Škody, VW a Seaty budou ještě víc stejné než dosud, slova nového šéfa musí Ferdinanda Piëcha obracet v hrobě

Foto: Škoda Auto/Volkswagen/Seat, koláž Autoforum.cz

Nadvláda koncernu VW nad automobilovým světem byla do značné míry dána genialitou Ferdinanda Piëcha, který trval mimo jiné na tom, aby si jednotlivé značky skupiny konkurovaly a každá se snažila být sama o sobě co nejlepší. Thomas Schäfer chce pravý opak.

Každý podnikatel ví, že vždy musí mít zmapované prostředí, do kterého vstupuje a v němž se pohybuje. V současné době již nestačí sledovat jen konkurenci přímou, nepřímou a potenciální, ale prakticky vše. I kvůli rekordní inflaci a ekonomické nejistotě vám zákazníky mohou krást také aktivity, které s vámi nijak nesouvisí, neboť mohou vaše potenciální klienty připravovat o peníze, jenž by jinak mohly skončit ve vašich kapsách.

My dnes zůstaneme u konkurence přímé, tedy společností nabízejících na stejném trhu obdobný produkt. Pokud je jich na trhu až přespříliš, pak v touze po úspěchu musíte udělat vše proto, abyste nějak vynikli či se jinak odlišili. Zkrátka je třeba přijít s něčím, co jiní zákazníkům nenabídnou. A pokud jeden koncern sdružuje více značek nabízejících více nebo méně totéž, musí se jeho jednotlivé části přetrhnout, aby přinesly potřebné inovace, aby vytvořily maximálně atraktivní zboží.

Přesně kolem toho postavil svou strategii dnes už zesnulý Ferdinand Piëch, strůjce koncernu VW, jak jej známe dnes. Proslul mimo jiné tím, že odmítal zajišťovat umělé výhody jedné značce na úkor jiné, každá se musela s rozdanými kartami co nejlépe prosadit proti vnitřní konkurenci. I jejich soutěžení se pak postaralo o to, že VW Group postupně naprosto dominoval automobilovému světu. A i když pod hávem některých značek nabízel v jádru podobné zboží, dokázal s ním oslovovat různé kupce a maximalizovat svůj zásah.

Piëch je ale mrtev a koncernu VW dnes vládnou lidé, kteří si z jeho přístupu mnoho k srdci nevzali. Platí to i v jiných ohledech, dnes ale zůstaneme u oné vnitřní konkurence. Bývalý šéf Škody a současný šéf Volkswagenu (jako značky) a člověk odpovědný za všechny mainstreamové výrobce skupiny totiž naprosto otočil. Už nechce vnitřní konkurenci a produkty lišící se jeden od druhého navzdory stejným základům, chce spíše jakýsi interní socialismus.

„V minulosti jsme promarnili příliš mnoho času vzájemnými boji. Nicméně konkurence je mimo koncern, nikoliv uvnitř. Více spolupráce nám tak navýší efektivitu,“ míní Thomas Schäfer. S tím bychom si dovolili zásadně nesouhlasit, u vesla je ale Schäfer. A podle něj by se tedy jednotlivé značky měly ještě více propojit, načež je bude odlišovat ještě méně než dosud, v podstatě jen design. To má zefektivnit fungování koncernu o 20 procent.

Šéf Volkswagenu mimo to dodal, že 80 procent veškerých koncernových registrací mají na starosti masové modely jako Audi A3, Seat Leon, Škoda Octavia či VW Golf. Právě u nich již dochází k velkému sdílení komponentů, to je však oproti budoucnosti pouze čajíček. Koncern totiž doufá, že sdíleno bude moci být naprosto vše od komponentů až po továrny. Jak jsme ale již zmínili, to nemusí být cesta k vyšším ziskům, ale naopak k záhubě.

Již nyní lidem vadí, že třeba u Volkswagenu musí platit větší peníze za stejnou techniku než u Škody. Do budoucna ovšem tato averze ještě vzroste, neboť nyní se jednotlivá auta pořád fakticky liší - Němci nabízejí víc třeba po stránce kvality materiálů a nekladou takový důraz na prostor, zatímco Škoda je praktičtější a méně řeší dojem z plastů tam či onde. Tyto rozdíly se ale do budoucna vynulují. Odlišný design pak rozhodně nebude důvodem, proč vytáhnout z peněženky jiné peníze.

Kromě toho je třeba Schäferovi znovu připomenout, že tam, kde se VW Group nyní nachází, vystoupal mimo jiné i díky vnitřní konkurenci. Tím, že mezi sebou jednotlivé značky soupeřily o zákazníka, posouvaly hranice možného vždy o kus dále. Toto „hecování“ se však má stát minulostí, načež se VW začne poměřovat skutečně jen se soupeři mimo koncern. To nemůže vést k ničemu jinému než horšímu a hůře konkurenceschopnému produktu. Ferdinand Piëch se z Schäferových slov musí obracet v hrobě, o tom nemáme nejmenších pochyb.

Některé Škody, VW a Seaty jsou si velmi blízké už dnes. Thomas Schäfer, který se po štaci u Škody vrátil k Volkswagenu, ale touží u těchto značek po ještě větší unifikaci, prý si mezi sebou nemají konkurovat. To je ale přesný opak toho, na čem Ferdinand Piëch vystavil. Foto: Škoda Auto/Volkswagen/Seat

