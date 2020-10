Škody pro šetřílky mají podepsaný ortel, nahradí je vozy, které spořivé spíš odrazují před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Automobilky dnes hrají trochu vabank, za současné situace a tlaku regulátorů ale nemají mnoho na výběr. Celý německý koncern tak ukončil jakýkoli další vývoj aut na plyn, dál už hraje jen na elektrickou strunu.

Okolo aut na plyn se točí řada mýtů, ale také řada realistických obav. V případě spalování LPG platí třeba to, že mají obvykle zakázán vjezd do podzemních garáží, na rozdíl od aut na na benzin či naftu také explodují. Stačí ale přepřáhnout na CNG a minimálně problém je pryč. Užívat si tedy můžete především levnějšího provozu, přijde ale i tiššího chodu a poklesu emisí. Nejde přitom jen o CO2, ale také o absenci jedovatého oxidu siřičitého či karcinogenních aditiv.

Vozy na CNG tak prospívají životnímu prostředí i peněžence. Ročně lze na palivu snadno ušetřit desetitisíce korun, vyšší pořizovací cenu tak budete mít celkem rychle splacenou. Následují tak spíše pozitiva, která navíc nepřichází pouze na papíře popsaném podle bruselského vzoru stole, nýbrž ve skutečném světě. Problémem však je, že na realitu si Evropská unie příliš nehraje. Jakkoliv jsou tedy vozy na CNG prospěšné a je pro ně vybudována infrastruktura, začal jim zvonit umíráček.

Důvodem je, že EU dnes tlačí jen na jedno technické řešení. Kdyby její regulace usilovaly o celkovou maximální efektivitu, dá se to pochopit a má to smysl. Pokud ale řeknete, že emise elektrických aut jsou nulové, i když z podstaty nejsou a nikdy nemohou být, nemůže jim konkurovat nic, zvláště když jakoukoli konkurenci zatížíte pokutami tak vysokými, že by zruinovaly i největší automobilové koncerny. Výrobci se tak přestávají soustředit na hledání nejefektivnějšího řešení, ale sází lze na kartu, kterou mají hrát. A všechny ostatní alternativy míří do koše.

Podle našich informací tak koncern VW v rámci plánovaných podzimních jednání o všemožných úsporách, které by automobilce dovolily přestát současnou situaci i nadcházející léta a zároveň mít dostatek peněz na investice do ztrátových elektromobilů, definitivně rozhodl, že s auty na CNG končí. Jako o možnosti se o tom hovořilo už dříve, teď má jít o holý fakt.

Nedávné plynové novinky Škody jako Scala a Octavia G-Tec jsou tak tak jsou těmi posledními, u nichž je CNG nabízeno, stejně před sebou máme poslední generace Volkswagenu Golf, Seatu Leon a Škody Octavia s motorem TGI. Jak dlouhou mají budoucnost, není jisté, VW je chce udržet v nabídce minimálně do příchodu emisní normy Euro 7, třebaže průměrné emise CO2 celého koncernu aktuálně nesnižují ani o jeden celý gram. V závislosti na aktuální situaci pak VW bud přistoupí k jejich homologaci pro Euro 7 a nechá je dožít, nebo jejich existenci rázně utne. Tak či onak po nich má dostane prostor už jen elektrický pohon, který je podle Němců jedinou myslitelnou budoucností pro následujících 10 let.

Ukazuje se tím, jak moc upřímně to EU myslí s bojem s klimatickými změnami, neboť toto je přímý dopad hlavně tlaku Bruselu. Vozy na CNG jsou jednoznačně přínosem, který nelze nikterak zpochybnit. Navíc, pokud vám dojde plyn, jednoduše přepřáhnete na benzin a dojedete k čerpací stanici, odkud znovu budete pokračovat ekologicky. Na něco podobného lze ovšem u elektrických aut zapomenout. Navíc je otázkou, zda vůbec mají u současných zákazníků vozů na plyn uspět - takové jsou určené pro šetřílky také svou pořizovací cenou, elektromobily zřejmě nemají reálnou šanci být srovnatelně dostupné (bez dotací, pochopitelně) dříve než o dekádu později.

Škoda letos uvedla na trh plynovou verzi Škody Octavia... Foto: Škoda Auto



...která navázala na Scalu G-Tec. Jakkoli to může vypadat jako snaha nabídku takových aut rozšiřovat, VW podle našich informací právě rozhodl o tom, že se jedná o poslední plynová auta, která kdy bude vyrábět. Foto: Škoda Auto

Petr Prokopec