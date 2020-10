Skončí už móda SUV? Prodeje jedné z prestižních značek naznačují budoucnost před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bentley

Prodeje aut pro náročné jsou tradičně vodítkem k tomu, kam se začne ubírat celý automobilový trh, nakonec móda SUV začala u aut, jako je Mercedes třídy M. Bude-li to platit i opačným směrem, pak jsme skutečně na konci jedné éry.

Lidé dnes sice stále kupují SUV ve velkém, přesto se už léta mluví o tom, kdy zájem o ně poleví. A někteří říkají, že to přijde velmi brzy. Bez křišťálové koule v ruce nelze dát ruku do ohně za žádný scénář, pokud ale taktovka vývoje módních trendů nevypadla z rukou těch nejbohatších, pak není od věci říci, že zlom už možná nastal.

Dosvědčují to prodeje Bentley, jedné z nejprestižnějších automobilových značek vůbec. I to přišlo svého času na trh s SUV a i to bylo mimořádně úspěšné. Vůz jménem Bentayga se měl i v těchto časech starat o polovinu celkových firemních prodejů, loni ale nešlo ani o nejprodávanější model značky. A tento trend pokračuje i v roce letošním.

Loni se nejprodávanějším Bentley stal po letech v pozadí Continental GT a svůj trůn si drží i letos. Čísla za dosavadní průběh letošního roku z celého světa nemáme, z Evropy ale ano a hovoří následovně. Automobilka prodala celkem 1 873 aut, což je oproti loňským 2 288 vzhledem k situaci ještě přijatelný pokles, většina ostatních částí koncernu VW je na tom hůře. Na jednotlivé modely pak připadají následující počty - jasně vede Continental GT s 851 prodanými vozy, velmi slušně se rozjíždí nový sedan Flying Spur (211 aut), něco si připsalo i dojíždějící Mulsanne (50 aut) a na SUV Bentayga připadá jen 575 registrací. Zbytek zaujímají rozličné speciality a starší vozy prodané mimo aktuální typové řady.

To jsou velmi překvapivá čísla. Bentayga nejenže nepředstavuje polovinu prodaných aut, nesahá už ani po třetině a klasické modely ji překonávají na celé čáře. Loňský návrat Continentalu na výsluní tak nebyl záchvěvem daným příchodem nové generace, naznačuje celkový posun choutek klientely směrem k jinak koncipovaným vozům. A bude-li trvalý, je jen otázkou času, než se promítne do prodejů poněkud lidovějších značek.

Pochopitelně je brzy dělat dalekosáhlé závěry, prodeje značek jako Bentley nebo Rolls-Royce jsou ale skutečně nejlepším ukazatelem budoucích trendů. Např. u Lamborghini stále vládne Urus, ale to je trochu jiná situace, neboť jde o jediné Lambo pro každý den, takže oslovuje i spoustu lidí, kteří by si jinak supersportovní kupé značky nekoupili. U Bentley nebo Rollsu jsou všechna auta pro každý den, a tak pokud lidé místo stylového SUV začínají stále více kupovat stylová kupé a sedany, něco to znamená.

Uvidíme, jak se bude situace dále vyvíjet, nebuďte ale překvapeni, pokud v následujících letech začnou SUV ustupovat do pozadí. U Bentley se to zjevně už děje, a to poměrně výrazně.

V jinak celkově velmi dobrých prodejích Bentley hraje SUV Bentayga stále menší roli, může to být znakem počínajícího konce obliby tohoto typu aut. Foto: Bentley

Zdroj: Bentley

Petr Miler