Škodu Karoq se chystá zválcovat další levný a přitom sympatický soupeř, za málo nabídne opravdu hodně

Tohle auto nevypadá lacině, naopak působí moderně, a to nejen designově, ale i elektronikou na palubě. Pod kapotou má 177 koní, spoustu výbavy v základu a přitom bude stát méně než nejlevnější Dacia Sandero. Může tohle prodejně nefungovat?

Během posledních tří let vzrostly ceny nových aut v Evropě na úroveň, která je pro řadu lidí zcela nedosažitelná. Ostatně ani u Dacie už nic nepořídíte s dvěma sty tisíci korunami v kapse. U Škody si pak na Fabii musíte připravit alespoň 349 900 Kč, zatímco Volkswagen vám za částku nižší o 20 tisíc korun nabídne up!. Opravdu tak není překvapivé, že řada zákazníků raději obrací svůj zrak k autobazarům. Či se začíná poohlížet po autech z dříve neobvyklých destinacích, zejména pak z Číny.

Při pohledu na nové Trumpchi GS3, za kterým stojí automobilka GAC, takové touhy chápeme snadno. Zvlášť když se už ví, že konkurence Škody Karoq bude startovat na sumě 85 tisíc yüanů, tedy asi 280 tisíc korun. Rázem tu totiž máme nabídku, jakou žádná mimočínská automobilka nedokáže přebít. Přičemž se navíc dá předpokládat, že 4 410 milimetrů dlouhé SUV nenajde příliš soupeřů ani ve své domovině. V jeho prospěch totiž nehraje jen cena, ale rovněž vzhled a dokonce i jízdní dynamika.

Názor na design si pochopitelně musíte udělat sami, my mu ale dáváme palec nahoru. Zaslouží si jej zvláště provedení R-Style, které přidává na sportovnosti. Do vínku totiž dostalo větší 19palcová litá kola doplněná agresivnějšími nárazníky, difuzorem s centrálně usazenou dvojicí koncovek výfuku a oranžově zbarvenými detaily. Nutno je ale dodat, že nabroušeně vypadá již standardní verze, jež navíc svými světly připomene řadu evropských aut, zejména pak těch s logem Peugeotu.

Stydět se čínská novinka nemusí ani uvnitř, naopak dokáže zastínit i zavedenější značky. Zvláště pak křišťálem zasazeným do voliče automatické převodovky. Mimo to ovšem nechybí ani digitální přístrojový štít doplněný obrazovkou multimédií, metalické dekory, ambientní podsvícení s možností volby ze 32 barev či panoramatická střecha, jenž je taktéž součástí standardní výbavy. Kabina pobere pět cestujících, zatímco do zavazadelníku se vejde 341 litrů.

SUV bude ve standardní i sportovní verzi R-Style poháněno přeplňovanou jedna-pětkou, stejně jako předchozí generace. Výkon 177 koní a točivý moment 280 Nm zůstávají nezměněny, přičemž o jejich přenos na přední kola se postará sedmistupňová dvouspojková převodovka. Ta nahrazuje šestistupňový automat a potenciál motoru využívá daleko lépe. Sprint na stovku za 7,5 sekundy totiž má být nejlepším v segmentu, nejvyšší rychlost pak byla omezena na 190 km/h.

Lze už jen dodat, že oproti předchůdci narostl rozvor novinky o 90 mm na 2 650 mm. Karoq je tedy překonán nejen v případě délky, ale i prostoru mezi nápravami. Číňané navíc dodávají, že v blízké budoucnosti pošlou na trh ještě jeho plug-in hybridní verzi. Ta bude výkonnější a minimálně po papírové stránce úspornější. A jakkoliv se u ní dá čekat zdražení, stále bude podstatně levnější než české SUV, které startuje na 638 900 Kč se 110 koňmi a motorem 1,0 TSI pod kapotou.

Trumpchi GS3 působí jako trefa do černého. S působivým zevnějškem spojuje moderní a dobře vybavený interiér, stejně jako výkonný motor. Vše pak nabídne opravdu levně. Foto: GAC

