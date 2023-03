Škodu Kodiaq naprosto rozválcoval čínský konkurent nabízený od 277 tisíc Kč, prodává se už 136krát líp před 8 hodinami | Petr Miler

Kapitulace, jiným slovem už nelze označit jednání Škody v kláních s jejími čínskými soupeři. Zatímco škodovka jen zdražuje, konkurenti z Říše středu nabízí stále víc za stále míň. A tak jen víc a víc bodují.

Dozvuky koronavirového chaosu, následky rusko-ukrajinského konfliktu a soustavné sebevražedné sklony Evropské unie překreslují automobilovou mapu světa, to je naprosto zjevné. Evropa se totiž rozhodla jít cestou totální elektrifikace aut, která by byla obtížně schůdná i za ideálních okolností, za těch současných je ryzí utopií. A politici místo toho, aby uznali, že na takové legrácky dnes není ta správná chvíle, využívají naopak okolností, aby lidem ještě více vnucovali to, čemu se přirozeně brání.

Výsledky jsou patrné v nabídkách evropských automobilek i pro lidi, kteří se o dění ve světě aut ani moc nezajímají. K dispozici je nepřeberná škála elektrických modelů, které jsou velmi drahé a bez dotací je nekupuje téměř nikdo. V Česku loni prodaných 3 892 elektromobilů ze 192 087 aut celkem zní jako špatný vtip, ale není to vtip, jde o asi 2 procenta podílu na trhu. A bez skoro 1 300 Škod Enyaq bychom se bavili spíše o 1 procentu.

Kdyby tohle byl celý výsledek, fajn, jenže není. Automobilky pod tlakem obrovských pokut ze strany EU do těchto často neživotaschopných produktů masivně investují, což vede k extrémnímu zdražování stále chtěných spalovacích aut. To jednak snižuje jejich celkové prodeje, především to ale výrobce činí zranitelnějšími proti konkurenci, která se s až tak drastickými tlaky potýkat nemusí.

To je dnes především ta čínská. I Číňané tlačí na elektromobilitu, nemají však zdaleka tak bláhové cíle. A především nepochybujeme o tom, že jsou připraveni i ty stávající kdykoli změnit, pokud se ukáže, že nejde o cestu, kterou by šlo kráčet donekonečna. U nás vám automobilky se zcela vážnou tváří řeknou, že končí auty, který v Česku prodávají tisíce. A místo nich nabídnou jen ta, kterých prodávají jednotky. Co má tohle společného s trhem?

Problémy evropských značek se tak budou stále více projevovat i zde, jasně patrné jsou už ale po nějakou chvíli v Číně. Tam najednou přestává být konkurenceschopná řada evropských automobilek a prim mezi nimi hraje Škoda. Není to tak, že škodovka z Číny dobrovolně odešla, přestala inovovat, cokoli takového. Jen prostě začala být zoufale nekonkurenceschopná a evidentně s tím nedokáže nic dělat.

Její úpadek vykreslují i aktuální výsledky Chery Tiggo 7, tedy čínského SUV konkurujícího Škodě Kodiaq. Není to z valné většiny ani pořádná novinka, pod tímto označením se skrývá hlavně rozsáhle modernizovaný vůz jinak poprvé představený v roce 2016. Inovace postupně změnily zejména vnější design, který se stal v předních partiích o poznání ostřeji řezaným. S novými a menšími světlomety dorazila i LED-technika, která se objevuje také v mlhovkách. A nové lampy najdeme rovněž vzadu, kde jsou navíc módně spojené svítící linkou.

Jak změny vpředu, tak i ty vzadu se starají o optické zmohutnění vozu a včetně většího množství chromu také o jeho posun do vyšších sfér. A je třeba říci, že Tiggo 7 vypadá po jakémsi velkém faceliftu hodnotněji. To samé lze říci také o interiéru, který zamířil směrem k větší hranatosti a dostal více palubní elektroniky čítající třeba také plně digitální přístrojovku. Současně s touto verzí se navíc začíná prodávat i její nástupce, který se představil loni a vypadá ještě lépe, i když není o mnoho dražší.

V případě techniky mohou zákazníci počítat nejen s 1,5litrovým přeplňovaným čtyřválcem s až 156 koňmi výkonu, ale také s novým motorem 1,6 turbo s až 197 koňmi výkonu. Výkon motoru vždy na přední kola přenáší buď šestistupňový manuál, stejně disponovaná dvouspojka či automat CVT. Maximální rychlost v případě jedna-pětky činí 185 km/h, stovka padne za 9,7 sekundy a kombinovaná spotřeba má hodnotu 6,8 litru benzinu v kombinaci. V případě silnějšího motoru známe jen kombinovanou spotřebu 6,6 litru benzinu na 100 km.

Jde o středně velké SUV, které měří 4 500 milimetrů na délku, 1 842 mm na šířku, 1 705 mm na výšku a 2 670 mm v případě rozvoru. Nejblíže má tedy skutečně ke Škodě Kodiaq, třebaže je fous menší. Výbavově jej ale dalece překonává, neboť už v základu nabízí to, co škodovka ve středních a vysokých specifikacích. V nejvyšších provedeních pak můžete pomýšlet i na výbavu, kterou do Škod ani nedostanete, třeba streamování videí přes službu provozovanou samotnou automobilkou.

To nejlepší jsou ale ceny - vůz v Číně začíná na 86 900 CNY, tedy na neskutečných 277 tisících Kč v přepočtu. A i výbavou absolutně našlapaná verze Superhero+ (to není vtip) s motorem 1,6 turbo a 197 koňmi vyjde na 112 900 CNY, tedy na 360 tisíc Kč. Nástupce vstupuje do prodeje za 99 900 CNY, cože je pořád skoro směšných 319 tisíc Kč. Kdo by se za takových okolností hnal pro násobně dražší Kodiaq (u nás od 1 069 900 Kč, to není vtip), který navíc ani tehdy není s to plně konkurovat Chery technikou a výbavou (bavíme se pořád o základu s motorem 1,5 TSI)? Pokud si říkáte, že nikdo, nejste daleko od pravdy.

Tiggo 7 je aktuálně už 10. nejprodávanějším autem Číny absolutně, mezi SUV patří do první pětky. V lednu po něm tedy sáhlo 17 558 lidí, tedy 136x více než po Škodě Kodiaq (pouhých 129 prodaných aut). To už je naprosto propastný rozdíl. Chery navíc úspěšně působí i na řadě dalších míst světa a nová verze na fotkách úplně dole se má dostat i do Evropy. Na co dál chtějí zajeté automobilky čekat? Až si někdo koupí prťavou elektrickou Hondu e od 940 tisíc Kč? Kdo soudný to udělá?

