Škodu neposílají ke dnu jen čipy, v Británii padá jasně nejvíc ze všech srovnatelných značek

Kde skutečně končí problémy s výrobou a kde už začínají potíže s prodejem? To dnes vědí jen automobilky, máme ale problém věřit Škodě, že za všechno mohou čipy, když třeba sesterský VW klesá méně než celý trh.

Když jsme před měsícem poukázali na pád Škody na českém trhu, někteří čtenáři se nám ozvali s negativními komentáři. Nelíbily se jim zmínky o možném propadu zájmu o Octavii a spol., místo toho má za výsledky stát jen nedostatek čipů, a tedy limity na straně výroby, nikoli prodeje.

Je naprosto jasné, že nedostatek komponentů táhne prodeje dolů, ostatně to zmiňujeme v každém druhém článku, ten výše odkazovaný nevyjímaje. A je naprosto jasné, že na Škodu dopadají tyto problémy velmi tvrdě. Současně je ale ve stínu některých faktů těžké věřit tomu, že jde o jediný důvod. Potíže se netýkají všech stejně, třeba Hyundai a Kia jsou na tom relativně dobře, Ford hodně špatně atp. Ale pak jsou tu značky, které mají z podstaty velmi podobné možnosti a přesto se nepotýkají s podobnými propady.

Patrné je to i při pohledu na britské říjnové registrace, které dnes tisku představila tamní asociace výrobců a prodejců aut SMMT. Ty samy o sobě meziročně poklesly o 24,6 procenta na 106 265 aut, což je nejhorší výsledek od stejného období v roce 1991. Ve srovnání se zářím se přitom snížily prodeje firmám o 40,4 procenta, zatímco v případě soukromníků byl pád pouze 3,3procentní.

Právě v tom by mohlo tkvět jádro problému. Pro Škodu jsou totiž firmy alfou i omegou, neboť dlouhodobě stojí za většinou jejích prodejů. Například u nás škodovka letos prodává firmám 85 % aut, což je u mainstreamu obecně velmi vysoké číslo. Takové Hyundai prodává firmám 57 % aut, Dacia 38 %, Mazda, 46 %, Kia 67 %, Toyota 70 %... Nebudeme říkat, že je v tom škodovka s vyšším poměrem sama, je ale vysoko nad většinou mainstreamové konkurence a asi 10 % nad průměrem celého trhu, jehož obraz přitom svým více jak třetinovým podílem primárně vytváří.

Nyní ale řada firem vyhlíží špatné časy, pokud je rovnou neprožívá. To pochopitelně vede k ořezávání nákladů, přičemž inovace autoparku je jednou z typických obětí. Kromě toho je třeba připomenout, že časy, kdy mladoboleslavská značka platila za levnou, jsou definitivně minulostí. Místo toho mnohde modely Škody platí za to nejdražší mezi produkcí hlavního proudu, to přece také odbytu nemůže pomoci.

A pak nelze přehlédnout, že zatímco VW v říjnu v Británii klesal o 24,18 procenta, Seat o 29,83 procenta a Audi o 40,27 procenta, Škoda padla o hrozivých 59,78 procenta na pouhých 2 290 aut. To je největší propad ze všech importovaných značek, největší propad ze všech mainstreamových značek a druhý největší propad absolutně po Jaguaru a Land Roveru, které mají na kontě 66procentní pokles registrací. Škoda přitom z těchto značek VW Group vykazuje druhé nejvyšší marže po Audi. Skutečně by ji tedy koncern VW nechal takto strádat na úkor Volkswagenu a Seatu, i když (na rozdíl od Audi) nabízí modely poskládané z prakticky týchž komponentů?

Vraťme se ale zpátky ke konkrétním výsledkům, neboť stejně jako v Česku i v Británii propad Škody nahrává její korejské konkurenci. Hyundai si totiž polepšilo (!) o 34,46 procenta, Kia pak o 22,10 procenta. Díky tomu mají obě značky svého zástupce v nejlepší desítce, kdy Niro je šesté a Tucson desátý. Škoda přitom v top 10 zcela chybí, na rozdíl od Volkswagenu, jehož Polo je dokonce na čele pelotonu. I to jen naznačuje, že za pádem Škody není pouze nedostatek čipů.

Lze pak už jen dodat, že stejně jako ve většině evropských zemí i v případě Británie dochází na vzestup elektrifikovaných vozů. Za tím nicméně nestojí ani tak poptávka jako extrémní podpora zejména z hlediska možností daňového odepisování těchto aut jak u firemních vozů, tak u aut nakupovaných i pro soukromé využití konkrétními zaměstnanci.

Škoda se v říjnu v Británii propadla nejvíce ze všech dovážených značek. Celkově je pak horší už jen pád Jaguaru a Land Roveru. Grafika: SMMT

