zákazníky, odpískala plán na prodej dvou milionů aut v půlce dekády (popravdě řečeno by teď byla ráda i za jeden) a pokud bude dále akcelerovat svůj přechod směrem k řešením, která jsou nechtěná už kvůli své použitelnosti a navíc jsou drahá... Co to asi může způsobit? Odpověď je zbytečná a už asi ani nemá smysl ji Škodě znovu říkat, podle všeho přesídlila na jinou planetu. Ostatně, Klaus Zellmer k nově nastavenému směru uvedl: „To nás dostává k širšímu spektru zákazníků, které můžeme je Škodě přivést. Opravdu se snažíme zvětšit naši stopu.“ Zbývá už jen dodat cosi o srdečných pozdravech z Marsu.

Škoda Fabia za 340 tisíc Kč je dnes drahá jako čert, s motorem 1,0 bez turba a základní výbavou rozhodně. Automobilka z ní přesto chce udělat elektromobil, spolu s dalšími modely co nejrychleji, zvýšit cenu skoro dvojnásobně, a oslovit tak více zákazníků. Jak? Foto: Škoda Auto

